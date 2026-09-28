Proč nám chce vládní koalice s Piráty zdražit a omezit dostupnost taxi?
Proboha proč? Je to snad výsledek lobby těch klasických tlustých dročkařů v teplákovce a se zlatými řetězy, kteří nás a hlavně zahraniční turisty v Praze léta okrádali?
Osobně v Praze, ale i v jiných městech, nejraději využívám Bolt. Je levný a do pár minut mám auto připravené přesně na místě, kde stojím.
V aplikaci předem vidím cestu i cenu, kterou v té stejné aplikaci i zaplatím.
S taxikářem si opravdu povídat nechci. Chci, aby mne co nejdřív odvezl z bodu A do bodu B a pokud možno co nejlevněji a bez jakýchkoli řečí.
Jeden čas jsem pracoval i pro Snídani s Novou, takže fakt hodně brzké vstávání dokonce i na ranní ptáče mého typu. A Nova pro mne posílala Liftago s českými řidiči. Opravdu si rozespalý ve čtyři ráno nechcete povídat s úplně cizím člověkem. O čemkoli. Natož o tom, koho slavného už na tu Novu vezl. Zcela pomíjím, že s polovinou z těch lidí si tykám. Ale když jeden začal hovořit o jeho politických preferencích a začal s programem SPD, tak už jsem zvažoval dokonce i stížnost. Ale neplatil jsem to já, ale firma, takže jsem to nakonec nechal být.
V době on-line aplikací, kdy zákazník ví zcela vše předem, taxikáře vede navigace nejoptimálnější trasou a pokud zákazník chce, tak si jako řidiče může objednat nejenom rodilého Čecha, ale třeba i dokonce řidičku, mi přijde takováto regulace jako z minulého století.
Anebo ze století předminulého, kdy musel mít každý automobil před sebou běžce s červeným praporkem.
Na tomto článku se AI nepodílelo vůbec nijak. Vše zde je napsané živým a autenticky nedokonalým blogerem.
Ivo Cilich
Zakažme o svátcích pracovat všem
Vybraní prodavači a prodavačky mají na některé státní svátky oproti svým kolegům zakázáno pracovat a to i za příplatek. Není to polovičaté řešení?
Ivo Cilich
Opravdu zdejší blogy ovládne AI?
Kdo je Alice Králová? Existuje vůbec reálně? A ty její tři děti nejsou také jenom výplod AI fantazie?
Ivo Cilich
SPD prostě nikdy nezklame
SPD si evidentně dokáže poplést dokonce i dvě sousedící města. Ale zase buďme k nim a i k jejich inteligenci tolerantní, Kraj se jim v obou případech podařilo trefit zcela správně a to si vlastně zrovna u nich zaslouží pochvalu.
Ivo Cilich
Pepík Hnátek už tu frustraci nevydržel. Opět.
Diskutér Pavel Chmelík mi u mého posledního blogu napsal toto: „Tento typ blogů považuji za nejubožejší. A je úplně jedno, kdo je autorem“. OK, to beru.
Ivo Cilich
Populismus Pepíka Hnátka z okresního přeboru
Pepík Hnátek z okresního přeboru je až natolik zbabělý, že ty diskuze, kde bychom ho mohli třeba i pochválit, raději již vůbec neotevře. Takže holt zareaguji alespoň takto. Zde můžete reagovat zcela svobodně.
|Další články autora
Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce
Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...
Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna
Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...
Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka
Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný...
Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží
Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...
Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout
Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do...
Výstavu korunovačních klenotů vidělo přes 36 tisíc návštěvníků, méně než loni
Korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále za 14 dní zhruba 36 600 lidí, z toho asi 9 tisíc...
VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Od obráběcích strojů po humanoidy. MSV 2026 ukáže průmysl v celé jeho šíři
Politika mě baví, do všeho jdu po hlavě, říká ostravský lídr Motoristů Gregor
Velmi rázně vstoupil do politiky čtyřiadvacetiletý Matěj Gregor. Ač velmi mladý, stihl už jedny...
Volby v Praze 2026: Kdo chce po volbách řídit hlavní město? Přehled kandidátů a lídrů
Už se to blíží. Komunální volby 2026 v Praze se konají 9. a 10. října. Lidé v nich rozhodnou o...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 214
- Celková karma 18,77
- Průměrná čtenost 2101x
Všechny mé články na tomto blogu vyjadřují jen a pouze moje osobní názory. Pokud se to někomu nelíbí, nemusí to číst. Povinné to není.