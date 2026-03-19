Apatit - kámen, který klame tělem
Apatit je totiž mistr přetvářky. Dokonce i jeho jméno odkazuje na tuto vlastnost. Pochází z řeckého slova apatao, což se dá přeložit jako klamat nebo svádět z cesty.
V minulosti byl často zaměňován za smaragd, akvamarín, turmalín i ametyst, což zní tak trochu exoticky - vždyť všechny tyto drahé kameny mají odlišné zbarvení.
Dlouho se tradovalo, že název apatit zavedl v roce 1788 německý geolog Abraham Gottlob Werner. Novější výzkumy ale ukazují, že jméno použil už o dva roky dříve Karl Abraham Gerhard, který přesto čest připsal Wernerovi.
Složení apatitu
Aby to nebylo tak jednoduché, není apatit jediný minerál, ale celá skupina fosfátů, většinou fosfátů vápenatých (tedy Ca5(F,Cl,OH)[PO4]3). Podle toho, jestli obsahuje fluor, chlor nebo hydroxylové skupiny, se rozlišují různé typy.
Nejběžnější je fluorapatit, který tvoří tvrdé, průhledné krystaly. Chlorapatit je vzácnější a vyskytuje se hlavně v meteoritech nebo alkalických horninách. Hydroxylapatit je pak hlavním stavebním kamenem našich kostí a zubní skloviny. Právě díky němu funguje fluorid v zubní pastě – mění hydroxylapatit na odolnější fluorapatit a posiluje tak pevnost našich zubů. Zajímavý je také fakt, že každý člověk má v kostech přibližně kilogram apatitu. Ve svém těle tak nosíte zhruba kilogram minerálu, který tak rád imituje nejrůznější drahé kameny.
Druhy apatitu
Apatit se ale neomezuje jen na napodobování drahokamů. Minerál je mnohem rozmanitější, než by se mohlo na první pohled zdát. Sběratelé znají desítky jeho poddruhů, často pojmenovaných podle místa nálezu nebo barvy. Například moroxit je hluboce modrozelený a připomíná tmavé mořské vlny. Asparagolit má jemně žlutozelenou barvu mladých chřestových výhonků a těží se ve Španělsku. Frankolit je sice nenápadný, zato ale našel uplatnění v průmyslu. A fosforu z apatitu pomáhá v podobě hnojiva uživit světovou populaci.
Vznik apatitu
Apatit vzniká v nejrůznějších prostředích, od magmatické horniny až po usazeniny na dně pravěkých oceánů, kde se miliony let hromadily kosti, šupiny a zuby dávných zvířat. Byl nalezen dokonce i v měsíční půdě.
Šperky s apatitem
Přestože je apatit krásný na pohled, jeho tvrdost odpovídá jen zhruba 5. stupni na Mohsově stupnici. V praxi to znamená, že se snadno poškrábe například sklem nebo ocelovým nožem. Používá se proto jen v málo namáhaných špercích jako náhrdelníky nebo náušnice. Ze stejného důvodu se nehodí do prstenů. Nízká tvrdost ho vlastně řadí mezi polodrahokamy, protože skutečným drahokamem se smí nazývat kámen, který má tvrdost kolem 7 nebo vyšší.
Různé druhy apatitu mohou mít ale hodně ceněné barvy - od neonové modré přes fialovou až po jemnou žluť. Nejžádanější je modrozelený apatit z Madagaskaru, který díky obsahu vzácných zemin připomíná turmalín odrůdy paraíbu.
Některé vzácné kusy s rutilovými vláknitými příměsemi (rutil je minerál, tvořící dlouhá vlákna, chemicky TiO2) vykazují tzv. efekt kočičího oka. Apatit se dá od podobně zbarvených kamenů rozeznat díky své reakci na UV světlo. Pod UV lampou září růžově, žlutě nebo fialově.
Kosmický posel i geologické hodiny
Apatit je zajímavý i pro moderní vědu. Jak už bylo zmiňováno výše, byl objeven ve vzorcích měsíční půdy z misí Apollo - a pro planetology se stal kosmickým vlhkoměrem. Analýzou jeho krystalové mřížky dokázali vědci vypočítat množství vody, které se nacházelo v nitru Měsíce před miliardami let. Na Zemi nám zase slouží jako geologické hodiny. Rozpad jader uranu v jeho krystalech zanechává stopy, díky kterým dokážeme určit, kdy přesně daná hornina vychladla.
Další zdroje:
Dana Tenzler
Nový strážce naší oblohy – teleskop Very C. Rubinové
Budoucnost planetární obrany se bude spoléhat na nový teleskop, který byl pojmenován po Veře C. Rubinové. Jak nalézt nebezpečné asteroidy.
Dana Tenzler
Mise DART - první zásah lidstva do mechaniky Sluneční soustavy
Vědci našli potvrzení toho, že lidstvo poprvé v historii dokázalo cíleně změnit dráhu vesmírného tělesa. Následky mise DART (Double Asteroid Redirection Test), která v září 2022 narazila do soustavy Dimorphos a Didymos.
Dana Tenzler
Little Red Dots - záhada mladého vesmíru
Vesmírný teleskop Jamese Webba se může právem nazývat jedním z nejlepších přístrojů, které mají vědci k dispozici. Nedávno objevil ve vzdáleném vesmíru záhadné, malé červené tečky, které dostaly pracovní jméno Little Red Dots.
Dana Tenzler
Gravitační jáma v Antarktidě
Měření zemské gravitace je na první pohled nudný proces. Občas ale překvapí. Jaký je nejhlubší bod zemského geoidu a kde se nachází místo s nejslabší gravitací?
Dana Tenzler
Metan na Marsu - důkaz života?
Přítomnost metanu je považována za důkaz života. Není to ale tak jednoduché. Metan může vznikat také anorganicky. Přesto nejsou vědci moc skeptičtí - jeho objev na Marsu by mohl být skutečně náznakem pro existenci života.
|Další články autora
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
Nabídka k placenému eskortu, hulení trávy i strach o život. Cestovatelka stopovala napříč Amerikou
Cestopis, který nezačíná jen na mapě, ale především uvnitř člověka. Tak by se dala stručně popsat...
Český PEN klub udělí poprvé Cenu Josefa Čapka 2026
Arabela se vrací: Jana Nagyová a Jana Vaculíková představí v Praze společný duet
Tragický požár bytu na Jičínsku. Ohnisko bylo na pohovce, jeden člověk zemřel
Požár v bytě v Nové Pace na Jičínsku nepřežil ve středu odpoledne jeden člověk. Oheň se nerozšířil...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
