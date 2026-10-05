Budoucnost průzkumu Venuše ... Čínou
Venuše se dá považovat za dvojče nebo sestru naší vlastní planety. Má s ní téměř shodnou hmotnost i poloměr a v počátečních fázích vývoje - tedy před více než 4,5 miliardami roků - prý měla dokonce také velmi podobnou atmosféru.
Později se vývoj obou planet začal rozcházet. Zatímco na Zemi voda zkondenzovala a vytvořily se oceány, na Venuši se to kvůli menší vzdálenosti od Slunce (a tím také daleko intenzivnějšímu slunečnímu záření) vodě nepodařilo. V atmosféře Venuše se rozvinul silný skleníkový efekt, při kterém se veškerá voda postupně odpařila. Její molekuly se v horní atmosféře rozštěpily na vodík a kyslík. Vodík pak unikl do vesmírného prostoru.
Z kdysi nadějného světa se tak stala pekelná planeta s atmosférou, která se skládá prakticky jen z oxidu uhličitého a povrchové teploty přesahují 450 °C.
I když podmínky na povrchu planety nejsou vhodné pro život našeho typu, je Venuše přesto zajímavá jak pro vědce, tak pro nadšené publikum. Sledováním vlastností její atmosféry a hornin totiž nabízí bezplatnou přírodní laboratoř, díky které můžeme pochopit, jak se vyvíjejí kamenné planety a jak se časem mění obyvatelnost kosmických těles.
Minulé mise
Zájem o Venuši není nový. Lidé sledovali jasnou planetu na obloze už odnepaměti. V minulých desetiletích k ní lidstvo vyslalo už skoro 50 různých kosmických misí. Byly to jen prosté přelety, dlouhodobě pracující satelity na její oběžné dráze, atmosférické sondy i přistávací moduly, které ovšem dokázaly na extrémně horkém povrchu pracovat jen několik desítek minut.
První úspěšný průlet se podařil americké sondě Mariner 2 v roce 1962. Ta změřila vysoké teploty na povrchu planety a potvrdila, že nemá globální vnitřní magnetické pole.
Sonda Venera 4 v roce 1967 jako první vstoupila do atmosféry a poslala z ní na Zemi vědecká data, zatímco Veněra 7 o 3 roky později zvládla první úspěšné přistání na povrchu. Následné mise měřily složení plynů u povrchu a potvrdily, že oxid uhličitý tvoří více než 95 % objemu atmosféry, přičemž zbytek připadá převážně na dusík a vzácné plyny.
V roce 1984 vypustily mise Vega 1 a Vega 2 do mraků vědecké balónové družice. Ty pracovaly přes 46 hodin a zaznamenaly atmosférické turbulence a dodnes zůstávají jedinými plovoucími sondami v atmosféře Venuše.
O další výzkum planety se postarala americká sonda Magellan v roce 1989. Dokázala díky svému radaru zmapovat přibližně 98 % povrchu s rozlišením kolem 100 m. Odhalila, že více než 80 % povrchu tvoří obří vulkanické roviny pokryté lávovými proudy. V pozdějších letech na tyto výsledky navázala evropská sonda Venus Express, která objevila v horní atmosféře tenkou vrstvu ozónu, podrobně zmapovala strukturu větrného proudění a naměřila lokální teplotní anomálie na povrchu, naznačující nedávnou nebo dokonce současnou vulkanickou činnost.
Japonská sonda Akatsuki, která se nacházela na oběžné dráze od roku 2010, objevila v mracích stacionární vlnu, která je způsobená prouděním vzduchu přes vysoká povrchová pohoří. JAXA ztratila kontakt se sondou v dubnu 2024 a oficiálně ukončila její provoz v září 2025, čímž se Akatsuki stala poslední aktivní sondou u Venuše.
