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Z ODS se stává hnutí jednoho muže jako je třeba ANO anebo SPD?

Byl jsem teď na dovolené na chatě u rybníka v jižních Čechách, takže jsem vše sledoval jen okrajově. A po návratu se nestačím divit.

Všiml jsem si mj. i kauzy jakéhosi Filipa Dvořáka, který kandiduje, respektive chtěl kandidovat na starostu Prahy 1. Po zesnulém otci před osmi lety zdědil docela velký majetek, ale to je prý dle vedení ODS špatně. Chápal bych ty výhrady, kdyby k majetku přišel podobně křivácky jako třeba Babiš, ale dědictví, které nemohl nijak ovlivnit? Toho člověka osobně vůbec nijak neznám, možná to není dobrý člověk, možná jeho otec k tomu majetku opravdu přišel podivně, ale proč by měl syn pykat za případné hříchy rodiče? Kupka prohlásil, že to Dvořák nijak veřejně nevysvětlil, což je lež. Četl jsem to jeho vysvětlení ještě předtím prohlášením zde na blogu. ODS Prahy 1 se za Dvořáka postavilo, ovšem Kupka stejně nakonec diktátorsky rozhodl, že Dvořák již kandidovat nechce.

Možná má nakonec pravdu Dvořák, když v rámci své obrany tvrdí, že je problém hlavně v tom, že by mohl rozkrýt korupci s parkovacími kartami na Praze 1 a proto se ho snaží vyšachovat?

Osobně se mi čím dál víc potvrzuje, že moje rozhodnutí ODS opustit, bylo správné. Poslední kapka byla, když do stínové vlády dali dokonce i Baxu. A teď čtu tohle. Na ODS se mi kdysi líbilo, že tam byla demokracie a vedení respektovalo i názor odspodu. Zdá se, že tohle již skončilo.

A pokud si pan Kupka myslí, že tímhle získá nějaké voliče ANO, kteří volají po tvrdé ruce, tak se mýlí. Na to by musel začít okrádat stát, říkat pokaždé něco jiného, aby si z toho vzal každý to svoje a hlavně by se musel začít vyjadřovat jako hovado, tomu našelidi totiž rozumí nejlépe.

Autor: Ivo Cilich | neděle 19.7.2026 20:20 | karma článku: 4,11 | přečteno: 91x

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Pán světla v několika divadlech (takže vlastně světlonoš a pro některé zde možná i lucifer), také vystudovaný strojní konstruktér z vývoje i ajťák s víc jak dvacetiletou praxí. Pravicový bohém s o třicet let mladší duší, rebel srdcem i myslí pro kterého je svoboda na prvním místě a nejstarší mimozemská "negativní nula" (0Rh-). Ale také rozený jihomoravák léta žijící na českém severu a nyní již hlavně v Praze, kde se dobrá domácí slivovička shání opravdu špatně.
Všechny mé články na tomto blogu vyjadřují jen a pouze moje osobní názory. Pokud se to někomu nelíbí, nemusí to číst. Povinné to není.

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