SPD prostě nikdy nezklame
V zásadě je chvályhodné, když se SPD rozhodla kandidaturu na libereckou radnici vzdát a například i v libereckých Rochlicích (ale nejen tam, téměř všude po Liberci, z liberecké Rochlice je jenom ta konkrétní fotka níže) propaguje raději jablonecká hesla. Ještě bych měl pro SPD nějaké pochopení, když jeden z jejich členů nezvládl ani správně uvést ani své jméno na kandidátce. Inkluze pro ty méně inteligenčně obdařené je prostě třeba i když pak volí anebo dokonce kandidují za SPD, které je v rámci inteligence jejich voličů zcela kontraktproduktivně proti inkluzi. Ale netrefit dokonce ani město a propagovat v Liberci jablonecká témata a v Jablonci liberecká, to už je prostě trolení po vzoru Motoristů. Ovšem jak píšu v perexu – alespoň Liberecký kraj nakonec nějakou náhodou trefit dokázali a doufejme, že to nebyla pouze otázka štěstí.
V sousedním Jablonci nad Nisou na autobusovém nádraží totiž zase jablonečákům garantují bezpečný Liberec. Jdou na to ti espéďáci holt jinak, po svém...
Mně by to vlastně mohlo být i jedno, už nějakou dobu žiju v Praze a tady zase škodí Piráti, ale v Jablonci mám pořád svůj barák a hlavně moji rodinu. Mou skoro devadesátiletou maminku, dceru, syna a i vnučku. A opravdu nechci aby zrovna tohle tam rozhodovalo o budoucnosti mých nejbližších. Paradox je, že prababička mé vnučky, nově i s jejím manželem, za SPD kandidují a ona se dokonce dostala v minulých volbách (k její hrůze) za SPD do jabloneckého zastupitelstva. Opravdu nechápu proč chce i vlastní vnučce připravit takovouto budoucnost, ale na druhou stranu si dodnes velice dobře pamatuji, že našeho syna, kterého jsme měli (a samozřejmě pořád máme) s její vlastní dcerou, několik let zcela odmítala akceptovat, že prý se ještě necítí být babičkou. Takže se vlastně nakonec ani moc nedivím, že ji dodnes vůbec nezajímá ani její vlastní vnučka, natož její jakákoli budoucnost...
Ivo Cilich
Pepík Hnátek už tu frustraci nevydržel. Opět.
Diskutér Pavel Chmelík mi u mého posledního blogu napsal toto: „Tento typ blogů považuji za nejubožejší. A je úplně jedno, kdo je autorem“. OK, to beru.
Ivo Cilich
Populismus Pepíka Hnátka z okresního přeboru
Pepík Hnátek z okresního přeboru je až natolik zbabělý, že ty diskuze, kde bychom ho mohli třeba i pochválit, raději již vůbec neotevře. Takže holt zareaguji alespoň takto. Zde můžete reagovat zcela svobodně.
Ivo Cilich
Pořád věřím, že většina je slušná
Občas se dočtu, že jsou lidé neteční, že nepomohou druhým v nouzi. Dnes se mi opět potvrdilo, že to není pravda.
Ivo Cilich
Lidi, dávejte na sebe pozor!
Dnes ráno mne probudila velká rána, hrozný rachot a za chvíli byly slyšet i houkačky. Následně jsem se na internetu dozvěděl proč.
Ivo Cilich
Z ODS se stává hnutí jednoho muže jako je třeba ANO anebo SPD?
Byl jsem teď na dovolené na chatě u rybníka v jižních Čechách, takže jsem vše sledoval jen okrajově. A po návratu se nestačím divit.
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