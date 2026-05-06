Jak jsme doma provozovali voodoo
Rituály patří k lidské společnosti stejně neoddělitelně jako bolest zad po třicítce. Lidé měli od pradávna potřebu dělat podivné věci s vážným výrazem ve tváři a tvářit se, že to má hlubší smysl.
A většinou to opravdu mělo.
Někde se pětkrát klepalo zvířecí kostí do stromu pro úspěšný lov.
Jinde bylo potřeba o úplňku počůrat kámen otočený k severu, aby si člověk udržel pevné zdraví.
A občas vznikly tradice, u kterých si dnes říkáme: „Počkej, tohle vám fakt přišlo jako dobrý nápad?“ — třeba... ranní fackování ženy, aby se muže drželo štěstí po celý den.
Nerada vám, pánové, kazím radost, ale jako žena upřímně uznávám, že je to krásný příklad toho, že ne všechny tradice si zaslouží přežít evoluci.
Moderní společnost samozřejmě ráda tvrdí, že se vyvinula a je už dávno nad tím.
Jsme přece racionální, vzdělaní a technologicky vyspělí lidé.
Jenže pak přijde prosinec a půlka národa začne věřit, že rozkrojené jablko rozhoduje o délce života.
A upřímně?
Možná je to dobře.
Protože člověk bez rituálů je jen tvor, který jí ve stoje u lednice a tvrdí, že „tohle není večeře“.
Rituály dávají chaosu řád. Označují začátky a konce. Připomínají nám, že nejsme první ani poslední generace, která se snaží nějak přežít zimu, vztahy a vlastní existenční krize.
Jen se změnily kulisy.
Dřív se tančilo kolem ohně kvůli úrodě.
Dnes stále dokola obnovujeme router a modlíme se, aby zase naskočila Wi-Fi.
A ruku na srdce — kdo z nás nikdy preventivně nezaklel na tiskárnu stejným tónem, jakým kdysi šaman vyháněl zlé duchy?
A tak mě dneska překvapí už máloco.
Jenže pak přijdu k rodičům na návštěvu…
a moje matka začne plánovat voodoo pomstu kvůli dědictví.
Naši tehdy popíjeli vinný střik pod starým ořechem a hráli žolíky — tedy disciplínu, ve které jsou důchodci naprostí přeborníci a mohli by je hrát za prachy.
Vzduch voněl létem, tráva byla čerstvě posekaná a všechno působilo úžasně idylicky.
Až na matku.
Ta seděla shrbená nad kartami a dvě hluboké vrásky mezi obočím, měla pevně stažené k sobě. Navíc každých pár vteřin nesouhlasně zakroutila hlavou. Bylo jasné, že v ní probíhá intenzivní monolog.
A znám svou matku dost dobře na to, abych věděla, že ten monolog už brzy nebude jen vnitřní.
Nevydržela to dlouho.
„Víš, jak nás stejda na jaře okradl o dědictví po dědovi?“ pronesla tónem, kterým mi v dětství oznamovala čtrnáctidenního zaracha.
Přikývla jsem a zamíchala karty.
Matka se zhluboka napila vinného střiku, led jí cinkl o zuby a jeden kousek vyplivla zpátky do sklenice.
„O celý milion a půl!“ řekla nevěřícně.
Pokrčila jsem rameny.
„Tak to prostě nech být. Stejně s tím už nic neuděláš.“
Pohoršeně se na mě podívala a překontrolovala výraz otce, který si rovnal karty v ruce.
„Nechápu, jak můžeš být takhle klidná!“ zvýšila hlas. „Vždyť jsou to přece i vaše peníze!“
„Vždyť je stejně nepotřebujeme, máme všechno,“ pronesla jsem klidně a zasunula žolíka do vějířku karet s pocitem člověka, který právě elegantně ukončil rodinné drama.
„Jenže já to tak nenechám!“ pokračovala matka temně. „Vymyslela jsem plán. To budete koukat.“
A několikrát vědoucně pokývala hlavou.
