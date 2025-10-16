Chemie hvězd a složení kamenných planet
Zdaleka ne všechny exoplanety, které mají podobné parametry jako Země, jsou jí opravdu podobné svými vlastnostmi.
Některé mohou být hutnější (mít větší kovové jádro), jiné jsou zase naopak lehčí (a mají víc křemičitého pláště).
Jak ale zjistit, o jakou planetu se jedná, když nemáme možnost ke vzdálené planetě poslat sondu, která by k ní mohla doletět v rozumném časovém úseku?
Vědci navrhli důmyslný postup - informace o charakteru planety se můžeme dozvědět i z jediného zatím dostupného zdroje - ze světla, které k nám vysílá její centrální hvězda.
Ilustrace: Zdroj: D. Tenzler
Chemické složení hvězdy
Hvězdy nejsou jen obrovskými žhavými objekty, které se skládají z vodíku a helia. Obsahují také těžší prvky (vědci jim říkají kovy, i když tento pojem může zahrnovat i prvky, které chemici řadí mezi nekovy).
Mezi (pro tuto studii) důležité prvky patří železo (Fe), hořčík (Mg), křemík (Si) a kyslík (O). Poměry těchto prvků ve hvězdě vypovídají o materiálu, ze kterého se kdysi samotná hvězda zformovala a ze kterého tedy logicky vznikaly i její planety.
Studie hvězdné chemie
Vědci analyzovali 22 jasných skalnatých exoplanet, u kterých dobře znají velikost i hmotnost. Pak změřili poměr Mg/Fe v jejich centrálních hvězdách a porovnali ho s hustotou planet. Ukázalo se, že existuje přímá souvislost mezi složením hvězdy a stavbou planety – hlavně pokud jde o poměr železa vůči hořčíku.
Ne každá exoplaneta je vhodná pro takovou analýzu. Autoři vybrali hvězdy, kolem nichž krouží planety s dobře známou hmotností a poloměrem. Mohli tak vypočítat jejich hustotu.
Pomocí spektroskopie (analýzy světla ze hvězdy) pak zjišťovali, jaké prvky v jakém poměru hvězda obsahuje. Šlo jim hlavně o výše zmiňované Fe, Mg, Si a někdy i další prvky.
Na základě různých předpokladů (například odhadu, jak se materiál rozděluje mezi jádro a plášť), vědci vytvořili simulace planetárních modelů. Tyto modely mohou předpovídat, jakou hustotu by měla planeta, pokud by měla jádro určité velikosti nebo složení.
Poté vypočítali předpokládanou hustotu z modelu a porovnali ji s hustotou, kterou získali ze známé hmotnosti a poloměru planety. Pokud model a pozorované hodnoty souhlasily, bylo to potvrzení, že chemické složení hvězdy hraje roli v utváření planet.
Ukázalo se, že skutečně existuje vztah mezi hvězdným poměrem Mg/Fe a některými zásadními parametry planet. Složení hvězdy například ovlivňuje velikost jádra planety, zjistili vědci.
Planety kroužící kolem hvězd, které jsou bohatší na hořčík (v poměru k železu), mohou mít relativně větší plášť a menší jádro (nebo jádro s nižším podílem železa).
A to ještě není všechno. Galaxie má totiž ve svých různých částech také odlišné chemické složení. V některých oblastech převažuje železo, v jiných hořčík. Pokud je tu více silikátového písku (hořčíku a křemíku), bude výsledná planeta vznikající z tohoto materiálu spíše lehčí, bude mít menší jádro a víc její hmoty bude vázáno v planetárním plášti.
Význam pro astrobiologii a hledání života
Vědci se o problém zajímají nejen z čisté zvědavosti. Je totiž důležité znát parametry planety, pokud na ní hledáme život. Planetární geologická aktivita se řídí vnitřní strukturou. To pak ovlivňuje například magnetické pole, sopečnou činnost a pohyb tektonických desek. To jsou parametry, které mohou být důležité pro zachování života na povrchu planety.
Když v budoucnosti vědci naleznou kamenné planety, které krouží kolem hvězd podobných Slunci, mohou díky chemickému složení hvězdy odhadnout, jestli je daná planeta skutečně podobná Zemi a chová se stejně jako ona.
Studie zároveň naznačuje, že Galaxie postupně chemicky dozrává a mění se tak chemické složení jejich hvězd. Další generace hvězd budou mít ještě vyšší koncentraci železa a spíše těžších prvků, takže i jejich planety mohou vytvářet větší a těžší jádra. To dává naději, že planeta pak může například podobně jako Země vytvořit dostatečně silné magnetické pole, které by mohlo ochránit život před škodlivým vlivem kosmického záření.
Zdroj: Odkaz
Dana Tenzler