Výzkum, který plánuje Čína
O Venuši mají dnes zájem nejen západní vesmírné agentury. Chce se jí věnovat také Čína. Čínská agentura se chce věnovat hlavně atmosféře a klimatickému systému, geologii a vnitřní stavbě planety. Cílem je samozřejmě posouzení obyvatelnosti a hledání stop života na naší sousední planetě. Čína se chce tedy věnovat Venuši podobným způsobem jako západní země, dá se ovšem očekávat, že k planetě vyšle své vlastní sondy s trochu odlišným technickým vybavením.
Čínští vědci navrhli čtyři různé postupy. Jedním z nich budou přeletové mise, které umožní měřit indukované magnetické pole, energetické částice a sluneční vítr v okolí planety.
Orbitální dálkový průzkum by díky družicím, vybaveným radarovými snímači, laserovými výškoměry, infračervenými spektrometry a ultrafialovými kamerami, mohl vytvářet 3D mapy povrchu s vysokým rozlišením, monitorovat aktivní sopky a sledovat globální větrné proudění.
Další variantou mají být přistávací moduly a atmosférické sondy. Přistávací moduly by na povrchu musely odolat extrémním teplotám a tlakům, zato by ovšem jejich přístroje, jako jsou rentgenové fluorescenční spektrometry, hmotnostní spektrometry nebo gama detektory, mohly přesně určit minerální a chemické složení hornin.
Atmosférické balóny a vznášedla ve výškách kolem 50 až 60 km by pak mohly po dobu několika dní nebo týdnů přímo odebírat kapičky mraků, měřit mikroskopické koncentrace plynů a studovat místní meteorologické podmínky.
Posledním a zároveň technicky nejnáročnějším druhem mise je návrat vzorků z Venuše na Zemi. Vzhledem k tomu, že doprava vzorků z povrchu planety by byla v současnosti extrémně nákladná a technicky skoro nemožná, se čínští vědci chtějí věnovat odběru plynů a aerosolů z vyšších vrstev atmosféry. Speciálně navržená kosmická loď by mohla opakovaně proletět atmosférou ve výškách od 50 do 120 km nebo využít atmosférický balón k odebrání vzorků aerosolů a vzácných plynů. Nasbíraný materiál by byl uzavřen do vzduchotěsných pouzder odolných vůči silným kyselinám a dopraven na Zemi.
Pozemské laboratoře mají samozřejmě úplně jiné technologické možnosti než malá vesmírná sonda - a tak by detailní izotopová a chemická analýza mohla jednoho nepříliš vzdáleného dne potvrdit nebo vyvrátit přítomnost života v mracích Venuše.
Budoucí mise
Americká agentura NASA připravuje mise DAVINCI a VERITAS. DAVINCI bude při svém sestupu měřit přesné chemické a izotopové složení atmosféry od výšky 27 km až k povrchu, zatímco orbiter VERITAS zmapuje povrch planety s rozlišením až 15 m.
Evropská kosmická agentura plánuje v roce 2031 start sondy EnVision, která se zaměří na výzkum vulkanické činnosti a její vliv na složení plynů v atmosféře.
Indie připravuje misi Shukrayaan a soukromá společnost Rocket Lab ve spolupráci s MIT plánuje menší atmosférickou sondu Venus Life Finder, která by měla hledat organické molekuly v atmosféře planety.
I když mívají vesmírné mise často zpoždění, způsobená různými technickými problémy, vypadá to, že se v nepříliš vzdálené budoucnosti můžeme těšit na další zajímavé objevy.
Zdroje: Wang, Y., Yu, B., Geng, L., Hou, Z., Chai, L., Cui, J., Cai, G., Cai, T., Ding, F., Ding, X., Dai, L., Du, A., Gu, B., He, C., He, J., He, J., Huang, H., Kong, D., Liu, X., … Zhou, T. (2026). Scientific themes in Venus exploration. Fundamental Research. Odkaz, Odkaz, Odkaz, Odkaz
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