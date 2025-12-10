Kongres řeší UFO. Indiáni o hvězdných bytostech mluví tisíce let.
Možná jste si všimli, že alternativní proudy, které se léta věnovaly duchovnímu růstu a rozšiřování vědomí, přicházejí v poslední době s novým druhem naděje – spasením přicházejícím z hvězd.
Žhavá pozornost se obrací ke kometám, k neobvyklým útvarům proplouvajícím naší Sluneční soustavou i ke „kosmickým lodím“, které se podle některých pozorování skrývají v temných zákoutích planetárních stínů.
Do této atmosféry zapadá i série slyšení o UAP – neidentifikovaných vzdušných jevech – kterou americký Kongres vede už několik let. Piloti, zpravodajci i vědečtí odborníci tam pod přísahou popisují objekty, které se vymykají dosavadním fyzikálním zákonům a narušují vzdušný prostor USA.
Debata se tím prudce rozvířila: proč o těchto jevech armáda ví tak málo? Nechce říct víc? A jak je možné, že některé objekty vykazují vlastnosti, které by technicky neměly být možné? Je to hrozba, omyl, nebo něco, co jednoduše neumíme pojmenovat?
Nabízí se jednoduchá úvaha:
Kdyby šlo o vyspělou civilizaci, která by představovala hrozbu, už dávno by nás smetla z povrchu země.
A já bych se na tohle téma ráda podívala pohledem indiánské filozofie a jejich klidné moudrosti. Ta praví, že to, co nazýváme neznámem, není hrozba, ale zrcadlo.
V čerokézských příbězích nejsou bytosti z hvězd jen návštěvníci, ale učitelé. Světlo, které putuje vesmírem, je totéž světlo, které nosíme v sobě. Nejde tedy o otázku „kdo přilétá“, ale zda jsme schopni znovu uvidět cestu, která tu byla odjakživa.
A že jsme možná neztratili kontakt s vesmírem, ale sami se sebou.
Nikdy jsme vlastně nepřestali být součástí vesmíru. Vznikli jsme z hvězdného prachu a prvky v našem těle – uhlík, kyslík, železo a mnohé další – byly kdysi součástí dávných hvězd.
V tomhle smyslu jsme opravdu děti hvězd – doslova i obrazně.
Ale hlavně jsme úžasně propojení se svou planetou – s Matkou Zemí. Cítíme stejné vibrace a frekvence, které sama vysílá i přijímá z hlubin vesmíru. Ladí nás, nese a objímá. Naše buňky jsou propojené se vším, co na Zemi žije – s vodou, přírodou, zvířaty – a jsme tu proto, abychom spolu žili v rovnováze.
Jenže lidé se změnili. Ne voda, ani zvířata. Změnili jsme se my. Zapomněli jsme.
Přestali jsme vnímat zázraky, které jsou všude kolem nás. Zázraky zrození, růstu i odpočinku.
Věčný cyklus, který se opakuje od pradávna a nikdy nezmizí. Místo toho nás ovládl strach o přežití. Začali jsme zabíjet, ovládat a zotročovat. Vydělili jsme se z celku — a rovnováha života se tím narušila.
A protože některé pravdy se nejlépe předávají příběhem, dovolte mi sdílet jednu krátkou pohádku, kterou jsem napsala. Je inspirována čerokézskou mytologií.
Je o odvaze podívat se do tmy, o porozumění místo strachu a o světle, které v sobě nosíme všichni — jen na něj občas zapomeneme. A proč zrovna pohádku? Protože děti nesou svět takový, jaký jim ho předáme. Co do nich vložíme, to se vrátí do celého kmene – i světa.
MAYA A MĚSÍČNÍ DĚTI
Když se Měsíc vyhoupne nad Kouřové hory
a svět utichne,
v lese se dějí zvláštní věci,
o kterých se nemluví nahlas.
Větve se nehýbou – ale poslouchají.
Kameny jsou nehybné – ale pamatují.
A někdy… někdy mezi stromy
zabliká světýlko,
které nepatří světlušce,
a ani hvězdě.