S otcem jsme si vyměnili pohled a oba okamžitě aktivovali vrozený pud sebezáchovy.
Znali jsme ji až příliš dobře. A tak jsme věděli, že když matka řekne „mám plán“, nikdy to nebylo dobré znamení.
U běžných lidí plán znamená třeba lepšího právníka. U mojí matky domácí exorcismus.
Naklonila se k nám přes stůl.
„Udělám na něj kouzlo. Vúdú. Viděla jsem to v televizi.“
Na chvíli se zastavil čas.
Zalapala jsem po dechu, ale otec se naopak hlasitě rozesmál.
„Ty umíš hovno,“ mávl rukou a vyhodil károvou dvojku. „To se ti nepovede.“
Jenže matka se neurazila.
„Náhodou vím úplně přesně, jak se to dělá,“ řekla umíněně. „Vyrobím panenku ze slámy. Bude mít mužské tělo, vlasy z bavlnek…musí mu být podobná. A pak do něj zapíchám špendlíky a jehly.“
Teď už jsme mlčeli oba.
Ne snad proto, že bychom věřili na černou magii.
Ale protože jsme si uvědomili, že matka evidentně strávila několik večerů intenzivním studiem ezoterického programu místo sledování obvyklých detektivek.
„A co přesně mu chceš udělat?“ zeptala jsem se opatrně.
Matka se rozhlédla kolem sebe, jako by nás mohl někdo odposlouchávat.
Pak se naklonila blíž a ztišila hlas.
„Začnu tím, že ho budou bolet záda.“
Otec znovu vyprskl smíchy.
„Prosím tě, je mu šedesát. To není voodoo, to je přirozený vývoj.“
Matka lstivě našpulila rty.
„Tak ho bude bolet žlučník, játra a žaludek,“ pokrčila rameny. „A taky mu jeden špendlík zapíchnu do kulek.“
Otec se ďábelsky rozchechtal.
V naprostém klidu jsem na stůl vyložila dvě tercky a srdcovou postupku.
„Myslela jsem si, že mě už nedokážete ničím překvapit,“ řekla jsem a zbylé karty si srovnala do úhledného vějíře. „Ale za tohle půjdete oba rovnou do pekla.“
Matka se zasmála, rychlým pohybem prstů vyložila a obrácenou kartou uzavřela hru.
Zadívala jsem se jí do tváře a na okamžik mě přepadl zvláštní pocit.
Kam zmizela ta žena, co kdysi pekla vdolky pro půl vesnice, nutila nás nosit košilku pod tričkem a říkávala že „zlo… zlem neporazíš“?
A kdo je tohle?
Otec si mezitím spočítal hodnotu karet v ruce a zamračil se.
„Sto osmdesát sedm,“ oznámil otráveně.
Matka vítězoslavně otevřela sešítek a číslo pečlivě zapsala do sloupku s jeho jménem.
„Já mám osmnáct,“ nahlásila jsem.
Otec dolil střik ze džbánku do skleniček a pohodlně se opřel o lavici.
„Jenže aby to fungovalo,“ poznamenal pobaveně. „Musíš mít něco, co mu patřilo.“
Matka se pousmála.
„Zapomněl u nás šátek,“ řekla tiše a zašklebila se.
Za několik dnů jsem jí volala, abych zjistila, jak se jí daří. A taky abych si ověřila, zda opustila svůj ďábelský plán a jestli strýc ještě žije.
„Tak co?“ zeptala jsem se. „Už tě přešla ta tvoje satanistická dílna?“
Na druhé straně se ozvalo otrávené mlasknutí.
„Jo holka… vůbec to nedopadlo dobře,“ povzdechla si.
Na chvíli jsem ztuhla.
„Ale funguje to!“
To „funguje to“ pronesla s takovou směsí hrůzy a zadostiučinění, až mi přeběhl mráz po zádech.
