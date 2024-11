Pořád to nešťastné zálohování PETek

Nijak se netajím tím, že jsem voličem SPOLU, jako řadový člen ODS ani jinak volit nechci. Ale pokud ODS ve sněmovně podpoří ten lidovecký tunel se zálohováním PET lahví, tak to pro mne bude už nejspíš poslední kapka.

Nejsem příliš spokojený s tím, co nynější koalice předvádí (a poslední populistické vyjádření premiéra o německých platech mi také na té důvěře příliš nepřidalo), ale pořád jsem si to sám pro sebe omlouval tím, že politika je hlavně o umění kompromisu a že Petr Fiala musí nějak ukočírovat docela rozdílné politické názory, aby tu ne zcela sourodou koalici udržel. Vše je lepší, než Babiš anebo nedejbože Okamura s Konečnou. Lidovci mi nikdy moc neseděli, co si vzpomínám, tak byli téměř ve všech porevolučních vládách bez ohledu na jejich politickou orientaci. Trošku mi připomínají jednu sousedku z jihomoravské vesničky, odkud pocházím, která za totality dokázala být současně velice věřící katolička a také i velice aktivní komunistka, která donášela na sousedy jak farářovi, tak i na stranický sekretariát. Ač ateista, resp. agnostik, doufám, že se ta mrcha už smaží v pekle a čeká tam i na Babiše. I když ten je asi jako démon zla bohužel nesmrtelný.

Je pravda, že v třídění plechovek, na rozdíl od PET, na špičce EU nejsme. Ovšem je to způsobeno tím, že plno lidí vůbec netuší kam s nimi. Včetně autora tohoto článku. Ve většině měst a obcí Česka se totiž už od roku 2020 třídí kovy společně s plastem a k tomu slouží celkem 115 tisíc žlutých kontejnerů doplněných samolepkou „Kovy“. Možná by místo té předražené hurá akce se zálohováním, kterou zaplatíme všichni nejen z daní v těch pěti miliardách za zavedení a dvou miliardách každý rok za provoz, ale i v dražších nápojích a vyšších poplatcích za odpady, když kvůli tomu obce přijdou o zisky z PET i hliníku, stálo za uvahu investovat mnohem nižší částku do lepší informovanost občanů, kam s plechovkami. Ale to by z toho nebyl pro některé zainteresované lobbisty, včetně lidovce Hladíka (proč by to jinak prosazoval až tak na sílu za každou cenu aniž by alespoň vyslechl argumenty odpůrců?), takový vejvar, že?

Osobně jsem přesvědčen, že celá tahle akce je jen a pouze osobní a finanční zájem lidoveckého ministra Hladíka, který ví, že jakmile mu skončí mandát na ministerstvu, tak si musí zajistit nějaký nový příjem. Tenhle článek na to celkem ukazuje. Protože dokonce i sami lidovci ho už nechtějí a on chudák netuší proč. Proč asi?

Já PETky určitě vracet nebudu, stejně jako nyní netahám někam do krámu flašky od piva, které jsem kdysi nakoupil kvůli návštěvě, nebudu tam tahat ani pytel nezmačkaných PET a plechovek. Spíše mne to bude motivovat, abych se na nějaké třídění úplně vykašlal i když nyní třídím poctivě (hlavně proto, že mi to neplní popelnici a nemusím tudíž platit za větší), když to vlastně budu mít předplacené v těch nevybraných zálohách. Dá se totiž předpokládat, že v případě zavedení zálohování mnoho žlutých kontejnerů zmizí a již nebudou tak dostupné, jako doposud.

Velice dobře to popsala Vlaďka Ludková z ODS, pevně doufám, že názor paní senátorky ve sněmovně ostatní členové ODS podpoří.