Ve vesničce v horách,
kde lišky znají všechny tajné cestičky
a vítr se prohání v korunách stromů,
žila holčička jménem Maya.
Maya byla tichá.
Mluvila málo, ale o to víc naslouchala.
Slyšela sovy, když volaly do tmy.
Slyšela mech, když vydechl pod nohama.
A nejradši poslouchala svoji babičku Nokose –
která mluvila jako když teče řeka: pomalu, klidně a moudře.
Jednoho večera u ohně babička vyprávěla:
„Když se v noci Měsíc usmívá,
vycházejí z lesa Měsíční děti.
Jsou bílé jako popel z ohně.
Oči jim září jako hvězdy.
A mají dlouhé ruce,
prsty se skoro dotýkají země.
Žijí jen ve tmě – slunce je pálí.
Dřív jsme byli přátelé.
Ale lidé se jich začali bát.
Bojí se toho, co neznají.“
Maya poslouchala se zatajeným dechem
a uložila si ta slova někam
mezi srdce a sny.
Tu noc nemohla spát.
Seděla před chýší, bosá a sama.
Měsíc visel vysoko.
Velký. Kulatý.
Stříbrně zářil na hory a les.
A pak… záblesk mezi stromy.
Modrý. Krátký.
Jen jako mrknutí hvězdy.
Pak druhý.
A najednou v lese nastalo ticho.
Ticho, které něco skrývá.
Maya vstala.
Beze strachu.
A šla.
Les ji přijal do své náruče.
Nezavrzal. Nezašustil.
Jen se klidně pootevřel –
jako dveře do pohádky.
Maya kráčela mezi duby, smrky a borovicemi.
Sama, ale ne osamělá. A oči měla dokořán.
A tam – na louce mezi kapradím –
stály malé bytosti.
Byly bledé. Bílé.
Vlasy měly jemné jako pavučinu.
Prsty dlouhé – až k trávě.
A jejich oči svítily
jako malinkaté Měsíce.
Dívaly se na ni udiveně.
A pak se zeptaly:
„Ty nás vidíš?“
„Vidím.“
„A nebojíš se nás?“
Maya zavrtěla hlavou.
„Babička říká,
že strach je jen něco,
co ještě neznáme.
A já vás chci poznat.“
Měsíční děti se usmály.
Ne ústy – ale očima.
A začaly si spolu hrát.
Na „pozoruj stíny v lese“.
Na „uhodni, co šeptám“.
Na „tancuj jako pavučina ve větru“.
Maya byla šikovná.
Nekřičela. Nesmála se nahlas.
Na nic se neptala.
Jen tam byla s nimi.
A to stačilo.
Náhle přišla bouřka.
Obloha se zatáhla. Zahřmělo.
Měsíc zmizel.
Les potemněl.
„Bouřka se blíží! Utíkejme!“ volaly děti.
„Ahi je pryč!“
„Nikde tu není!“
„Sama se v bouřce bojí – a když se bojí, její oči zhasnou!“
„Kdo je Ahi?“ zeptala se Maya.
„Naše kamarádka. Trochu menší než my!“
„Najdu ji,“ řekla Maya.
„Ale ty ve tmě nevidíš!“
„Ne. Ale srdce někdy vidí líp než oči.“
A tak šla.
Pomalu. Pomaličku.
A naslouchala všemu kolem –
šustnutí, dechu, nebi.
Les byl temný.
Větve ji tahaly za ruce.
Trny píchaly do chodidel.
Vítr kvílel v korunách stromů:
„Bouřka se blíííží… utíííkejte…“
Maya se zastavila a měla chuť utéct.
Ale nakonec zůstala.
Protože věděla,
že ji Ahi potřebuje.
A pak...zaslechla hlas.
Slabounký jako šepot komára:
„Mayo…?“
Pod keřem seděla Ahi.
Třásla se.
Oči měla temné a prázdné.
A nesvítily.
Maya si k ní sedla.
Neříkala nic.
A jen ji objala. Pevně a láskyplně.
Po chvíli Ahi otevřela oči.
A znovu zazářily.
Jako dvě malé hvězdy.
