Louskáček s překvapením v nohavici
Rodiny, do kterých se rodíme, jsou neuvěřitelně rozmanité. Některé jsou chudé, jiné bohaté. Některé jsou ušlechtilé, vzdělané, kultivované, jiné sportovní, duchovně založené nebo přísně praktické. A pak existují takové, které do žádné z uvedených skupin nepatří a jsou zkrátka… no, řekněme... poněkud víc jeblé než ty ostatní.
A čím jsem starší, tím víc začínám věřit, že každý z nás si před narozením právě tu svoji pečlivě vybral.
Takovou rodinu, která mu zajistí přesně ty zkušenosti, které bude pro svůj nutný vývoj potřebovat. Něco jako velmi osobní studijní plán pro život.
Těžko říct, jaký je můj osobní vývoj. A ještě těžší je odhadnout, jak důkladně jsem tehdy před narozením listovala v katalogu dostupných rodičů a rodinných konstelací. Ale podle všeho jsem měla při výběru velmi šťastnou ruku.
Zjevně jsem totiž vůbec nepotřebovala rodinu ušlechtilou. Ani zvlášť vzdělanou. Nepotřebovala jsem ani klidnou, harmonickou domácnost plnou porcelánu a moudrých rozhovorů u krbu.
Ne. Já jsem šla rovnou na jistotu.
Vybrala jsem rodinu maximálně jeblou.
Rodinu plnou dramat, malých i velkých divadelních představení. Rodinu velkých emocí, tak silných, že někdy berou dech a jindy lámou srdce. Takovou, která zná v podstatě jen dvě emocionální polohy: milujeme nebo nenávidíme. Nic mezi tím. Žádná ubohá šeď neurčitosti ani citová vlažnost, natož opatrné balancování někde uprostřed.
Rodinu, kde se všechno prožívá naplno. Radost je bouřlivá, hádky jsou i včetně rvaček, smích je hlasitý a slzy velkorysé. Všechno je trochu přehnané a přibarvené. Vlastně… tak jako život sám.
A já, tehdy ještě malá, drobná, ale překvapivě čistá jiskřička božského vědomí, která si někde na prahu existence trpělivě čekala na svou inkarnaci, jsem při pohledu na tuhle rodinu okouzleně spráskla imaginární ruce a nadšeně zatleskala.
Taková krása! Tolik dějů, příběhů, tolik emocí, které se tam přelévají jako rozbouřená řeka. Tolik zkušeností, které mě s nimi čekají!
Tohle nebude žádná nudná inkarnace.
Ale přesto jsem se rozhodla být důsledná. Než definitivně podepíšu přihlášku do téhle existence, raději jsem si ještě pečlivě prohlédla linii z matčiny strany. A tam jsem objevila zvláštní rys, který mě okamžitě pobavil a trochu i uklidnil.
Byl tam velmi výrazný talent – neodolatelný sklon k zábavě. K milování společnosti. K dobrému jídlu a pití. A hlavně k smíchu, k tomu druhu humoru, který se neztrácí ani v těch nejabsurdnějších, nebo nejtěžších chvílích.
To mě přesvědčilo.
Podepsala jsem rychle a s nadhledem velkoryse přehlédla podmínky psané drobounkým písmem dole pod čarou.
Jenže Bůh má zvláštní smysl pro ironii. A rozhodně není jemná ani decentní. Když ironie, tak pořádná. Ať se taky jednou pobaví.
A tak jsem se narodila jako dívka, která se do téhle rodiny vůbec nehodila.
Neměla jsem jejich dědičné znaky. A bohužel to nešlo přehlédnout. Chyběly mi šikovné ruce, které by si poradily s každou prací. Neměla jsem jejich pevné selské myšlení i ten praktický rozum, díky kterému vždycky věděli, co je potřeba udělat a jak na to. Nebyla jsem do kšeftu, neuměla jsem se pohybovat v hlučné společnosti, kde se vypráví historky, připíjí a směje nahlas. Nepřitahovala mě velká dramata a ani alkohol mi nechutnal.
Jako bych byla vyrobená z úplně jiného materiálu.
Zatímco oni žili uprostřed děje, já stála trochu stranou.
A postupně mi začalo docházet, že moje role v tom všem bude nejspíš asi jiná.
Že jsem sem nepřišla proto, abych byla hlavní postavou rodinných scén, ale spíš jen jejich svědkem. Divákem a posluchačem.
Takovým, který sedí v hledišti, sleduje, jak se na jevišti střídají výstupy, hádky, smích i velká usmíření, a s úžasem pozoruje celý ten příběh — a přitom někde hluboko uvnitř ví, že se ho vlastně vůbec netýká.
A tak jsem si celé dětství docela spokojeně četla. Seděla jsem někde stranou s knihou, zatímco kolem mě probíhalo rodinné divadlo v plné síle. Občas jsem od stránky zvedla oči, občas se pousmála a musím přiznat, že na prahu dospělosti mě už jen máloco dokázalo přimět překvapeně pozdvihnout obočí.
