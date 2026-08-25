Pepík Hnátek už tu frustraci nevydržel. Opět.
Jenže rozdíl je v tom, že to pod můj blog mohl svobodně napsat a ani mu to tam autor (já) nesmazal, jak mají někteří jiní autoři ve zvyku a nyní střílím i do řad autorů, kteří mi jsou jinak názorově blízcí.
Rád bych se zeptal pana Chmelíka, zda totéž napíše i pod poslední blog Pepíka Hnátka. No nenapíše, protože Pepík opět zakázal diskuzi.
Výmluvy na to, že má prý opět ban neberu, sebevědomý člověk dokáže přijmout kritiku a i negativní komentáře ho někam posunou aniž by musel reagovat.
Bral bych, kdyby Pepík na konci článku napsal, že nyní nemůže v diskuzi nikomu odpovídat, ale že i přesto nechá diskuzi otevřenou, aby si ji mohl alespoň číst a případně zareagovat později. Ale to neudělal.
Takže, pokud někdo chce Pepíkovi něco vzkázat, tak tady si to zcela jistě přečte.
Ivo Cilich
Populismus Pepíka Hnátka z okresního přeboru
Pepík Hnátek z okresního přeboru je až natolik zbabělý, že ty diskuze, kde bychom ho mohli třeba i pochválit, raději již vůbec neotevře. Takže holt zareaguji alespoň takto. Zde můžete reagovat zcela svobodně.
Ivo Cilich
Pořád věřím, že většina je slušná
Občas se dočtu, že jsou lidé neteční, že nepomohou druhým v nouzi. Dnes se mi opět potvrdilo, že to není pravda.
Ivo Cilich
Lidi, dávejte na sebe pozor!
Dnes ráno mne probudila velká rána, hrozný rachot a za chvíli byly slyšet i houkačky. Následně jsem se na internetu dozvěděl proč.
Ivo Cilich
Z ODS se stává hnutí jednoho muže jako je třeba ANO anebo SPD?
Byl jsem teď na dovolené na chatě u rybníka v jižních Čechách, takže jsem vše sledoval jen okrajově. A po návratu se nestačím divit.
Ivo Cilich
Boj o ČT a poplatky
Abych se přiznal, tak jsem v této kauze na velkých rozpacích. Asi nejsem ani na jedné straně, snažím se být objektivní.
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