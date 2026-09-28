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Proč nám chce vládní koalice s Piráty zdražit a omezit dostupnost taxi?

Ivo Cilich
Vládní poslanci spolu s Piráty schválili ve třetím čtení zákon, který umožňuje městům podmiňovat výkon práce taxikáře přezkoušením z češtiny a místopisu.

Proboha proč? Je to snad výsledek lobby těch klasických tlustých dročkařů v teplákovce a se zlatými řetězy, kteří nás a hlavně zahraniční turisty v Praze léta okrádali?

Osobně v Praze, ale i v jiných městech, nejraději využívám Bolt. Je levný a do pár minut mám auto připravené přesně na místě, kde stojím.

V aplikaci předem vidím cestu i cenu, kterou v té stejné aplikaci i zaplatím.

S taxikářem si opravdu povídat nechci. Chci, aby mne co nejdřív odvezl z bodu A do bodu B a pokud možno co nejlevněji a bez jakýchkoli řečí.

Jeden čas jsem pracoval i pro Snídani s Novou, takže fakt hodně brzké vstávání dokonce i na ranní ptáče mého typu. A Nova pro mne posílala Liftago s českými řidiči. Opravdu si rozespalý ve čtyři ráno nechcete povídat s úplně cizím člověkem. O čemkoli. Natož o tom, koho slavného už na tu Novu vezl. Zcela pomíjím, že s polovinou z těch lidí si tykám. Ale když jeden začal hovořit o jeho politických preferencích a začal s programem SPD, tak už jsem zvažoval dokonce i stížnost. Ale neplatil jsem to já, ale firma, takže jsem to nakonec nechal být.

V době on-line aplikací, kdy zákazník ví zcela vše předem, taxikáře vede navigace nejoptimálnější trasou a pokud zákazník chce, tak si jako řidiče může objednat nejenom rodilého Čecha, ale třeba i dokonce řidičku, mi přijde takováto regulace jako z minulého století.

Anebo ze století předminulého, kdy musel mít každý automobil před sebou běžce s červeným praporkem.

Na tomto článku se AI nepodílelo vůbec nijak. Vše zde je napsané živým a autenticky nedokonalým blogerem.

Autor: Ivo Cilich | pondělí 28.9.2026 17:32 | karma článku: 0 | přečteno: 33x
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Pán světla v několika divadlech (takže vlastně světlonoš a pro některé zde možná i lucifer), také vystudovaný strojní konstruktér z vývoje i ajťák s víc jak dvacetiletou praxí. Pravicový bohém s o třicet let mladší duší, rebel srdcem i myslí pro kterého je svoboda na prvním místě a nejstarší mimozemská "negativní nula" (0Rh-). Ale také rozený jihomoravák léta žijící na českém severu a nyní již hlavně v Praze, kde se dobrá domácí slivovička shání opravdu špatně.
Všechny mé články na tomto blogu vyjadřují jen a pouze moje osobní názory. Pokud se to někomu nelíbí, nemusí to číst. Povinné to není.

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