Ale nebojte se. Z rodiny jsem samozřejmě neodešla úplně neposkvrněná. V genech jsem si přece jen odnesla jeden velmi pevně zakořeněný rys – humor. Provázel mě životem a nikdy nenechal na holičkách. Smála jsem se často. Všemu a nejvíc sama sobě. Humorné situace ke mně přicházely nečekaně a já vlastně prosmála celý svůj život.
A jednoho dne se ve mně životní dramata a dějové linky poskládaly do příběhů a já je konečně mohla přestat jen pozorovat. Mohla jsem je začít i vyprávět.
Třeba jako tenkrát, když jsme i s příbuznými seděli v noci v pyžamech v kuchyni u stolu.
Moje matka právě slavnostně dolila do všech sklenic šampus. Usadila se, upravila si výstřih decentní noční košile a spokojeně se rozhlédla po známých tvářích. Potom zvedla skleničku k ústům a při jedné z historek se pobaveně zhoupla na židli.
Jenže židle měla zjevně jiné dramatické plány.
Najednou se s matkou překotila dozadu a s hlasitým prásknutím dopadla na dlaždice. Byla to tak rychlá a nečekaná scéna, že jsme jen užasle sledovali, jak matka vyhodila nohy do vzduchu a noční košile se jí vyhrnula až někam, kam se obvykle ani nejbližší příbuzní nedívají. Ležela nehnutě na zádech a v ruce pevně svírala plnou šampusku.
V kuchyni nastalo ohlušující ticho. Nikdo se ani nepohnul a všichni jsme na ni jen zírali s otevřenými ústy.
Matka se vzpamatovala, skleničku si zvedla blíž k očím, vyděšeně na ni pohlédla a zkontrolovala ji proti světlu. A pak s obrovskou úlevou vydechla: „Uf! Nevylila se mi ani kapička.“
Vybuchli jsme smíchy. Smáli jsme se tak dlouho, až jsme byli úplně slabí a nemohli jí ani pomoct vstát z podlahy.
A pak si také pamatuji jeden vánoční dárek, který se v rodině stal legendou.
Moje teta tehdy dostala pod stromeček lístek na balet.
A ne jen tak ledajaký. Na baletní vystoupení ve Velkém sále hotelu Thermal v Karlových Varech, kde měl hostovat světoznámý polský soubor se svou verzí Louskáčka.
Aby to nebylo málo kulturního povznesení najednou, stejný lístek dostala i její snacha – a také její matka. Vznikla tak malá, slavnostně naladěná výprava tří žen.
Pečlivě se oblékly, jak se na balet sluší. Vlasy upravené, kabáty zapnuté a v očích očekávání velkého kulturního zážitku. Do Karlových Varů vyrazily s pocitem, že je čeká něco mimořádného.
Na baletu totiž nikdy v životě nebyly.
Dopředu si o představení nic nezjišťovaly. Nebyl k tomu důvod. Ale to přece nevadí, říkaly si. Vždyť je to v podstatě divadlo. Nějaký děj tam bude určitě, a ten přece člověk pochopí.
Usadily se na svá místa v přední řadě, rozhlédly se po sále a s pocitem lehké slavnostní nervozity čekaly, až to začne. Světla pohasla, hudba se rozezněla.
A začalo představení.
Po prvních dvaceti minutách se ale jejich nadšení začalo pozvolna měnit ve zvláštní nejistotu.
Děj Louskáčka totiž neznaly. A co bylo horší — ani taneční interpretace jim ho nijak zvlášť neosvětlovala. Postavy přicházely a odcházely, tančily, otáčely se, skákaly, ale proč přesně to všechno dělají, to zůstávalo pro naši výpravu zahaleno tajemstvím.
Začaly se na sebe nenápadně ohlížet.
Pohledy typu:
Rozumíš tomu?
Vůbec.
A ty?
Ani trochu.
Po dalších několika minutách začala jejich vnitřní panika narůstat. Všechny tři se v duchu modlily – každá pravděpodobně k trochu jinému bohu – aby už konečně přišla přestávka a ony mohly důstojně zmizet ze sálu.
Protože nerozuměly vůbec ničemu. A navíc je to nebavilo.
A pak se stalo něco zvláštního.
Na scénu vstoupil hlavní hrdina. Mladý polský tanečník, krásný a štíhlý, samozřejmě v typickém baletním trikotu, který neponechává příliš prostoru pro fantazii.
Postavil se do popředí jeviště a začal svůj taneční part.
V tu chvíli se publikem začalo šířit něco, co se dalo jen těžko popsat. Nejprve drobný šum, potom tichý šepot. A nakonec potlačovaný smích, který se sálem šířil jako fandící vlna na stadionu.
Moje teta vůbec nechápala, co se děje.
