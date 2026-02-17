Proč nejvíc vadí komunistická minulost prezidenta právě komunistům?
Pan prezident vyrůstal v rodině, kde těm zvráceným komunistickým ideálům jeho rodiče věřili a vychovávali ho v tom. Takže nejspíš neměl v dětství a mládí možnost poznat i jiný pohled.
Já to měl naštěstí malinko jinak. Navíc jsem byl vždy tak trošku rebel, takže jsem dělal i blbosti, za které se dnes stydím.
Těch politických průserů, které můj tatínek musel žehlit bylo nepočítaně.
Vlastně to začalo už na základce. Tehdy jsem to jako dítě samozřejmě nijak politicky neviděl, ale jsem od přírody individualista, takže mne nedostali ani do Jiskřiček, natož do Pionýra. A táta musel nahoře lhát, že tam jsem. Existují dokonce dvě fotky, kde jsem v půjčeném pionýrském kroji, protože jsme měli rozhovor v rádiu a prý jsem to mít musel (vím, bylo to rádio, stejně to nikdo neviděl). Teprve v pubertě jsem to začal vnímat i jinak a tudíž mne nedostali ani do SSM. Což bylo obzvlášť pikantní, když jsem vyhrál středoškolskou technickou soutěž a předávající ceny mi ji po dotazu, jestli mne ten svazácký kroj tak pálil, že jsem si ho musel sundat, odpověděl, že nejsem v SSM, málem ve zmatku tu cenu vytrhl z ruky.
Po maturitě jsem šel na vojnu. Na východní Slovensko. Super zážitek. A hned na začátku vojny mi tatínek zemřel. Zastrašovali mne, že když nevstoupím do KSČ, tak mne nepustí ani na pohřeb mého tatínka. Argument, že nejsem ani v SSM nezabral. Nevstoupil jsem ani do jednoho a nakonec mne na ten pohřeb pustili, ale ten psychologický tlak byl fakt tak silný, že jsem se tehdy pokusil o sebevraždu.
Můj tatínek byl taky v KSČ, protože jinak by nemohl dělat práci kterou miloval, nesměl by jezdit se svými biatlonisty, které trénoval, na olympiády, já bych nemohl vystudovat ani střední školu.
Doma mi táta říkal věci, které jsem ani jako dítě nesměl říkat nikde jinde, jako dítě se mne na něj dokonce snažilo vytěžit i StB. Ty sušenky a limonáda ze západního Německa, kterými mne krmili, byly ovšem super. A těch politických průserů, které jsem v pubertě dělal a on je musel žehlit, abych nešel sedět... fakt mu nemám co vyčítat, ta doba byla jaká byla. A i proto nic z té hnusné doby nevyčítám panu prezidentovi. Prostě to tak bylo. Babiš je úplně jiná kapitola, ten nijak nepřežíval, ten z toho systému čistě sál a to i po převratu a vlastně to dělá dodnes.
