Příběh, který se v Americe nesmí vyprávět nahlas

Čerokézská legenda, která se jen šeptá. Příběh o zmizelém Měsíci, šepotu v lese a temnotě, která nabízí moc. Některé příběhy nejsou vymyšlené, jen čekají, až je někdo znovu vysloví.

Mnohé původní národy, včetně Čerokézů, střežily své legendy jako posvátné dědictví. Nebyly určené pro každé ucho, pro každé srdce, protože v sobě nesly sílu. Sílu léčit, ale i rozvrátit, přivolat stíny, probudit to, co mělo zůstat spící. Vyprávět je nahlas bylo považováno za porušení duchovních zákonů, které mohlo přivolat neštěstí nebo rozbít křehkou rovnováhu světa.

Po stovky let se americké vlády pokoušely indiánské kultury umlčet. Tlumení jejich jazyků, zákazy rituálů, zesměšňování duchovních tradic, měly za úkol jediné. Zlomit pouto. Vytrhnout ho z lidských srdcí, vykořenit vzpomínky a dávné příběhy vydávat za pouhé pohádky. Ne pro to, co říkají, ale co připomínají. Národní paměť a identitu.

A tak se příběhy šeptají za zvláštních nocí. U hlasitě praskajících ohňů, kdy plameny téměř olizují noční oblohu, děti se neklidně otáčejí a statečně odhánějí děsivě dlouhé stíny.

Naslouchat příběhům, znamená nejen poznávat historii, ale i uctívat kulturu, která stále žije v tichosti a zářivém světle zároveň.

Na první pohled působí tento příběh jako obyčejná čerokézská legenda. Ale pod povrchem je něčím jiným, je křehký a mocný. Když se vysloví, nemění vzduch kolem, ani nevykouzlí mocné duchovní bytosti.

Mění posluchače. Dokáže totiž otevřít staré rány, které se nikdy nezahojily, probudit bolesti, které tichounce dřímají.

Některá vyprávění totiž nejsou jenom slova. Jsou to klíče k lidským srdcím. A jako může zmizet Měsíc, můžou zmizet i celé národy.

Legenda o zmizelém Měsíci.

Šaman se zadíval do noční oblohy a tisíců blikajících hvězd. Kolem praskajícího ohně seděla skupina mladých i menších dětí, vesele se pošťuchovali a hlasitě smáli. Do plamenů přihazovali suché větve, které s lupnutím praskaly a žhavé jiskřičky stoupaly v rojích do výšky jako letka drobných světlušek.

„Rychle! Házejte!“, zvolal malý chlapec. „Ať plameny šlehají výš! Možná dosáhnou až k obloze, až k Měsíci! A budou zářit ještě mnohem víc!“

Ostatní začali do ohně rychle přihazovat. Jejich dětská radost se soustředila do tohoto jediného okamžiku, malé ruce přidávaly další a další větve a polena. Plameny se prodlužovaly, divoké, stoupající vzhůru, možná doopravdy toužily dotknout se Měsíce.

Šaman se tiše pousmál. Ne, pro jejich hru, ale pro to, co nevěděli. Pro to, co se stane, až se plameny uklidní, dohoří. Až se oheň ztiší a bude čas vyprávět.

Když se smích trochu uklidnil a děti usedly zpátky na svá místa, šaman zalovil v plátěném váčku, který nosil stále připnutý k opasku kalhot. Vytáhl hrst sušených bylin, pomalu se zvedl, přistoupil k ohništi a podržel je nad plameny. Okamžitě vzplály. Bílý kouř se v jemných spirálách zvedal k nočnímu nebi.

„Tak vysoko,“ řekl šaman tiše, „plamen nikdy nedosáhne. Ani ten nejvyšší oheň nezahřeje to, co zchladlo v samém srdci nebes.“

Děti ztichly.

Šaman vhodil kouřící bylinky do ohně a rozhlédl se po zvědavých drobných tvářích. Pohlédl jim přímo do očí.

„Nikdy nechtějte zahanbit Měsíc větším světlem, ohněm. Mějte ho v úctě. Protože on je živá bytost. Jako my všichni tady.“

Ty nejmenší si neklidně poposedly.

Šaman zvedl oči k noční obloze a pokýval hlavou.

„Nebyl vždycky tam, kde je teď. Jednou…dávno…dávno…najednou zmizel.“

„Kam šel?“, špitla dívka s copem, dlouhým až ke kolenům.

„Zmizel v noci, když všichni spali. A nikdo už se neprobudil s úsměvem. Ptáci neměli chuť zpívat, vítr nefoukal a vlci přestali výt. A lidé, lidé přestali snít.“

Oheň hlasitě zapraskal a děti sebou cukly.

