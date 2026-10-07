Volby, které se přizpůsobí lidem?
Proč tedy stále musíme kvůli volbám v určitém čase přijít fyzicky na konkrétní místo?
Elektronické volby by mohly být především otázkou pohodlí a dostupnosti. Člověk by nemusel kvůli několika minutám hlasování měnit své plány, práci, návštěvu rodiny anebo dovolenou. Hlasování by mohlo být dostupné prakticky odkudkoliv, kde je bezpečné internetové připojení.
A právě aktuální případ prezidenta Petra Pavla ukazuje, že ani pro člověka v nejvyšší ústavní funkci nemusí být volební termín vždy prakticky slučitelný s osobním programem. Prezident oznámil, že se letošních komunálních voleb v Černoušku nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě v Maroku. Osobně toto jeho rozhodnutí sice chápu jako nepříliš šťasné nejen politicky, ale i lidsky, ovšem právo na to samozřejmě má, volby povinné naštěstí již nejsou. Jenže tohle se mu myslím ještě v budoucnu vrátí i s úroky.
Kdyby ovšem existovalo bezpečné elektronické hlasování do voleb, teoreticky by mohl svůj hlas odevzdat třeba právě i z Maroka. Nemusel by kvůli tomu případně rušit dovolenou a vracet se do České republiky.
A samozřejmě nejde jenom o prezidenta. Mnoho lidí nepřijde k volbám a je jedno jakým, jenom proto, že jim to časově nevychází.
Sám mám také letos s termínem voleb trošku problém. Hned po práci musíme odjet na celý víkend mimo Prahu za nemocnou maminkou mé paní. Přesto to neberu jako důvod ty volby vynechat. Čas na odvolení si najdu, alespoň po cestě tam i když nám to tu cestu docela zkomplikuje. Jenom doufám, že tam v tu dobu nebude volit i jeden exprezident a neukradne mi u toho třeba tužku. Máme totiž stejný volební obvod.
Právě tady podle mne elektronické volby dávají velký smysl. Nemusíme si totiž klást otázku, jestli je možné se k volební místnosti nějak dostat. Mohli bychom si jednoduše najít několik minut ve chvíli, která nám v předem daném a vyhrazeném čase vyhovuje. Třeba i jako spolujezdec v autě po cestě k té mamince.
Někdo pracuje na směny anebo třeba jako já, zcela mimo klasickou pracovní dobu. Jiný je na návštěvě u rodiny. Další je na služební cestě. Někdo má malé děti anebo se stará o blízkého člověka. A někdo je holt zrovna v zahraničí.
Už nyní konečně existuje korespondenční hlasování pro občany dlouhodobě pobývající v zahraničí, což ovšem logicky pro letošní volby možné není. U jiných voleb je možnost voličského průkazu, ale u komunálních to opět možné není a u senátních pouze v rámci volebního obvodu. Nic z toho není totéž jako možnost jednoduše odvolit přes internet z libovolného místa.
Elektronické volby by přinesly především jednoduchost a dostupnost pro všechny.
Člověk by nemusel hledat volební místnost, přizpůsobovat jí svůj program ani řešit, jestli bude v den voleb doma. Pro mnoho lidí by se tím mohla snížit jedna z praktických překážek účasti.
Elektronické volby by také mohly být zajímavým krokem v digitalizaci státu. Jestli dokážeme elektronicky komunikovat s úřady a používat digitální občanský průkaz, není úplně nelogické přemýšlet také o digitálním způsobu hlasování. Ostatně i samotné používání eDokladů při letošních volbách ukazuje, že digitalizace volebního procesu už není jen teoretická otázka.
Je jasné, že elektronické hlasování musí být zabezpečeno proti útokům, manipulaci i technickým chybám. Ale když to funguje nejen v komunikaci se státem, ale hlavně v komunikaci s bankami, kde jde o naše vlastní prachy, tak proč by nemělo fungovat i tohle? Musí být možné ověřit, že hlas skutečně odevzdal oprávněný volič a že s ním nebylo následně manipulováno. Ale opět připomínám ty banky, kde to funguje...
To vše jsou samozřejmě vážné výhrady, které nelze bagatelizovat. Neznamená to ale přece automaticky, že elektronické volby nejsou možné. V Estonsku již nyní volí více lidí elektronicky než osobně. Znamená to, že jejich zavedení by vyžadovalo velmi dobře navržený systém, důkladné testování a možnost nezávislé kontroly. A jak vidíme třeba zde či zde, ani současný systém není v tomto imunní.
Současný digitální stát samozřejmě také není bez technických problémů. Při volbách v roce 2025 se objevily komplikace s eDoklady, což ukázalo, že i digitální služby musí být připraveny na mimořádnou zátěž. Stát následně systém upravoval a před letošními volbami prováděl další zátěžové testy. Pravdou je, že mně se tehdy s eDokladem odvolit podařilo, ale nejspíš hlavně proto, že jsem si tu aplikaci aktualizoval ještě doma brzy ráno (dvacetiletá praxe v IT mne naučila) a byl jsem v té volební místnosti jeden z prvních, hned po páteční druhé hodině odpolední a úplně první, kdo se tam prokazoval elektronicky. Dokonce byli rádi, že si to mohou vyzkoušet. Klasický OP jsem sebou pro jistotu měl, takže i dostali na výběr a sami si řekli o tu elektronickou verzi.
Elektronické volby bych určitě nevnímal jako náhradu toho, co funguje dnes. Pouze jako další možnost. Stejně jako nechci milovníkům hotovosti brát možnost platit keš i když sám hotovost vůbec nenosím, na zcela vše mi plně stačí mobil ve kterém mám všechny platební i jiné karty včetně OP, takže sebou nic jiného než mobil již nosit nemusím. A ten mám u sebe vždy tak jako tak.
Kdo chce přijít osobně do volební místnosti, přijde. Kdo chce hlasovat jiným zákonným způsobem, využije jej. A kdo bude například na dovolené v Maroku anebo u maminky u Slaného, mohl by za určitých podmínek volit elektronicky.
V případě voleb přece nejde o to, aby stát člověku co nejvíce zkomplikoval cestu k volební urně. Jde o to, aby měl občan reálnou možnost svůj hlas využít za všech okolností.
A pokud jednou budeme schopni vytvořit elektronické hlasování, které bude dostatečně bezpečné, ověřitelné a důvěryhodné, podobně jako třeba v tom Estonsku, pak bude podle mě stát před jednoduchou otázkou:
Proč nutit člověka přizpůsobovat svůj život volbám, když bychom mohli volby přizpůsobit životu člověka?
Tento článek byl původně vytvořen AI na základě dvouřádkového promptu a lidské v něm jsou jen některé (spíše mnohé) další úpravy a doplnění. V diskuzi je odkaz i na původní AI verzi.
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