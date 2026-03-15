Jedinečné a mystické místo, je hora s plochým vrcholem.
Stolová hora, často nazývaná také „Horská matka“, doslova dominuje nad panoramatem Kapského Města, dosahuje výšky téměř 1 087 metrů nad hladinou moře. Hora se skládá ze čtyř částí – Constantia Nek, Table Mountain, Back Table a Devil’s Peak . Celý masiv, který je rozdělen trhlinami a jinými předěly, má délku 9 kilometrů. Samotná Stolová hora má délku přibližně 1 km a šířku 300m. Výstup na ni je náročný, komu na něj nezbývají síly nebo čas, může se nahoru vyvézt lanovkou. Hora je spolu s mysem Dobré naděje chráněna v rámci Národního parku Stolová hora, který je domovem obrovské škály rostlin a živočichů, mnohé z nich jsou přitom endemické. Území parku včetně Stolové hory obývali v minulosti hyeny, levharti, lvi nebo šakali. Dnes se zde vyskytují spíše menší savci, například antilopy nebo damani. V oblasti hory roste asi 1.400 různých rostlin.
Když se vzduchové masy od Atlantického oceánu na západ od Stolové hory míchají s teplými a vlhkými masami proudícími od Indického oceánu východně od ní, dochází ke vzniku oblačnosti a vrcholová plošina se ponoří do mlhy. Místní říkají, že hora dostala „ubrus“. Z mlhy pak kondenzuje voda, která zásobuje rostliny. Pro někoho mlha může být smůla, ale pro fotografy, je to ráj. Celá scenérie je jako z pohádky, barevné květiny vystupují a lákají k prohlídce. Pokud člověk má štěstí a chvíli vytrvá, mlha se jako švihnutím proutkem zvedne a ukáže se impozantní výhled. Stolová hora je jedním z nejznámějších přírodních útvarů Jižní Afriky a je zapsána na seznamu UNESCO.
Vrchol Stolové hory byl osídlen zřejmě už před 2000 lety kmenem Khoikhoi. Doložené pozůstatky přítomnosti člověka na vrcholu hory jsou přes 600 let staré. jihoafrická roční období jsou opačná oproti severní polokouli. Když je u nás léto, u nich je zima a naopak. Proto pokud plánujete návštěvu „jihoafrického Fynbosu“, období od září do listopadu je ideální. A proč navštívit zrovna Kapsko?
Protože : Floristický region Velkého Kapska je centrem biodiverzity, kde se nacházejí tisíce druhů rostlin, které se nevyskytují nikde jinde na planetě. Zabírá méně než 0,5 procenta rozlohy Afriky, ale podporuje přibližně 20 procent její rostlinné kultury. Asi dvě třetiny z odhadovaných 9 000 druhů, které zde rostou, jsou endemické. Díky svým odlišným, rozmanitým a hojným rostlinným společenstvům je oblast nejen uznávána jako samostatná významná květinová říše, ale řada lokalit v ní je také chráněna jako památky světového dědictví Unesko, národní parky a přírodní rezervace.
V Pieninských horách u Červeného Kláštora, se odemykala klíčem řeka Dunajec.
Červený Kláštor, leží na hranici Pieninského národního parku měl 27.4.2024 velikou slávu, otevírala se řeka Dunajec.
Slovensko, si váží svých Velikonočních tradic a rádi je předávají mladší generaci
Pár dní strávených o Velikonocích na Slovensku mne vrátilo do dob dětství, kdy se tradice v ČR ještě dodržovaly, plné stoly, jalovec, voňavka z živých květů, říkanky při švihačce a zdobené velikonoční vajíčko.
Rumunsko, Vlad Napichovač - (kníže krve)
Je opravdu těžké si představit, jak by Rumunsko vypadalo bez Vlada Napichovače. I když je známý tím, že je zdrojem inspirace pro Draculu Brama Stokera.
Cestujeme autem , takový menší "fast photo shooting"
Cestovat se dá různými způsoby, já zvolila a vyzkoušela si, jaké to je v takzvaném "Bydlíku". Je to obytný vůz, který nabízí spoustu možností a komfortu. Na své cestě fotím to, co mne zrovna cvrkne do "nosu".
Černobílé vlakové cestování ve fotografii
Říká se, že vlakem je to tak na 80% nejlepší cestování, můžete se projít, dát si něco na zub, poslouchat hudbu a nebo, jen tak pozorovat okolí a cestující. Já jsem ten pozorovatel s fotoaparátem na krku.
