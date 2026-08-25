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Pepík Hnátek už tu frustraci nevydržel. Opět.

Diskutér Pavel Chmelík mi u mého posledního blogu napsal toto: „Tento typ blogů považuji za nejubožejší. A je úplně jedno, kdo je autorem“. OK, to beru.

Jenže rozdíl je v tom, že to pod můj blog mohl svobodně napsat a ani mu to tam autor (já) nesmazal, jak mají někteří jiní autoři ve zvyku a nyní střílím i do řad autorů, kteří mi jsou jinak názorově blízcí.

Rád bych se zeptal pana Chmelíka, zda totéž napíše i pod poslední blog Pepíka Hnátka. No nenapíše, protože Pepík opět zakázal diskuzi.

Výmluvy na to, že má prý opět ban neberu, sebevědomý člověk dokáže přijmout kritiku a i negativní komentáře ho někam posunou aniž by musel reagovat.

Bral bych, kdyby Pepík na konci článku napsal, že nyní nemůže v diskuzi nikomu odpovídat, ale že i přesto nechá diskuzi otevřenou, aby si ji mohl alespoň číst a případně zareagovat později. Ale to neudělal.

Takže, pokud někdo chce Pepíkovi něco vzkázat, tak tady si to zcela jistě přečte.

Autor: Ivo Cilich | úterý 25.8.2026 19:07 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

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Ivo Cilich

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Pán světla v několika divadlech (takže vlastně světlonoš a pro některé zde možná i lucifer), také vystudovaný strojní konstruktér z vývoje i ajťák s víc jak dvacetiletou praxí. Pravicový bohém s o třicet let mladší duší, rebel srdcem i myslí pro kterého je svoboda na prvním místě a nejstarší mimozemská "negativní nula" (0Rh-). Ale také rozený jihomoravák léta žijící na českém severu a nyní již hlavně v Praze, kde se dobrá domácí slivovička shání opravdu špatně.
Všechny mé články na tomto blogu vyjadřují jen a pouze moje osobní názory. Pokud se to někomu nelíbí, nemusí to číst. Povinné to není.

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