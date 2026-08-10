Pořád věřím, že většina je slušná
Dnes brzy ráno jsme v metru Kačerov byli svědky jedné nešťastné náhody.
Scházeli jsme po schodech, obešli staršího pána o berli s taškou na vozíku a kousek nad ním šel mladý nevidomý muž. Ani jeden nevypadal, že by potřeboval nějakou pomoc.
Už jsme byli na peróně, když jsme zaslechli nějaký hluk a výkřik. Když jsme se otočili, tak vidíme, jak se pán s berlí kutálí po schodech.
Ten slepec nešťastnou shodou okolností toho špatně chodícího pána nějak nechtěně srazil ze schodů.
Samozřejmě jsme běželi zpět k němu. Ležel na zemi hned pod schody a když jsme mu chtěli pomoct vstát, tak vidíme, že z temene hlavy docela dost krvácí. Raději jsme ho tedy nechali ležet, abychom to případně nezhoršili. Dcera přítelkyně ihned volala záchranku, které vše přesně popsala a s přítelkyní zastavily krvácení nejdříve alespoň nouzově pomocí papírových kapesníčků.
Ovšem velice mile nás překvapilo, kolik lidí nám v průběhu toho patnáctiminutového čekání na záchranku ochotně nabídlo pomoc, jeden ukrajinec nám dokonce dal několik sterilně zabalených kusů čehosi (opravdu netuším jak se to jmenuje) určených přímo na tu krvácející ránu, aniž by se to na ni přilepilo, což u těch papírových kapesníčků hrozilo.
Doufám, že bude pán v pořádku a já mám alespoň dobrý pocit z toho, že lidé neteční nejsou a pořád nemají problém druhým pomoci.
Ivo Cilich
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