Připraví mne AI o práci?
Zdá se, že já se asi příliš bát nemusím. Do mojí práce se AI evidentně příliš nehrne. Na otázku
„Připraví AI o práci divadelního osvětlovače?“
mi Gemini odpovědělo takto:
Krátká odpověď: Zcela určitě ne. Umělá inteligence práci divadelního osvětlovače nenahradí, výrazně ji ale promění – zbaví ji rutiny a posune ji více k technické synchronizaci a kreativní spolupráci.
Riziko, že by osvětlovače v divadle plně nahradil robot nebo algoritmický systém, je velmi malé z několika zásadních důvodů:
1. Fyzická práce a práce v prostoru
Práce osvětlovače není jen o mačkání tlačítek na pultu. Zahrnuje:
2. Improvize a reakce na živý děj
Divadlo je živý organismus. Žádné představení není stoprocentně stejné:
Jak AI práci osvětlovače naopak ovlivní a usnadní?
AI se stává mocným nástrojem, který osvětlovačům ušetří hodiny časově náročné práce:
Divadelní osvětlovač se tak posouvá z role „mačkače tlačítek a nosiče světel“ do role světelného technika a operátora, který využívá generativní technologie k tomu, aby naplnil vizionářské představy světelného designéra a režiséra mnohem rychleji a precizněji.
Grok mi na stejnou otázku odpovědělo takto:
Ne, AI pravděpodobně nepřipraví divadelního osvětlovače o práci. Spíš změní, jak se ta práce dělá – a v mnoha ohledech ji může usnadnit a posunout dál.
Proč to není hrozba „nahrazení“
Divadelní osvětlování je kombinace:
AI je dobrá na generování návrhů, simulace, automatizaci jednoduchých cue, výpočty nebo generování konceptů z textu. Výzkumy už ukazují, že modely dokážou z popisu scény navrhnout specifikace světel (svítidla, barvy, intenzity, pozice). Existují nástroje pro AI-asistovanou pre-vizualizaci, generování gobů nebo real-time reakce na pohyb/hudbu.
Ale klíčové části zůstávají lidské:
Analýzy rizik (např. pro scénické osvětlovače a technické ředitele v divadle) ukazují nízké riziko automatizace – kolem 1–10/100 u práce samotné a celkový AI dopad v nízkých číslech. Fyzická práce, rozhodování na místě a týmová spolupráce jsou těžko nahraditelné.
Co se reálně mění
AI působí spíš jako asistent:
Odborníci z branže to popisují jako změnu profilu: méně „patchování a počítání“, více tvoření a dohledu. U high-end projektů zůstane lidský osvětlovač nezbytný; u jednodušších produkcí může AI více automatizovat. Podobně jako dříve digitalizace konzolí nebo LED technologie – práce se transformovala, ale nezmizela.
Rizika a příležitosti
V českém kontextu zatím vidíme experimenty spíš s AI jako dramatikem nebo ve scénografii/hudbě, ne masové nahrazování osvětlovačů. Profesní popis osvětlovače stále stojí na návrhu, instalaci, programování a live provozu ve spolupráci s týmem.
Shrnutí: AI je silný nástroj, který zrychlí a rozšíří možnosti, ale divadelní světlo je živé, prostorové a lidské. Kdo ovládá řemeslo + nové technologie, bude mít práci dál – možná dokonce zajímavější.
A ChatGPT si evidentně zapamatovalo některé mé dřívější dotazy na nastavení jistých konkrétních osvětlovacích pultů se kterými pracuji nejčastěji, takže odpovídalo konkrétně přímo k mé osobě:
Spíš ne — ale práci divadelního osvětlovače AI výrazně změní.
U tebe bych to viděl ještě konkrétněji, protože práce s ChamSys/MagicQ nebo Avolites Titan není jen „zmáčknout správné tlačítko“. Osvětlovač v divadle řeší spoustu věcí, které se obtížně automatizují:
AI ale může postupně převzít část přípravné a rutinní práce: navrhovat světelný plán, vytvářet základní cue, převádět slovní požadavky do příkazů pro konzoli, hledat chyby v patchi nebo připravovat varianty světelného designu.
Takže bych čekal spíš něco jako:
dříve:
budoucnost:
Člověk zůstane tím, kdo rozhoduje, co má divák vidět a cítit, zatímco AI bude stále víc dělat technickou práci okolo.
A paradoxně si myslím, že pro zkušeného osvětlovače může být AI spíš posila než konkurence. Čím víc člověk rozumí divadlu, světlu a skutečnému provozu, tím lépe dokáže AI využít — zatímco člověk, který pouze umí mechanicky ovládat konzoli, je automatizací ohroženější.
U divadelního osvětlovače bych proto odhadoval, že nejdřív zmizí část rutinní práce, ne celé povolání.
Pikantní je, že mi ty dotazy na konkrétní nastavení těch pultů většinou AI odpovědělo sice velice sebevědomě, ovšem zcela špatně, některé zmiňované položky tam nebyly vůbec anebo fungovaly jinak, takže jsem si na to stejně nakonec musel přijít sám. Tudíž bych AI, minimálně zatím, příliš nepřeceňoval ani v té oblasti asistence a ulehčení při programování představení.
Co se týče té umělecké a kreativní části mé práce, tak tu snad AI nenahradí nikdy. Ostatně je to krásně vidět i zde na ploché úrovni blogů vytvořených AI, kterým ta lidskost živého autora, i s jeho chybami, prostě zoufale chybí.
Můj osvětlovací pult tudíž zatím ještě do odpadu házet nebudu a uvidíme jak se to celé časem vyvine.
Ivo Cilich
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