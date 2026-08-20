Populismus Pepíka Hnátka z okresního přeboru
V první řadě bych se Pepíka zeptal, zda si opravdu myslí, že je aktuální názor lidu, který samozřejmě nemá dost informací, to, co by mělo ovlivňovat například mezinárodní politiku. Se vším tím, co je v zákulisí a ti obyčejní lidé to prostě vidět nemohou, protože by to tu politiku převrátilo naruby? Anebo si opravdu myslí, že lid má dostatek relevantních informací třeba na to, aby posoudil zda opět například nezavést trest smrti? Já si to nemyslím. Sám v tom nemám úplně jasno, ale alespoň nad tím zkouším přemýšlet a uvědomuji si, že je to prostě až příliš nevratný krok, který již nelze v případě omylu jakkoli odškodnit. Ale přemýšlí nad tím takdo každý?
Alespoň, že si Pepík Hnátek uvědomuje, že třeba o výši daní, či odchodu do penze, by prostě lid rozhodovat neměl. Ale nechápu, proč by měl rozhodovat třeba o tom, od kolika let má být v České republice hranice trestní zodpovědnosti. Tohle je přece taky otázka čistě na lidi, kteří o tom něco ví a neovládají je emoce na základě nějaké aktuální kausy.
A na rovinu, tohle jsem napsal primárně proto, aby alespoň zde mohl kdokoli projevit v diskuzi svobodně svůj názor i na ten původní článek, aniž by mu zde hrozilo smazání.
A jsem opravdu zvědavý, zda bude mít Pepík Hnátek, z toho jejich uherskohradišského okresního přeboru, dostatečně hroší kůži, aby sem přišel také diskutovat, když on sám diskuzi zbaběle zakázal a když náhodou u nějakého článku ne, tak tam stejně maže jak u Verdunu.
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Paní češtinářka napsala a smazala článek
Já jsem s ní v diskuzi souhlasil, což ji pravděpodobně rozhodilo až natolik, že ho ihned zase raději smazala. Pokud to tedy neudělala administrace, ale o tom pochybuji, nic závadného jsem v něm opravdu neviděl.
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