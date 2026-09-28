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Zakažme o svátcích pracovat všem

Ivo Cilich
Vybraní prodavači a prodavačky mají na některé státní svátky oproti svým kolegům zakázáno pracovat a to i za příplatek. Není to polovičaté řešení?

Ten zákaz prodeje o (některých) svátcích ve velkých obchodech mi nedává vůbec žádný smysl. Proč jenom velké obchody? Proč nezakáží veškerý prodej, včetně toho internetového a dovážkového?

Častým argumentem je, že ti prodavači a prodavačky chtějí být o svátcích s rodinou. Ale copak třeba prodavači v malých obchodech či na pumpách s rodinou být nechtějí?

A tedy vlastně proč ten zákaz omezovat pouze na prodejny? O svátcích chce být s rodinou úplně každý, takže pro zavření restaurací, bazénů, sportovišť, muzeí, divadel i kin a zákazu taxíků by měla platit úplně stejná logika.

Platit by to samozřejmě mělo i pro všechny živnostníky. On ten ucpaný odpad či prasklé potrubí přece také počká do všedního dne.

Pokud bychom to chtěli dovést k dokonalosti, tak volno jistě chtějí mít i policisté, hasiči, lékaři, zdravotníci, pracovníci rozhlasu i televize, energetici, autobusáci, pracovníci na dráze atd., atd. Prostě úplně všichni. Ať může ten sváteční den být doma úplně každý.

A hlavně také nesmíme zapomínat na faráře, ministranty a varhaníky!!! Kostely by totiž dle stejné logiky také měly být o svátcích striktně zavřené. Samozřejmě i v neděli.

Divím se, že to Lidovce při prosazování toho zákazu prodeje nenapadlo...

Na tomto článku se AI podílelo pouze zodpovězením dotazu, které prodejny mají z tohoto zákazu výjimku. Vše zde je napsané živým a autenticky nedokonalým blogerem.

Autor: Ivo Cilich | pondělí 28.9.2026 15:48 | karma článku: 0 | přečteno: 32x
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Ivo Cilich

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Pán světla v několika divadlech (takže vlastně světlonoš a pro některé zde možná i lucifer), také vystudovaný strojní konstruktér z vývoje i ajťák s víc jak dvacetiletou praxí. Pravicový bohém s o třicet let mladší duší, rebel srdcem i myslí pro kterého je svoboda na prvním místě a nejstarší mimozemská "negativní nula" (0Rh-). Ale také rozený jihomoravák léta žijící na českém severu a nyní již hlavně v Praze, kde se dobrá domácí slivovička shání opravdu špatně.
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