Pečlivě tedy zaostřila zrak na Louskáčka, aby konečně pochopila, která část děje právě tolik baví celé publikum a ona jí nerozumí.
A v tu chvíli se jí na okamžik zastavil dech.
Mladý tanečník, zřejmě trochu nešťastně nasvícený shora, podával na jevišti obdivuhodný výkon. S lehkostí skákal, otáčel se a v dokonale upnutém trikotu... měl v pravé nohavici cosi, co působilo… řekněme mimořádně monumentálně.
Tak monumentálně, že to – alespoň podle tety – sahalo téměř do půli stehna.
Nikdy nic takového ještě neviděla. Šokovaně pohlédla na snachu a její matku. Vytřeštily na sebe oči.
A zatímco tanečník zcela vážně a oddaně tančil svůj part, půlka sálu se snažila zachovat kulturní důstojnost.
A ta druhá půlka se snažila nezemřít smíchy.
Bohužel — nebo možná spíš docela pochopitelně — ani jedna z těch tří žen dodnes nedokáže říct, o čem vlastně děj Louskáčka byl.
Nedokážou popsat ani jeho poetiku, ani kouzlo Vánoc, které v tom příběhu proměňuje lidské povahy, ani jemnou krásu baletního vyprávění. O tom všem zůstaly jejich vzpomínky zcela mlhavé.
Z celého představení si totiž pamatují jenom jednu jedinou věc.
Cestou z divadla se smály tak hlasitě, že se za nimi lidé otáčeli. Plácaly se do stehen, vzrušeně si sdělovaly dojmy, každá přidávala nové detaily a snažila se přesvědčit ostatní, že právě ona měla nejlepší výhled. V jednu chvíli se rozhovor dokonce stočil k poměrně serióznímu srovnávání nejlépe fyzicky obdařených milenců z minulosti — ovšem s téměř uctivým uznáním, že polský tanečník ten večer zřejmě vedl.
A nebyly samy.
I ostatní dvojice a skupinky vycházející z hotelu Thermal se bavily nápadně podobným tématem. Na chodníku před sálem se ozýval potlačovaný smích, útržky vět typu „vidělas to taky?“ nebo „to snad ani není možné“.
A mezi tím se občas ozval i některý z hlubších, lehce podrážděných mužských hlasů s lakonickým komentářem: „Abyste se neposraly.“
Baletní umění ten večer možná nezanechalo v publiku hluboký kulturní otisk.
Ale rozhodně zanechalo velmi silný vizuální dojem.
Ano, někdy si říkám, že by bylo krásné narodit se do jedné z těch ušlechtilých, moudrých rodin. Které mají jasné poslání a pevně daný cíl prospěšný společnosti. Třeba do rodiny známých lékařů. Chirurgů s pevnou rukou, kde se u večeře řeší medicína, věda a lidské životy.
Jenže pak si uvědomím jednu věc. Já jsem vlastně v té své rodině správně. Protože kde jinde bych nasbírala tolik příběhů a hlavně – kde jinde bych se tolik nasmála.
Takže ano. Možná jsme nikdy nebyli ušlechtilí ani moudří. A rozhodně jsme nebyli ani vzorem důstojnosti.
Ale legrace, ta je u nás vždycky.
Howgh.
Danka Štoflová
Jak jsem se dívala vzhůru
Zakopávám — v životě i na ulici — protože se často dívám vzhůru. A občas vzpomínám na prababičku Martu z Nelahozevsi. Aniž by chtěla, naučila mě, že skutečná síla nepramení z rukou, ale z odvahy přijmout život takový, jaký je.
Danka Štoflová
Kongres řeší UFO. Indiáni o hvězdných bytostech mluví tisíce let.
Kongres USA slyší piloty mluvit o UFO. Indiáni o bytostech z hvězd vyprávějí po staletí. Jaký je jejich skutečný pohled — a proč v něm může být víc pravdy, než čekáme?
Danka Štoflová
Nekousejte uklízečku!
Nikdo nečeká, že dítě pokouše uklízečku. A už vůbec ne proto, že si ji splete s čerokézskou příšerou, která loví děti a mezi stromy zpívá o jejich játrech. Jenže některé legendy zasáhnou děti mnohem víc, než si myslíme.
Danka Štoflová
Čarodějnice v plicích
Indiáni k lékařům obvykle nechodí – spoléhají na šamany. Ti vidí nemoc jinak: jako bytost, kterou je třeba vyhnat z těla dávným obřadem plným kouře a zpěvu. A tak nemoc získává tvář, proti níž lze bojovat.
Danka Štoflová
Příběh, který se v Americe nesmí vyprávět nahlas
Čerokézská legenda, která se jen šeptá. Příběh o zmizelém Měsíci, šepotu v lese a temnotě, která nabízí moc. Některé příběhy nejsou vymyšlené, jen čekají, až je někdo znovu vysloví.
