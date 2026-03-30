Čím se řídí sluneční cykly?
Helioseismologie - ultrazvuk Slunce
Protože do Slunce nemůžeme poslat sondu, musíme se spoléhat na helioseismologii. Je to metoda, která funguje podobně jako ultrazvuk v medicíně nebo geologický výzkum zemětřesení na Zemi. U Slunce se využívají akustické vlny, které se šíří jeho nitrem. Tyto vlny jsou ovlivňovány tím, jak husté je tamní plazma a hlavně jak rychle rotuje.
Vědci ve svému výzkumu použili data ze tří slunečních cyklů. Hlavním nástrojem analýzy byly takzvané torzní oscilace. Jsou to v podstatě vlny zrychlování a zpomalování sluneční rotace, které se mění v průběhu času.
Autoři studie zjistili, že tyto změny rotace v hluboké tachoklině vykazují stejný vzorec jako známý diagram slunečních skvrn na povrchu. To je objev, který přímo propojuje mechanické proudění v hloubce s magnetickou aktivitou, kterou vidíme dalekohledy na povrchu naší centrální hvězdy.
Tachoklina a magnetismus
Tachoklina je fascinující místo. Je to tenká přechodová vrstva na dně konvektivní zóny, kde se mění charakter rotace Slunce. Nad ní rotuje plazma různou rychlostí (rovník se točí rychleji než póly), pod ní se Slunce otáčí jako tuhé těleso. Právě tento rozdíl v rychlosti natahuje magnetické siločáry jako gumičky, čímž se generuje silné magnetické pole.
Studie ukázala, že tento rozdíl rotace v tachoklině není stabilní. Mění se v jedenáctiletých cyklech a tyto změny se postupně šíří směrem k povrchu. To je v přímém rozporu s nedávno populární teorií o mělkém dynamu, která tvrdila, že magnetismus vzniká jen pár tisíc kilometrů pod povrchem. Údaje z výzkumů v letech 1996 až 2024 jasně ukazují, že signál z hloubky předchází projevům na povrchu, což potvrzuje celý proces má původ právě v nitru Slunce.
Proč na síle cyklu záleží
Zajímavým detailem studie je srovnání různých slunečních cyklů. Vědci si všimli, že intenzita změn v tachoklině přímo odpovídá síle daného cyklu. Během silného cyklu 23 byly změny rotace v hloubce velmi výrazné, zatímco u slabšího cyklu 24 byly tyto signály mnohem slabší.
Díky tomu mohou vědci začít s předpovídáním kosmického počasí. Pokud vidíme, co se děje v tachoklině, můžeme s velkým předstihem odhadnout, jak silné budou sluneční bouře v příštích rocích.
Aktuální data pro cyklus 25 naznačují, že by mohl být silnější než ten předchozí, protože signály z hlubin Slunce se opět zintenzivňují.
Budoucnost a předvídání síly slunečních bouří
Když teď lépe známe fyziku naší centrální hvězdy, můžeme odhadnout následující vliv na naši technologickou civilizaci. Ta je totiž na sluneční aktivitě čím dál závislejší.
Kromě toho mohou v budoucnu vědci daleko lépe modelovat nejen naše Slunce, ale také vzdálené hvězdy v naší Galaxii.
Zdroj: Mandal, K. & Kosovichev, A. G. (2026), Helioseismic evidence that the solar dynamo originates near the tachocline, Scientific Reports.
Dana Tenzler
Odkud pocházejí organické molekuly na Marsu?
Pokud sledujete novinky z Marsu, víte, že rover Curiosity už roky zkoumá kráter Gale. Vědci nedávno díky tomuto vozítku zjistili, že se na planetě nacházejí organické molekuly...
Dana Tenzler
Organické molekuly na Marsu
Hledání stop života na Marsu připomíná skládání obrovské mozaiky, kde každý nový střípek může změnit celkový obraz. Vědci díky roveru Curiosity identifikovali na Rudé planetě organické molekuly.
Dana Tenzler
Apatit - kámen, který klame tělem
Když se řekne drahokam, většina z nás si vybaví drahocenný diamant, zářivý smaragd nebo tajemný ametyst. Existuje ovšem také minerál, který je často zaměňován za jiné kameny. Mate vědce i sběratele už po staletí.
Dana Tenzler
Nový strážce naší oblohy – teleskop Very C. Rubinové
Budoucnost planetární obrany se bude spoléhat na nový teleskop, který byl pojmenován po Veře C. Rubinové. Jak nalézt nebezpečné asteroidy.
Dana Tenzler
Mise DART - první zásah lidstva do mechaniky Sluneční soustavy
Vědci našli potvrzení toho, že lidstvo poprvé v historii dokázalo cíleně změnit dráhu vesmírného tělesa. Následky mise DART (Double Asteroid Redirection Test), která v září 2022 narazila do soustavy Dimorphos a Didymos.
