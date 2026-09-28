Zakažme o svátcích pracovat všem
Ten zákaz prodeje o (některých) svátcích ve velkých obchodech mi nedává vůbec žádný smysl. Proč jenom velké obchody? Proč nezakáží veškerý prodej, včetně toho internetového a dovážkového?
Častým argumentem je, že ti prodavači a prodavačky chtějí být o svátcích s rodinou. Ale copak třeba prodavači v malých obchodech či na pumpách s rodinou být nechtějí?
A tedy vlastně proč ten zákaz omezovat pouze na prodejny? O svátcích chce být s rodinou úplně každý, takže pro zavření restaurací, bazénů, sportovišť, muzeí, divadel i kin a zákazu taxíků by měla platit úplně stejná logika.
Platit by to samozřejmě mělo i pro všechny živnostníky. On ten ucpaný odpad či prasklé potrubí přece také počká do všedního dne.
Pokud bychom to chtěli dovést k dokonalosti, tak volno jistě chtějí mít i policisté, hasiči, lékaři, zdravotníci, pracovníci rozhlasu i televize, energetici, autobusáci, pracovníci na dráze atd., atd. Prostě úplně všichni. Ať může ten sváteční den být doma úplně každý.
A hlavně také nesmíme zapomínat na faráře, ministranty a varhaníky!!! Kostely by totiž dle stejné logiky také měly být o svátcích striktně zavřené. Samozřejmě i v neděli.
Divím se, že to Lidovce při prosazování toho zákazu prodeje nenapadlo...
Na tomto článku se AI podílelo pouze zodpovězením dotazu, které prodejny mají z tohoto zákazu výjimku. Vše zde je napsané živým a autenticky nedokonalým blogerem.
Ivo Cilich
Opravdu zdejší blogy ovládne AI?
Kdo je Alice Králová? Existuje vůbec reálně? A ty její tři děti nejsou také jenom výplod AI fantazie?
Ivo Cilich
SPD prostě nikdy nezklame
SPD si evidentně dokáže poplést dokonce i dvě sousedící města. Ale zase buďme k nim a i k jejich inteligenci tolerantní, Kraj se jim v obou případech podařilo trefit zcela správně a to si vlastně zrovna u nich zaslouží pochvalu.
Ivo Cilich
Pepík Hnátek už tu frustraci nevydržel. Opět.
Diskutér Pavel Chmelík mi u mého posledního blogu napsal toto: „Tento typ blogů považuji za nejubožejší. A je úplně jedno, kdo je autorem“. OK, to beru.
Ivo Cilich
Populismus Pepíka Hnátka z okresního přeboru
Pepík Hnátek z okresního přeboru je až natolik zbabělý, že ty diskuze, kde bychom ho mohli třeba i pochválit, raději již vůbec neotevře. Takže holt zareaguji alespoň takto. Zde můžete reagovat zcela svobodně.
Ivo Cilich
Pořád věřím, že většina je slušná
Občas se dočtu, že jsou lidé neteční, že nepomohou druhým v nouzi. Dnes se mi opět potvrdilo, že to není pravda.
|Další články autora
Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce
Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...
Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna
Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...
Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka
Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný...
Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží
Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...
Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout
Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do...
Korunovační klenoty chtěly poslední den vidět davy. Někteří čekali i tři hodiny
Vystát frontu do Vladislavského sálu Pražského hradu na výstavu českých korunovačních klenotů v...
Volby v Praze 2026: Kdo chce po volbách řídit hlavní město? Přehled kandidátů a lídrů
Už se to blíží. Komunální volby 2026 v Praze se konají 9. a 10. října. Lidé v nich rozhodnou o...
Na tuningovém srazu v Hrádku nad Nisou najelo auto do davu. Pět lidí se zranilo
Pěti zraněnými skončil sobotní tuningový sraz v kempu Kristýna v Hrádku nad Nisou. Řidič černého...
Sjezd z D1 na Černovickou terasu v Brně se odkládá. Stavět se začne až na jaře
Zahájení stavby sjezdu z dálnice D1 v Brně do průmyslové zóny Černovická terasa odsunulo...
- Počet článků 213
- Celková karma 20,32
- Průměrná čtenost 2111x
Všechny mé články na tomto blogu vyjadřují jen a pouze moje osobní názory. Pokud se to někomu nelíbí, nemusí to číst. Povinné to není.