A pak mi naprosto vážným hlasem začala líčit celý rituál.
Ze slámy vyrobila panenku. Na hlavu přišila nastříhané žluté kousky starého trička jako vlasy. Nalepila oči, nos a pusu. Kolem hlavy omotala ustřižený kus strýcova zapomenutého šátku.
„Vypadala úplně jak on,“ dodala téměř pyšně.
Obrazilo mě.
Pak prý vytáhla šitíčko. Jehly a špendlíky.
Sedla si k ohništi, intenzivně myslela na strýce a začala bodat panenku do těla.
„A to ti patří!“ šeptala do noci. „Ať se kroutíš bolestí! A ty naše peníze, ať si vůbec neužiješ!“
A panenku vhodila do ohně.
„No a co se stalo?“ zeptala jsem se opatrně.
Matka se odmlčela.
„Jak jsem se nad tím ohništěm nakláněla…“ začala nasupeně, „tak mi chytly vlasy.“
Neudržela jsem se a vyprskla smíchy.
„Táta okamžitě vyletěl,“ pokračovala uraženě. „Začal mě hasit bundou, lítal kolem mě jako splašený a když bylo po všem, sedl si zpátky na špalek a vrazil si třísku do rozkroku. Velkou jak kráva.“
Musela jsem si telefon odtáhnout od ucha, protože jsem se smála tak, že jsem skoro nemohla dýchat.
„Dostávala jsem mu ji ven snad dvě hodiny!“ dodala vyčerpaně.
„Vidíš?“ hlesla jsem mezi smíchem. „Já vám to říkala. Vy dva nemůžete provozovat magii bez dozoru dospělých.“
Jenže matka se nesmála.
„Jenže to není všechno,“ zašeptala do telefonu. „V noci jsem dostala žlučníkový záchvat… a prozvracela celou noc.“
Na chvíli bylo ticho.
„Táta tvrdí, že to bylo po tom uzeném bůčku,“ pokračovala nakonec. „Ale já si myslím něco jiného.“
Samozřejmě. Protože jakmile člověk jednou začne vyrábět voodoo panenky, už nikdy nehledá normální vysvětlení.
„Martin je totiž možná ještě větší čaroděj než já,“ zašeptala.
Musela jsem si sednout.
„Mami…“
„Odrazilo se to od něj,“ dokončila dramaticky. „A vrátilo.“
V tu chvíli jsem měla dvě možnosti.
Buď své matce vysvětlit, že kombinace domácího voodoo, vinného střiku a půl kila uzeného bůčku není konflikt nadpřirozených sil, ale obyčejná sabotáž trávicí soustavy.
Nebo ji nechat v její magické teorii a užívat si, že žiju v rodině, kde se karmický útok pozná podle popálených vlasů a dlouhé třísky v šourku.
A já si vybrala tu druhou…
Mnohem zábavnější.
Howgh.
Danka Štoflová
Můj bratranec utekl do Ameriky. Geny si vzal s sebou
Můj bratranec utekl do Ameriky, třikrát se oženil, několikrát přišel o peníze kvůli ženám a párkrát skončil ve vězení. A čím víc o něm přemýšlím, tím jasněji vidím, že v naší rodině se už po generace dědí hlavně průšvihy.
Danka Štoflová
Seděla jsem vedle pilota. A čekala, kdy zemřu.
Zhlédla jsem snad všechny dokumenty o leteckých katastrofách a jejich vyšetřování. Vím, že někdy stačí úplná drobnost. Když nastoupím do letadla, jsem si téměř jistá, že to nepřežiju.
Danka Štoflová
Louskáček s překvapením v nohavici
Možná si rodinu před narozením opravdu vybíráme. Moje rodina není ušlechtilá ani moudrá. Ale historek máme na celý román. Třeba tu o baletu Louskáček, po kterém si moje teta dodnes nepamatuje děj a přesto má zážitek na celý život.
