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Připraví mne AI o práci?

Ivo Cilich
Občas čtu články, které naznačují, že nás AI připraví o práci. Dokonce i zde na blogu se již články vytvořené AI také objevují. Takže jsem se na to přímo zeptal samotného AI.

Zdá se, že já se asi příliš bát nemusím. Do mojí práce se AI evidentně příliš nehrne. Na otázku

Připraví AI o práci divadelního osvětlovače?

mi Gemini odpovědělo takto:

Krátká odpověď: Zcela určitě ne. Umělá inteligence práci divadelního osvětlovače nenahradí, výrazně ji ale promění – zbaví ji rutiny a posune ji více k technické synchronizaci a kreativní spolupráci.

Riziko, že by osvětlovače v divadle plně nahradil robot nebo algoritmický systém, je velmi malé z několika zásadních důvodů:

1. Fyzická práce a práce v prostoru

Práce osvětlovače není jen o mačkání tlačítek na pultu. Zahrnuje:

  • Fyzické věšení, stěhování a zapojování světel na lavice a mosty.
  • Manuální ostření, směrování a klapkování konvenčních reflektorů.
  • Řešení nečekaných technických závad přímo na place během zkoušek či představení.

2. Improvize a reakce na živý děj

Divadlo je živý organismus. Žádné představení není stoprocentně stejné:

  • Herec si stoupne o půl metru vedle mimo světelný kužel.
  • Režisér nebo scénograf na zkoušce ze vteřiny na vteřinu změní představu o atmosféře scény.
  • Osvětlovač (nebo osvětlovač-programátor) musí okamžitě reagovat na náladu v sále, tempo hraní a živé chyby.

Jak AI práci osvětlovače naopak ovlivní a usnadní?

AI se stává mocným nástrojem, který osvětlovačům ušetří hodiny časově náročné práce:

  • Příprava nálad a konceptů (Generování světelných designů): AI dokáže z textu hry nebo režijní poznámky navrhnout barevné palety a dynamiku svícení pro jednotlivé obrazy.
  • Inteligentní tracking (Sledování pohybu): Pokročilé kamerové systémy s AI už dnes dokáží automaticky sledovat herce na jevišti a řídit osvětlení tak, aby z kužele nevypadli – odpadá tím nutnost manuálního vedení některých následovacíských reflektorů (follow-spotů).
  • Rychlejší programování pultů: Místo zdlouhavého ručního nastavování hodnot parametrů pohyblivých hlav bude možné zadat hlasový nebo textový příkaz (např. „nastav jemný studený kontpult na pravou stranu scény a pozvolna stmívej 5 sekund“).
  • Automatické předvídaní poruch: AI systémy v moderních svítidlech dokáží analyzovat stav LED chipů, teplotu či opotřebení motorů a upozornit na závadu dříve, než světlo zhasne uprostřed premiéry.

Divadelní osvětlovač se tak posouvá z role „mačkače tlačítek a nosiče světel“ do role světelného technika a operátora, který využívá generativní technologie k tomu, aby naplnil vizionářské představy světelného designéra a režiséra mnohem rychleji a precizněji.

Grok mi na stejnou otázku odpovědělo takto:

Ne, AI pravděpodobně nepřipraví divadelního osvětlovače o práci. Spíš změní, jak se ta práce dělá – a v mnoha ohledech ji může usnadnit a posunout dál.

Proč to není hrozba „nahrazení“

Divadelní osvětlování je kombinace:

  • kreativního rozhodnutí (atmosféra, dramaturgie světla, spolupráce s režisérem a scénografem),
  • technického know-how (programování konzolí, patchování, výpočet výkonu, volba svítidel),
  • fyzické a live práce (stavba, hang, ladění na místě, improvizace při představení, řešení problémů v reálném čase).

AI je dobrá na generování návrhů, simulace, automatizaci jednoduchých cue, výpočty nebo generování konceptů z textu. Výzkumy už ukazují, že modely dokážou z popisu scény navrhnout specifikace světel (svítidla, barvy, intenzity, pozice). Existují nástroje pro AI-asistovanou pre-vizualizaci, generování gobů nebo real-time reakce na pohyb/hudbu.

Ale klíčové části zůstávají lidské:

  • Umělecký cit a „proč“ za světlem (ne jen technicky správný výsledek).
  • Spolupráce v týmu a přizpůsobení se hercům, režii a živému prostoru.
  • Fyzická instalace, hang, bezpečnost a řešení krizí (přetržený kabel, výpadek, změna na poslední chvíli).
  • Live operace – followspoty, manuální zásahy, intuice při představení. Automatizované tracking systémy existují, ale zkušení osvětlovači zdůrazňují, že jim chybí umělecká přizpůsobivost.

Analýzy rizik (např. pro scénické osvětlovače a technické ředitele v divadle) ukazují nízké riziko automatizace – kolem 1–10/100 u práce samotné a celkový AI dopad v nízkých číslech. Fyzická práce, rozhodování na místě a týmová spolupráce jsou těžko nahraditelné.

Co se reálně mění

AI působí spíš jako asistent:

  • Rychlejší koncepty, moodboardy, první verze cue listů a pre-vizualizace.
  • Výpočty výkonu, specifikace produktů, generování dokumentace.
  • Automatizace opakujících se úloh (jednodušší show na timecode, základní reakce na zvuk/pohyb).
  • Více času na kreativitu a méně na rutinu.

