Už mohu přijímat i platby kartou

Sice to v praxi vůbec nepotřebuji, vše zásadně bezhotovostně fakturuji přes účty, ale zajímalo mne jak náročné takové zprovoznění terminálu na mobilu je. A třeba se mi to někdy v budoucnu bude hodit.

Osobně hotovost vůbec nevyužívám, nenosím u sebe ani korunu, na vše mi stačí mobil. Ostatně nenosím ani peněženku, protože v mobilu mám i doklady. Je to pro mne pohodlné a přitom i bezpečné. Pokud by mi někdo ukradl ten mobil, tak nepřijdu ani o hotovost a hlavně ani o doklady, což mi ušetří mnoho běhání po úřadech. A v novém mobilu si ta veškerá data obnovím během chvilky.

Ale zpět k tomu platebnímu terminálu. Zcela náhodou jsem narazil na nabídku jisté společnosti, která to nabízí pouze za procenta z každé transakce, konkrétně za 1,95 %, bez jakýchkoli dalších poplatků. Nabízí toho samozřejmě víc včetně terminálů či přímo pokladen, dokonce i vlastní platební karty či eshop. Ale mně šlo čistě o tohle. Takže pokud to nevyužiji, nestojí mne to vůbec nic. A kdybych to někdy náhodou potřeboval, tak je dle mého názoru pořád lepší dostat ze stokoruny „pouhých“ 98,05 Kč než vůbec nic. Proto příliš nerozumím obchodníkům, kteří i v dnešní době zcela odmítají bezhotovostní zákazníky jako jsem třeba já. Peníze na účet přijdou do týdne (ale mají v nabídce i do druhého dne, ovšem samozřejmě ne zadarmo), což je pořád rychleji než když pošlu fakturu.

Nainstaloval jsem si příslušný program, prošel registrací s ověřením, zvolil IBAN a BIC (SWIFT) mého účtu na který chci ty platby kartou posílat. A bylo hotovo. Už mohu bezkontaktně přijímat platby kartou. Na kontaktní karty bych si musel platit fyzický terminál, ale kolik lidí dnes ještě nemá bezkontaktní kartu?

Ještě jsem si k tomu zprovoznil i malou přenosnou bluetooth tiskárničku účtenek (lze ji nosit i na opasku), kterou jsem si kdysi koupil, když ještě vyhrožovali rozšířením první verze EET i na moje tehdejší podnikání a léta se mi pak válela v šuplíku. Ten karetní program sice zrovna tuhle tiskárnu nepodporuje, ale šlo to celkem snadno obejít free verzí RawBT přes které ten tisk nasdílím a tisknu. Ovšem to už je jen třešnička na dortu pro případ, že bych ty platby kartou někdy opravdu začal využívat.

Takže když se chce, tak to jde a dle mého názoru i docela snadno a levně. Tohle jednoduché řešení by klidně mohli využívat dokonce třeba i žebráci v centru Prahy, tak proč ne obchodníci?

Autor: Ivo Cilich | středa 6.5.2026 16:44 | karma článku: 4,00 | přečteno: 59x

Ivo Cilich

  • Počet článků 202
  • Celková karma 18,48
  • Průměrná čtenost 2192x
Pán světla v několika divadlech (takže vlastně světlonoš a pro některé zde možná i lucifer), také vystudovaný strojní konstruktér z vývoje i ajťák s víc jak dvacetiletou praxí. Pravicový bohém s o třicet let mladší duší, rebel srdcem i myslí pro kterého je svoboda na prvním místě a nejstarší mimozemská "negativní nula" (0Rh-). Ale také rozený jihomoravák už léta žijící na českém severu a nyní již hlavně v Praze, kde se dobrá domácí slivovička shání opravdu špatně.
Všechny mé články na tomto blogu vyjadřují jen a pouze moje osobní názory. Pokud se to někomu nelíbí, nemusí to číst. Povinné to není.
