Už mohu přijímat i platby kartou
Osobně hotovost vůbec nevyužívám, nenosím u sebe ani korunu, na vše mi stačí mobil. Ostatně nenosím ani peněženku, protože v mobilu mám i doklady. Je to pro mne pohodlné a přitom i bezpečné. Pokud by mi někdo ukradl ten mobil, tak nepřijdu ani o hotovost a hlavně ani o doklady, což mi ušetří mnoho běhání po úřadech. A v novém mobilu si ta veškerá data obnovím během chvilky.
Ale zpět k tomu platebnímu terminálu. Zcela náhodou jsem narazil na nabídku jisté společnosti, která to nabízí pouze za procenta z každé transakce, konkrétně za 1,95 %, bez jakýchkoli dalších poplatků. Nabízí toho samozřejmě víc včetně terminálů či přímo pokladen, dokonce i vlastní platební karty či eshop. Ale mně šlo čistě o tohle. Takže pokud to nevyužiji, nestojí mne to vůbec nic. A kdybych to někdy náhodou potřeboval, tak je dle mého názoru pořád lepší dostat ze stokoruny „pouhých“ 98,05 Kč než vůbec nic. Proto příliš nerozumím obchodníkům, kteří i v dnešní době zcela odmítají bezhotovostní zákazníky jako jsem třeba já. Peníze na účet přijdou do týdne (ale mají v nabídce i do druhého dne, ovšem samozřejmě ne zadarmo), což je pořád rychleji než když pošlu fakturu.
Nainstaloval jsem si příslušný program, prošel registrací s ověřením, zvolil IBAN a BIC (SWIFT) mého účtu na který chci ty platby kartou posílat. A bylo hotovo. Už mohu bezkontaktně přijímat platby kartou. Na kontaktní karty bych si musel platit fyzický terminál, ale kolik lidí dnes ještě nemá bezkontaktní kartu?
Ještě jsem si k tomu zprovoznil i malou přenosnou bluetooth tiskárničku účtenek (lze ji nosit i na opasku), kterou jsem si kdysi koupil, když ještě vyhrožovali rozšířením první verze EET i na moje tehdejší podnikání a léta se mi pak válela v šuplíku. Ten karetní program sice zrovna tuhle tiskárnu nepodporuje, ale šlo to celkem snadno obejít free verzí RawBT přes které ten tisk nasdílím a tisknu. Ovšem to už je jen třešnička na dortu pro případ, že bych ty platby kartou někdy opravdu začal využívat.
Takže když se chce, tak to jde a dle mého názoru i docela snadno a levně. Tohle jednoduché řešení by klidně mohli využívat dokonce třeba i žebráci v centru Prahy, tak proč ne obchodníci?
Ivo Cilich
Udělal jsem si zase jednou radost
Proč investovat statisíce za velký osvětlovací pult, když zcela totéž mohu téměř plnohodnotně pořídit i za několik desítek tisíc?
Ivo Cilich
Každý žijeme v nějaké bublině, i Petr Pavel v ní tehdy žil.
Dovolím si navázat na můj předchozí blog. Raději zcela pominu, že někteří diskutéři nejsou schopni pochopit ani jednoduchou větu s otazníkem v nadpisu anebo nechápou rozdíl mezi novinařinou a soukromým blogem.
Ivo Cilich
Proč nejvíc vadí komunistická minulost prezidenta právě komunistům?
Předpokládám, že my všichni, kritici i podporovatelé prezidenta tu dobu zažili, protože kdo to komunistické sviňstvo nezažil, tak by měl raději mlčet.
Ivo Cilich
Kam spěješ ODS?
Myslel jsem si, že už mne nemůže nic překvapit, ovšem krutě jsem se mýlil. To, že Vláda není populistická, takže i relativně těsně před volbami dělá velice nepopulární kroky bych snad ještě i lidsky chápal. Takticky ovšem ne.
Ivo Cilich
Pořád to nešťastné zálohování PETek
Nijak se netajím tím, že jsem voličem SPOLU, jako řadový člen ODS ani jinak volit nechci. Ale pokud ODS ve sněmovně podpoří ten lidovecký tunel se zálohováním PET lahví, tak to pro mne bude už nejspíš poslední kapka.
Všechny mé články na tomto blogu vyjadřují jen a pouze moje osobní názory. Pokud se to někomu nelíbí, nemusí to číst. Povinné to není.