Maya ji vzala za dlouhé prsty
a odvedla zpátky na louku.
Děti je radostně objaly.
Mraky nad stromy se rozplynuly.
A obloha zrůžověla.
„Musíme jít,“ řekly Měsíční děti.
„Slunce nás pálí.“
„Vrátíte se?“
„Možná.
Až lidé nebudou mít strach.
Až budou jako ty.“
A zmizely mezi stromy.
Tak tiše,
že po nich nezbyla ani stopa.
Od té doby Maya v noci sedává venku
a dívá se do hor.
Nevolá. Ani nečeká.
Jen ví,
že přátelství se někdy pozná i beze slov.
A někdy –
když stromy ani nedýchají
a Měsíc se šklebí jako dědeček –
něco v dálce zabliká.
Dvě oči.
Nebo čtyři.
A pak zhasnou.
Ne proto, že zmizely,
ale proto, že vědí –
že se Maya usmála.
A že si je nese navždy v srdci.
Howgh.
A tak jako Maya našla světlo v temnotě, i staré indiánské příběhy nám připomínají, že neznámo není vetřelec, ale součást života. To, co se nám zdá zvláštní nebo nevysvětlitelné, není důvodem ke strachu — ale k větší pozornosti a pokoře. A právě tak se na svět dívají i mnohé domorodé tradice, když vyprávějí o jevech a bytostech přicházejících z míst, kde končí to, co dokážeme vidět.
V jejich vyprávěních se objevují příběhy o zvláštních úkazech na obloze, v horách i v lesích. Některé kmeny mluví o „energetických místech“ ve skalách nebo stromech, kudy mohou přicházet a odcházet jiné bytosti. Rovnováhu jejich života to nenarušuje — právě naopak. Vnímají to jako další možnosti existence. Ano, tyto bytosti nás mohou obohatit, nebo zničit, ale to není v jejich rukách. Je to v rukách Velkého Ducha, síly, kterou bychom dnes nazvali Bohem.
A tak, jak říkají Čerokíové, skutečná cesta nezačíná ve hvězdách ani v neznámých světech, ale v člověku samotném. Důležité je žít tady a teď, v lásce a porozumění. Umět milovat, udržovat dobré vztahy a kráčet životem v rovnováze — s druhými, se Zemí i se sebou.
Čerokíjové nebyli kulturou útočné expanze, ale zároveň to rozhodně nebyl mírumilovný národ, který by seděl v klidu u ohně a čekal, až ho někdo napadne. Jejich tradiční způsob života stál na zemědělství, obchodování, silném smyslu pro komunitu a na udržování rovnováhy s okolními kmeny. Válka pro ně nikdy nebyla hlavním „řemeslem“, jak tomu bylo u některých jiných národů.
Měli však kulturu odvetné, ritualizované války – s jasnými pravidly a důrazem na čest. Chránili své hranice i své území.
Nebojovali proto, aby získali. Bojovali proto, aby neztratili.
A dodnes své děti učí, že nemají žít ve strachu – ani z věcí, kterým nerozumí, ani z jevů, které se zdají být neznámé. Mají se snažit jim porozumět, pochopit, co přinášejí a co naopak berou.
Nejdůležitější je být šťastný sám se sebou, tady a teď. Netoužit, nelpět, nehnat se bezhlavě kupředu.
Protože i ti nejbohatší, kteří mají všechno, nakonec touží po jediném: žít v klidu, někde v srubu uprostřed lesa. Ráno otevřít oči, nadechnout se svěžího vzduchu, podívat se do slunce, na klidné stromy a napít se chladné vody z potoka. Poslouchat ptáky, pozorovat zvířata pasoucí se v mlžném oparu a cítit, že právě tohle je to jediné skutečné. Opravdové. Že člověk nepotřebuje mobil, počítač, nerudného šéfa ani zprávy ze světa.
Tohle je náš svět. Ten, který rezonuje s naším nitrem.
A v hloubi duše to víme všichni – nic lepšího než život v rovnováze člověk ještě nevymyslel.
Howgh.
Danka Štoflová
