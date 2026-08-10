Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Pořád věřím, že většina je slušná

Občas se dočtu, že jsou lidé neteční, že nepomohou druhým v nouzi. Dnes se mi opět potvrdilo, že to není pravda.

Dnes brzy ráno jsme v metru Kačerov byli svědky jedné nešťastné náhody.

Scházeli jsme po schodech, obešli staršího pána o berli s taškou na vozíku a kousek nad ním šel mladý nevidomý muž. Ani jeden nevypadal, že by potřeboval nějakou pomoc.

Už jsme byli na peróně, když jsme zaslechli nějaký hluk a výkřik. Když jsme se otočili, tak vidíme, jak se pán s berlí kutálí po schodech.

Ten slepec nešťastnou shodou okolností toho špatně chodícího pána nějak nechtěně srazil ze schodů.

Samozřejmě jsme běželi zpět k němu. Ležel na zemi hned pod schody a když jsme mu chtěli pomoct vstát, tak vidíme, že z temene hlavy docela dost krvácí. Raději jsme ho tedy nechali ležet, abychom to případně nezhoršili. Dcera přítelkyně ihned volala záchranku, které vše přesně popsala a s přítelkyní zastavily krvácení nejdříve alespoň nouzově pomocí papírových kapesníčků.

Ovšem velice mile nás překvapilo, kolik lidí nám v průběhu toho patnáctiminutového čekání na záchranku ochotně nabídlo pomoc, jeden ukrajinec nám dokonce dal několik sterilně zabalených kusů čehosi (opravdu netuším jak se to jmenuje) určených přímo na tu krvácející ránu, aniž by se to na ni přilepilo, což u těch papírových kapesníčků hrozilo.

Doufám, že bude pán v pořádku a já mám alespoň dobrý pocit z toho, že lidé neteční nejsou a pořád nemají problém druhým pomoci.

Autor: Ivo Cilich | pondělí 10.8.2026 9:09 | karma článku: 14,70 | přečteno: 191x

Další články autora

Ivo Cilich

Lidi, dávejte na sebe pozor!

Dnes ráno mne probudila velká rána, hrozný rachot a za chvíli byly slyšet i houkačky. Následně jsem se na internetu dozvěděl proč.

30.7.2026 v 20:13 | Karma: 17,48 | Přečteno: 375x | Diskuse | Společnost

Ivo Cilich

Z ODS se stává hnutí jednoho muže jako je třeba ANO anebo SPD?

Byl jsem teď na dovolené na chatě u rybníka v jižních Čechách, takže jsem vše sledoval jen okrajově. A po návratu se nestačím divit.

19.7.2026 v 20:20 | Karma: 17,78 | Přečteno: 1539x | Diskuse | Politika

Ivo Cilich

Boj o ČT a poplatky

Abych se přiznal, tak jsem v této kauze na velkých rozpacích. Asi nejsem ani na jedné straně, snažím se být objektivní.

23.6.2026 v 17:56 | Karma: 19,73 | Přečteno: 484x | Diskuse | Společnost

Ivo Cilich

Paní češtinářka napsala a smazala článek

Já jsem s ní v diskuzi souhlasil, což ji pravděpodobně rozhodilo až natolik, že ho ihned zase raději smazala. Pokud to tedy neudělala administrace, ale o tom pochybuji, nic závadného jsem v něm opravdu neviděl.

22.6.2026 v 17:25 | Karma: 18,40 | Přečteno: 817x | Diskuse | Osobní

Ivo Cilich

Co vlastně bude nově považováno za švarcsystém?

Stát chce změnit pravidla práce na IČO. Má se prý jinak rozlišovat, zda nejde o práci závislou, tedy o zaměstnanecký poměr, takzvaný „švarcsystém“.

9.6.2026 v 13:00 | Karma: 13,49 | Přečteno: 385x | Diskuse | Ekonomika
Další články autora

Nejčtenější

Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....
vydáno 3. srpna 2026

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!
3. srpna 2026  14:07

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.
6. srpna 2026  14:31

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...

Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...
vydáno 10. srpna 2026

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.
7. srpna 2026  13:47

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...

Při tlakové zkoušce prasklo ve Stodůlkách potrubí. Jeden mrtvý, další jsou zranění

V pražských Stodůlkách v ulici U Jezera při provádění tlakové zkoušky prasklo...
10. srpna 2026  10:32,  aktualizováno  12:58

Tragické následky mělo prasknutí vodovodní potrubí, k němuž došlo dopoledne v pražských Stodůlkách....

Za požárem u muničního skladu na Litoměřicku je horko, policie případ odložila

Na Litoměřicku hoří pole a les mezi obcemi Hrdly a Travčice nedaleko muničního...
10. srpna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Policie neprokázala zavinění v případě požáru u Travčic na Litoměřicku, který se před rokem...

Třásl se a zvracel. Po experimentování s Killer Sharkem skončil chlapec v nemocnici

Šumperští strážníci a záchranáři vyjížděli na pomoc chlapci, který dostal...
10. srpna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

O chlapce v Šumperku, který se třásl, zvracel a příliš nevnímal okolí, se museli postarat členové...

vydáno 10. srpna 2026  12:47

Výstavba tramvaje na Václavském náměstí

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Ivo Cilich

  • Počet článků 208
  • Celková karma 16,93
  • Průměrná čtenost 2149x
Pán světla v několika divadlech (takže vlastně světlonoš a pro některé zde možná i lucifer), také vystudovaný strojní konstruktér z vývoje i ajťák s víc jak dvacetiletou praxí. Pravicový bohém s o třicet let mladší duší, rebel srdcem i myslí pro kterého je svoboda na prvním místě a nejstarší mimozemská "negativní nula" (0Rh-). Ale také rozený jihomoravák léta žijící na českém severu a nyní již hlavně v Praze, kde se dobrá domácí slivovička shání opravdu špatně.
Všechny mé články na tomto blogu vyjadřují jen a pouze moje osobní názory. Pokud se to někomu nelíbí, nemusí to číst. Povinné to není.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.