Odborníci z branže to popisují jako změnu profilu: méně „patchování a počítání“, více tvoření a dohledu. U high-end projektů zůstane lidský osvětlovač nezbytný; u jednodušších produkcí může AI více automatizovat. Podobně jako dříve digitalizace konzolí nebo LED technologie – práce se transformovala, ale nezmizela.

Rizika a příležitosti

  • Riziko je spíš u juniorních nebo čistě provozních rolí (jednoduché programování, základní operace), pokud se člověk neadaptuje.
  • Příležitost je pro ty, kdo se naučí AI nástroje používat (promptování, pre-viz software, integrace s konzolemi typu grandMA, ETC atd.). Nové dovednosti – hybridní workflow, správa dat, umělecká supervize AI výstupů – budou cenné.

V českém kontextu zatím vidíme experimenty spíš s AI jako dramatikem nebo ve scénografii/hudbě, ne masové nahrazování osvětlovačů. Profesní popis osvětlovače stále stojí na návrhu, instalaci, programování a live provozu ve spolupráci s týmem.

Shrnutí: AI je silný nástroj, který zrychlí a rozšíří možnosti, ale divadelní světlo je živé, prostorové a lidské. Kdo ovládá řemeslo + nové technologie, bude mít práci dál – možná dokonce zajímavější.

A ChatGPT si evidentně zapamatovalo některé mé dřívější dotazy na nastavení jistých konkrétních osvětlovacích pultů se kterými pracuji nejčastěji, takže odpovídalo konkrétně přímo k mé osobě:

Spíš ne — ale práci divadelního osvětlovače AI výrazně změní.

U tebe bych to viděl ještě konkrétněji, protože práce s ChamSys/MagicQ nebo Avolites Titan není jen „zmáčknout správné tlačítko“. Osvětlovač v divadle řeší spoustu věcí, které se obtížně automatizují:

  • 🎭 Reaguje na živou situaci – herec stojí jinde, rekvizita překáží, scéna se změní, režisér něco nečekaně upraví.
  • 🎛️ Pracuje přímo s technikou – světla, DMX, sítě, příslušenství, závady, patch, konzole.
  • 👥 Komunikuje s lidmi – režisérem, scénografem, herci, zvukaři, jevištními techniky.
  • 🧠 Rozumí záměru – „potřebujeme, aby to působilo stísněně“ je pro zkušeného osvětlovače zadání, ne technický parametr.
  • 🚨 Řeší průšvihy v reálném čase – a právě tam je člověk často nenahraditelný.

AI ale může postupně převzít část přípravné a rutinní práce: navrhovat světelný plán, vytvářet základní cue, převádět slovní požadavky do příkazů pro konzoli, hledat chyby v patchi nebo připravovat varianty světelného designu.

Takže bych čekal spíš něco jako:

dříve:
člověk → konzole → světla

budoucnost:
člověk → AI → konzole → světla

Člověk zůstane tím, kdo rozhoduje, co má divák vidět a cítit, zatímco AI bude stále víc dělat technickou práci okolo.

A paradoxně si myslím, že pro zkušeného osvětlovače může být AI spíš posila než konkurence. Čím víc člověk rozumí divadlu, světlu a skutečnému provozu, tím lépe dokáže AI využít — zatímco člověk, který pouze umí mechanicky ovládat konzoli, je automatizací ohroženější.

U divadelního osvětlovače bych proto odhadoval, že nejdřív zmizí část rutinní práce, ne celé povolání.

Pikantní je, že mi ty dotazy na konkrétní nastavení těch pultů většinou AI odpovědělo sice velice sebevědomě, ovšem zcela špatně, některé zmiňované položky tam nebyly vůbec anebo fungovaly jinak, takže jsem si na to stejně nakonec musel přijít sám. Tudíž bych AI, minimálně zatím, příliš nepřeceňoval ani v té oblasti asistence a ulehčení při programování představení.

Co se týče té umělecké a kreativní části mé práce, tak tu snad AI nenahradí nikdy. Ostatně je to krásně vidět i zde na ploché úrovni blogů vytvořených AI, kterým ta lidskost živého autora, i s jeho chybami, prostě zoufale chybí.

Můj osvětlovací pult tudíž zatím ještě do odpadu házet nebudu a uvidíme jak se to celé časem vyvine.

Autor: Ivo Cilich | pondělí 5.10.2026 14:33 | karma článku: 0 | přečteno: 24x
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Ivo Cilich

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Pán světla v několika divadlech (takže vlastně světlonoš a pro některé zde možná i lucifer), také vystudovaný strojní konstruktér z vývoje i ajťák s víc jak dvacetiletou praxí. Pravicový bohém s o třicet let mladší duší, rebel srdcem i myslí pro kterého je svoboda na prvním místě a nejstarší mimozemská "negativní nula" (0Rh-). Ale také rozený jihomoravák léta žijící na českém severu a nyní již hlavně v Praze, kde se dobrá domácí slivovička shání opravdu špatně.
Všechny mé články na tomto blogu vyjadřují jen a pouze moje osobní názory. Pokud se to někomu nelíbí, nemusí to číst. Povinné to není.

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