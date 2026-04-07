Udělal jsem si zase jednou radost
Pro mne je v tomto asi úplně největší výhoda to, že se mi celý tenhle betlém vejde do malého batůžku i se scénářem a nemusím tahat žádný velký těžký case. To tahání těžkých kejsů mne na tom s každým dalším rokem mého věku štvalo (a štve) asi úplně nejvíc.
Je pravda, že nějaký velký koncert bych na tomhle nejspíš nenasvítil, ovšem já primárně jezdím s několika divadly u kterých mi tohle řešení (minimálně zatím) zcela plně dostačuje.
Doposud jsem si na takovéto akce, kde již nešlo použít místní pult (většinou z důvodu, že místní obsluha s ním buď ne zcela dobře uměla anebo to muselo být naprogramované předem do tzv. cue) půjčoval pult z domovského divadla za peníze, které jsem bez zisku pouze přeúčtoval. Ale taky musel být ten pult zrovna volný. Z rentálek jsem si nic půjčovat nechtěl, za prvé by to stálo o dost víc a hlavně u toho člověk neví, jak se k tomu kdo kdy choval. Teď se mi ovšem sešlo několik vícedenních divadelních zájezdů najednou, kdy ta dostupnost pultu už začala být trošku problém. Což mne donutilo zainvestovat do vlastního řešení. A líbí se mi na tom nyní nejvíc ta moje nezávislost a možnost si ty divadelní zájezdy předprogramovat předem doma kdykoli mám chuť a čas já.
Velký „dospělý“ pult od téhle značky (s tou umím nejlépe a přitom patří spíše k těm levnějším) stojí od půl milionu výš, dají se koupit i menší varianty kolem dvou, tří set tisíc. Ovšem já nejsem ve stavu, kdy bych mohl házet statisíci sem a tam, takže jsem šel do řešení, které je pro mne ještě ekonomicky únosné a jako plus je to, co píšu na začátku – vše se mi to vejde do malého batůžku, takže na případný kšeft mohu klidně přijet i vlakem.
Koupil jsem si k tomu i numerickou klávesnici (kterou jsem si lehce přeprogramoval pro potřeby zadávání a spouštění čísel světel), USB lampičku a malý WiFi router, abych mohl využít i dálkové ovládání světel na mobilu anebo třeba OSC na propojení se zvukařem. Notebook s dotykovým displejem a možností z něj udělat něco jako větší tablet už jsem si koupil dřív i s jednoduchým dongle od stejné značky výrobce pultu. Ale ten dongle mi nejenže neodemkl všechny funkce SW, navíc jsem měl k dispozici pouze jen jeden jediný universe, ale hlavně na dotykovém displeji notebooku prostě nejde dělat více akcí najednou. Takže jako nouzovka je to sice dobrý, ale dobrý je holt jen za tři.
Tohle sice taky možná nevypadá úplně vábně, ale alespoň to pro mé účely plnohodnotně funguje a nedal jsem za to statisíce. Už jsem to jednou vyzkoušel i v praxi a zítra to půjde do hodně velké zkoušky s úplně novým představením na jeho zcela prvním zájezdu, tak mi prosím držte palce.
Pohled ze zadu
Programoval jsem to zítřejší představení doma i se záznamem fakt docela dlouho.
Mimochodem, tohle představení s čistým svědomím doporučuji ke shlédnutí. Pokud nejste úplní suchaři, tak se pobavíte.
PS: Odepsat si tyhle nečekané investice nemohu, protože jedu na paušál.