Danka Štoflová
Jak jsem se dívala vzhůru
Zakopávám — v životě i na ulici — protože se často dívám vzhůru. A občas vzpomínám na prababičku Martu z Nelahozevsi. Aniž by chtěla, naučila mě, že skutečná síla nepramení z rukou, ale z odvahy přijmout život takový, jaký je.
Danka Štoflová
Kongres řeší UFO. Indiáni o hvězdných bytostech mluví tisíce let.
Kongres USA slyší piloty mluvit o UFO. Indiáni o bytostech z hvězd vyprávějí po staletí. Jaký je jejich skutečný pohled — a proč v něm může být víc pravdy, než čekáme?
|Další články autora
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále
Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...
Výstava v Opavě odhalí umění socialismu a jeho vliv na veřejný prostor
Opavská kulturní organizace (OKO) připravuje výstavu Střelci na královnu, která připomene umění...
V centru Kladna vzniklo nové parkoviště, další přibude na autobusovém nádraží
V Hrnčířské ulici v centru Kladna vzniklo nové parkoviště přibližně se 70 místy. Poslouží například...
V Ostravě bude do konce roku upravené území u řeky Lučiny
Původně nepřístupné území kolem řeky Lučiny v ostravském obvodě Radvanice a Bartovice se do konce...
Oprava mostu z Liberce do Stráže nad Nisou začne v pondělí a potrvá osm měsíců
Osm měsíců bude neprůjezdná Londýnská ulice v Liberci ve směru do Stráže nad Nisou kvůli opravě...
- Počet článků 104
- Celková karma 31,62
- Průměrná čtenost 7004x
Stačí zadat: HLAS ČEROKÍ.
Přijďte za mnou – budu tam postupně přidávat pohádky i zajímavosti.
Mávla jsem proutkem, pod plamínkem svíčky,
krásně se červenáš, neznáš moje hříčky.
Měla bych tě varovat… možná umím čarovat.
Moje třetí kniha
Miláčku, zdechni! aneb Obraťte se s důvěrou na šamana
je v prodeji. A je nádherná.
Píšete mi, že se vám líbí – a já z toho mám obrovskou radost.
Moc se těším, až knihu otevřete. Budeme se společně smát i dojímat, zkrátka budeme zase spolu – pod vrcholky Velkých Kouřových hor.
Čeká vás spousta nových indiánských příběhů, které jsem nikdy nepublikovala na blogu, a znovu se v nich snažím předat indiánskou filozofii a to krásné v nás.
Dozvíte se třeba:
– proč má Tammy tetování pod prsy
– jak Anežce hořelo srdce
– jak milují stromy
– Ach Kayraah, Kayraah…
– a také příběh o čarodějnici
Kniha INDIÁNSKÝ EROTIKON – zaručený recept na chutné manželství vyšla na konci září 2024.
Najdete ji ve všech knihkupectvích i e-shopech – a můžete si ji poslechnout také jako audioknihu.
V prosinci 2025 vyšel už SEDMÝ dotisk knihy
Jak jsem rodila indiánského syna z kmene Čerokí.
Ani nevíte, jak velkou mám radost, že mě máte rádi.
INDIÁNSKÉ POHÁDKY NA (NE)DOBROU NOC
– rukopis je hotový!
Příběhy jsou lehounce strašidelné, zábavné, trochu výchovné a snaží se připomínat to, na co často zapomínáme:
lásku k přírodě, k lesu, úctu k vodě a k životu samému.
Děti jsou největším bohatstvím každého národa – hýčkejme je.
Moje knihy najdete ve všech knihkupectví i na jejich eshopech.
NOVINKA: Audioverze prvních dvou knih najdete na audiolibrix.cz a audioteka.cz.
Namluvila je držitelka dvou cen Thálie – a moc se povedly.
Audiokniha Miláčku, zdechni! se právě načítá a měla by vyjít během ledna 2026.
Kdo mě má rád, může mi napsat na:
dankaelisstyee@yahoo.com