„Mysleli jsme, že je to jen zkouška, a že se zase vrátí. Ale Měsíc neodešel sám. Někdo ho vzal. Někdo z hlubin. Někdo, komu vadilo, že i temnota má své světlo.“

Děti naslouchaly se zatajeným dechem.

„Noci začaly být temné. Plné divokých bytostí, které se odvážily vystoupit ze stínů lesa. Obcházely kolem našich stanů, šeptaly, pařáty přejížděly po ztvrdlé kůži a chtěly vstoupit dovnitř. Noci se staly bojem o přežití a časem hrůzy.“

Měsíc v tu chvíli vyhlédl z mraků a zářivě nasvítil les.

Všichni k němu obrátili vyděšené tváře.

Šaman se nadechl. „A tak jeden z nás, chlapec…možná tak starý jako jsi ty,“ ukázal na chlapce, který předtím svolal děti k přikládání, „..se rozhodl vydat tam, kam lidská noha nesmí vstoupit.“

„Já bych taky šel!“, vykřikl chlapec.

„Vždyť ani nevíš kam!“, okřikl ho bratranec, sedící po jeho boku a přátelsky do něho drcnul.

Šaman přikývl. „Ano, šel totiž do hlubin, kde stín má strašlivé jméno. A do světla, kde se za něj platí!“

Zadíval se do ohně a pak se mírně předklonil, vytáhl holou rukou kus doutnajícího uhlíku a položil ho na zem před sebe.

„Chlapec se jmenoval Tayanita a v našem jazyce to znamená Ten, kdo kráčí tiše. Ale nebyla to tichá slabost, ale odhodlání, které v něm tu noc hlasitě promluvilo. Měl toho právě dost. Něco obcházelo kolem stanu a volalo ho jménem. Lákalo ho to, aby vyšel ven. Na malou chvíli se roztřásl strachy, protože ten hlas mu byl povědomý.“, šaman se odmlčel a povzdechl si. „Patřil jeho mrtvému bratrovi, kterého před lety roztrhal medvěd. Ale věděl, že on to být nemůže, že je to jen něco, co se za něj vydává!“

„Tayanito, nechoď ven!“, vykřiklo malé děvčátko, sedící na klíně své matky a zakrylo si oči.

Šaman pevně stiskl rty. „A vidíš, Tayanita ven vyšel. Věděl, že má jen dvě možnosti. Buď se celý život bát a nevědět, co ho venku volá a děsí, anebo se postavit svému strachu. Vyšel tedy do černočerné tmy.“

Malý chlapec sedící v hloučku svých sourozenců dlouze vzlykl.

„Venku stály temné postavy. Byly hrozivé, klátily sebou ze strany na stranu a místo očí měly žhavé uhlíky. Nevěděl kolik jich tam je, jen je cítil a srdce mu začalo hlasitě bušit. Obrátil svou tvář k nebi.

„Měsíci! Měsíci…kde jsi! Nenechávej nás už dál v temnotě!“, zvolal zoufale a v očích se mu zaleskly slzy.

V ten okamžik se zvedl vítr a stromy v lese zašuměly. Ozval se jasný hlas. Naléhavý. „Pojď!“

Možná ho slyšel jen ve své hlavě, ale nezaváhal. Cítil to až v kostech. Musí jít.

Sáhl si do kapsy a v dlani sevřel malý kámen ve tvaru srdce. Matka mu ho dala, aby se nikdy nebál, aby věděl, že je stále s ním. Ať se děje cokoliv. Pevně ho stiskl.

A tak se Tayanita rozeběhl do lesa. Cítil, že ho Měsíc volá, že ho potřebuje.

Běžel v úplné tmě, neviděl dál než na krok, ale les mu pomáhal. Stromy se před ním tiše rozestupovaly, ulehčovaly mu cestu. Přelézal skály a balvany, brodil řeky a potoky, šplhal po strmých úbočích hor. A pak náhle stanul před zvláštním shlukem stromů. Rostly v dokonalém kruhu, každý jiného druhu, kořeny měly kolem sebe na povrchu propletené a omotané, jako by je chránily stovky hadů. Uprostřed stromů bylo jezírko. Klidné, tiché. A když se nad ním naklonil, neviděl sebe, jenom tmu.

Náhle se z vody ozval tichý hlas: „Chceš najít Měsíc, chlapče?“

Odhodlaně přikývl.

„Tak nejdřív najdi sám sebe!“, zašeptala tma.

A Tayanita bez váhaní vstoupil do vody.“

Šaman ztichl. Ticho kolem něj bylo téměř ohlušující. Desítky párů očí ho napjatě sledovaly.

„Utopil se?“, zašeptala krásná dívka, které oči zářily jako hvězdy. Leskly se v nich slzy.

