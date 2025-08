Budoucí využití ledových zásob na Měsíci (3/3)

V minulých blozích jste se mohli dočíst, odkud víme, že se na Měsíci nachází led a kde ho hledat. Jak se k němu ale lidstvo dostane a jak ho bude v budoucnosti těžit? (délka blogu 3 min.)

Jak se bude těžit lunární led?

Vědecké modely vyjasnily, kde by mohly být na Měsíci zásoby vodního ledu. Ale jak máme těžit vodu v místech, kde panuje teplota kolem -170 °C, kde není žádná atmosféra a všechno je pokryto jemným, suchým a tedy velice nepříjemným prachem?

Odborníci jistě časem vymyslí nespočet důmyslných způsobů, jak se k ledu dostat a jak ho hned na místě využít. Některé procesy, kterými by se dal led těžit, se diskutují už dnes - ačkoliv zatím lidé na Měsíci trvale nežijí.

Využívat se bude jistě povrchový led v kráterech - pokud ho lidé naleznou. Tento led by se mohl lokálně a v malém množství přímo odpařovat a kondenzovat, případně sbírat mechanickým způsobem. Nevýhodou této metody bude fakt, že většina ledu bude jistě znečištěná regolitem (měsíčním povrchovým materiálem) a bude značně rozptýlená - nedá se očekávat, že bude naleziště moc vydatné.

Další metoda se bude muset zabývat dobýváním ledu pod povrchem. Pomocí robotů nebo lidských posádek by se jistě dalo vrtat pár desítek centimetrů až metr hluboko, vytěžený vzorek by se pak mohl ohřát a tak se z něj získá vodní páru. Výhodou takové metody je fakt, že se led v hloubce může udržet lépe než na povrchu.

Zajímavým nápadem je tzv. tepelná těžba, která se někdy označuje jako sluneční trouba. Sluneční paprsky by se z ozářené oblasti měsíčního povrchu zaměřily na lokalitu věčného ledu. Ten byl se zahříval a odpařoval, pára by se zachycovala, kondenzovala a tím by se získávala tekutá voda. Výhodou by bylo, že tato metoda by mohla fungovat automatizovaně.

Voda jako zdroj života

Voda je na Zemi zdrojem života. Na Měsíci to bude platit dvojnásob. Kolonisté budou samozřejmě potřebovat pitnou vodu - a to bez nutnosti neustálého přísunu vody ze Země. Její dovoz by byl jednoduše moc drahý.

Voda se dá ale využívat také k dýchání. Když se rozloží na vodík a kyslík, bude zdrojem kyslíku v budoucí dýchatelné atmosféře v měsíčních obydlích. Druhá část (tedy H₂) pak může sloužit jako palivo pro rakety nebo různé jiné stroje, které budou schopné takové palivo využívat.

Budoucí kolonizace Měsíce - dnešní stav

Až donedávna vypadala situace optimisticky. NASA plánovala misi VIPER, která měla v roce 2026 zkoumat naleziště ledu přímo na povrchu Měsíce u jižního pólu. K této misi ale bohužel nedojde. NASA totiž téměř hotovou misi měsíčního roveru zrušila.

Rover VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) měl být prvním robotickým vozidlem NASA na Měsíci. Měl tam být dopraven pomocí lunárního modulu Griffith Lander od společnosti Astrobotic, který byl navržen tak, aby přistál na měsíčním povrchu a umožnil vypuštění roveru.

Rover VIPER měl být vybaven třemi spektrometry a vrtákem, aby mohl analyzovat led na povrchu Měsíce a v různých hloubkách pod povrchem. Jeho konstrukce byla přizpůsobena tamnímu terénu, což mu umožňovalo pohybovat se i ve velmi sypkém regolitu a zvládat stoupání až 15 stupňů.

Griffith Lander měl k dispozici navigačními systémy, které mu měly dovolit autonomně navigovat a přistávat na měsíčním povrchu s vysokou přesností. Mohl monitorovat terén a vyhnout se nebezpečným oblastem během přistání. Jeho komunikační systémy by zajišťovaly spojení s pozemním řídícím střediskem. I tento přistávací modul byl navržen tak, aby byla jeho konstrukce odolná k teplotním výkyvům a radiaci.

Přesto, že už byl rover téměř hotový a připravený na testy, NASA rozhodla o zastavení projektu kvůli rostoucím nákladům a opakovaným problémům technického rázu. Původně plánovaný start na konci roku 2023 byl několikrát odložen.

NASA teď nabízí jiným vesmírným společnostem možnost projekt převzít a dokončit. Pokud se nenajde zájemce, bude rover demontován a jeho součásti budou použity pro jiné měsíční mise.

Zdá se ale, že se oproti tomu čínská strana svých plánů na kolonizaci Měsíce nevzdá. Zatím to vypadá, že moderní závody o Měsíc vyhraje ona.

