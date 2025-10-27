Blízká superzemě, na které možná existuje život
Dokonce ani k tak blízké planetě zatím neumíme doletět, Let současnou raketou ke hvězdě vzdálené 18 světelných roků by trval přes 300 000 roků, sonda Voyager by například potřebovala odhadem 324 000 roků.
Zkusme ale trochu snít a představme si, že známe technologii, která umí létat vesmírem rychlostí, která se přibližuje rychlosti světla. Cesta k této planetě by při 90% rychlosti světla trvala pro pozemského pozorovatele 20 let, ale astronautům na palubě by díky dilataci času připadala jen jako necelých 9 let.
Po uplynutí této doby by výzkumníci dorazili k malé a poměrně chladné hvězdě (červenému trpaslíku), kolem kterého obíhá planeta větší než naše Země. Gravitace tu bude asi o dost vyšší než na Zemi, takže bychom se na ní asi necítili moc dobře. Přesto by tu mohl existovat život, podobný našemu - planeta se totiž nachází v tzv. obyvatelné zóně své hvězdy.
Ilustrace: Zdroj: D. Tenzler
Hvězda GJ 251
Červený trpaslík, kolem kterého obíhá zmíněná planeta, má hmotnost 0,35 Slunce, poloměr kolem 0,36 Slunce a jen zhruba 1,5 procenta jeho svítivosti. Stáří odpovídá přibližně 6,8 miliardě roků.
Superzemě GJ 251c
Superzemě je planeta, která je větší než naše Země, ale menší než obří planety jako Neptun nebo Jupiter. GJ 251 c je odhadem čtyřikrát těžší než Země. To z ní dělá poměrně nepříjemnou planetu pro lidi - byli bychom tu daleko těžší než na naší vlastní planetě. Její povrch by mohl být kamenitý nebo dokonce pokrytý oceánem. Pro vodní živočichy by tedy vysoká gravitace nemusela být zásadní.
Tato planeta je vzdálena jen asi 18 světelných roků - a to je v měřítku vesmíru opravdu blízko. Když tedy budou vědci sledovat světlo, které tato planeta odráží, budou sledovat stav jejího povrchu někdy v roce 2007 nebo krátce poté.
GJ 251 c obíhá kolem své hvězdy ve vzdálenosti kolem 0,2 astronomické jednotky (vzdálenosti Země-Slunce). Vědce nadchlo, že planeta leží v tzv. obyvatelné zóně. To je oblast, kde není moc zima ani moc teplo, takže tu může být na povrchu planety kapalná voda, pokud má správnou atmosféru. A tam kde je voda, tam může být život.
Objev GJ 251c
Objevit podobnou planetu v takové vzdálenosti není vůbec jednoduché. Nedá se pozorovat přímo například pomocí dalekohledu. Astronomové ovšem umí sledovat maličké pohyby hvězdy vůči jejímu okolí, které připomínají kývání. Během oběhu kolem hvězdy ji k sobě planeta svou gravitací přitahuje. Vzhledem k tomu, že je hvězda celkem malá a planeta poměrně velká, dají se dnes takové odchylky zachytit vědeckými přístroji.
Po dvaceti letech sledování se nyní podařilo dokázat, že kolem hvězdy obíhá planeta GJ 251 c.
Přítomnost života...
... je zatím samozřejmě nejistá. Planeta má ve svém systému správnou polohu, aby mohla mít vodu a podmínky vhodné pro život. Zatím ale vědci nemohou potvrdit, jestli opravdu vodu má a jakou má atmosféru.
Pokud má hustou atmosféru a silné magnetické pole, mohlo by ji to ochránit před erupcemi hvězdy, kterými jsou červení trpaslíci proslulí. Některé planety kolem podobných hvězd už známe, ale jejich atmosféry hvězda zničila silným hvězdným větrem a zářením. U GJ 251 c je šance větší, protože ji chrání větší vzdálenost od hvězdy a její větší hmotnost. Čím je totiž planeta hmotnější, tím vyšší je na ní úniková rychlost pro molekuly plynů atmosféry.
Další výzkum
Planeta GJ 251c je tedy novým kandidátem pro hledání života ve vesmíru. Vědci plánují použít nové a dokonalé obří dalekohledy – jako James Webb Space Telescope nebo plánovaný Thirty Meter Telescope. Ty budou schopny zjistit víc detailů o atmosféře této planety.
Pokud najdou například vodní páru nebo metan, dá to další naději pro existenci života na této blízké exoplanetě. Všichni bychom si jistě také přáli, aby se v její atmosféře našel kyslík, který by byl přímým důkazem pro existenci života, jak ho známe na Zemi.
Zdroj: Odkaz
Dana Tenzler
Lepší šance na nález života u malých hvězd?
Vědci vysvětlili souvislost mezi množstvím Superzemí (planet, které jsou podobné Zemi, jsou jen větší) a velikostí jejich hvězdy. Nález mnoha kamenných planet u malých hvězd tedy nebyl náhoda, ale nejspíš zákonitost.
Dana Tenzler
Nejhmotnější černá díra vesmíru
Obrovský kvazar, který je vzdálen přibližně 18,2 miliardy světelných roků, obsahuje nejhmotnější známou černou díru vesmíru. Jakým způsobem odhadli vědci její hmotnost? (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Chemie hvězd a složení kamenných planet
Jak odhadnout, jestli je vzdálená exoplaneta vhodná pro vznik a udržení života? Vědci navrhli způsob, jak modelovat vlastnosti planet. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Sopka s modrou lávou
Najdete ji na indonéském ostrově Jáva, poblíž Bali. Sopka Kawah Ijen, známá svou modrou lávou, přitahuje každoročně tisíce turistů a fotografů. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Himálajská růžová sůl
V supermarketu se růžově-oranžová himálajská sůl vyjímá na policích mezi obyčejnými balíčky soli jako exotická perla. O soli z pradávného moře. (délka blogu 3 min.)
|Další články autora
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví
Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice...
Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev
Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek...
Američanům se u Číny během chvíle zřítila stíhačka a vrtulník. Trump viní palivo
Helikoptéra a bojový letoun amerického námořnictva se v neděli během půl hodiny zřítily do...
Vše funguje podle plánu, řekl Babiš na Hradě. Nechce rozpočtové provizorium
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš informoval prezidenta Petra Pavla o dosavadních výsledcích...
Ukrajina vyslala na Moskvu desítky dronů. Rusové zachytili záhadný zelený objekt
Sledujeme online Rusko v noci na pondělí zlikvidovalo 193 ukrajinských dronů, z nichž více než tři desítky mířily na...
Peníze použiji na dovolenou. iDNES.cz čtu pravidelně, říká vítěz týdenní prémie
Velká podzimní soutěž na portálu iDNES.cz zná svého prvního týdenního výherce. Díky sbírání...
Pečovatelka/Pečovatel
Jihoměstská sociální a.s.
Praha
nabízený plat: 32 000 - 34 000 Kč
- Počet článků 1127
- Celková karma 18,76
- Průměrná čtenost 1246x