„Ne neutopil,“, odpověděl tiše. „Neklesl. Propadl se. Do jiného světa, mezi světlem a tmou. Všude kolem něj vířily stíny, ne těla, ne zvířata. Ale vzpomínky. Byly jeho, ale i cizí. Viděl tisíce obrazů, kterého ho do sebe pohlcovaly, snažily se mu dostat pod kůži a stát se jeho součástí. Chytil se za hlavu, zakryl si oči. Chtělo se mu plakat. V kapse nahmatal dar od matky, známý tvar, ohlazený od jeho prstů. Jak mu to říkala? Když ho budeš držet, nikdy nebudeš sám. Ani v temnotě. Ani tehdy, když tě celý svět opustí. Začal vzpomínat na svou rodinu, na bratra, jak tam ležel mrtvý v trávě u skály. Na matku, která klesla na kolena a bolestivě se rozplakala. Znovu uviděl krev, obrovský tmavý kruh kolem bratrova chladnoucího těla. Uviděl jeho utrženou ruku. Znovu cítil a prožíval obrovskou bolest, která mu drásala srdce. Díval se a hluboce čelil svým běsům.“

Šaman pomalu pokýval hlavou.

„A pak se objevila Kaluna. Byla vším, čeho se kdy bál. Nebyla přízrak, byla to temnota. Její tvář znal z vyprávění, ale nikdy ji nechtěl vidět. Byla zlo, byla hněv. Uslyšel její hlas, chraplavý, syčivý, horký. Ucítil její dlouhé drápy na své ruce. Pevně ho stiskly. Ledově. „Zůstaň se mnou. Tady je klid. Zapomeneš. Ukážu ti všechny temné vzpomínky světa. Stanou se tvou silou, tvou výhodou, duše ti potemní. Nikdy už se nebudeš ničeho bát.“

Tayanita v ruce pevně stiskl kamínek od matky, začal ho hřát. Bylo to jako by ucítil její drobnou dlaň, svírala ho, neopouštěla. Vzpomněl si na její krásné oči, na její smích a hřejivé objetí.

A v jeho srdci se rozzářilo světlo. Měkké, tiché, tlumené. A zářilo čím dál víc. Byla to láska ke všemu živému. K jeho lidu. Ke zvířatům, stromům, skálám a říčkám. K Matce Zemi, nádherné, milované.

Celý se rozzářil mocným světlem.

A Kaluna zařvala.

V tu chvíli v našem světě silně zafoukal vítr. A Měsíc se objevil nad horami. Byl slabý, ale svítil.

Tayanita už nikdy nevyšel z jezírka. Ne proto, že zemřel. Ale že zůstal mezi světy, jako strážce rovnováhy. Abychom nikdy nezapomněli, že i za těch nejtemnějších nocí nás doprovází světlo. Máme ho stále s sebou. Uvnitř. V sobě.“

Šaman se odmlčel.

Nastalo ticho. Děti mlčely a zíraly před sebe. I oheň se utišil, možná také napjatě naslouchal.

„Až jednou pocítíte, že vás temnota volá,“ řekl šaman „nebojujte, ale vzpomínejte. Na krásné věci, na lidskost, na světlo, které máte uvnitř a které nikdy nezhasne. Podívejte se temnotě do očí a nechte ho proudem vytrysknout ven. Skutečná síla není v jejím potlačení, ale v přijetí. Že dovolíme světlu zářit, i přes všechny rány, které nás kdy potkaly. A Měsíc, kdykoliv vyjde na noční oblohu, nám navždy připomíná, že i v té nejčernější tmě se dá najít světlo.

Od té doby Měsíc za dlouhých nocí stále pluje oblohou. Někdy se schová, zmizí, jen na chvíli, aby nám připomenul, jak je tahle rovnováha křehká.“

Děti dojatě vydechly.

Větší chlapec, útlý a křehký, se postavil a ukázal k nebi. „A jak víte, že je doopravdy živý?“

Šaman se usmál. „Sedává tu mezi námi už po staletí. Copak ho nevidíš? Dotýká se našich tváří, zná všechna naše tajemství, naše smutky a radosti. Je pořád s námi. Objímá stíny, abychom se cítili v bezpečí. A vždy nám ukazuje cestu. Světlo totiž není nepřítelem tmy, je jejím svědkem.“

Vstal a rozhlédl se kolem, na každém spočinul pohledem.

„A já?“, zašeptal. „Já každý úplněk pálím snítku šalvěje a dívám se, jak stoupá k noční obloze. Ne pro něj.,“ kývl bradou k Měsíci „ale pro nás. Abychom nezapomněli, že nám může kdykoliv zmizet z očí.“

Howgh.