Paní češtinářka napsala a smazala článek
Velice zkráceně, napsala článek, kde kritizovala (a dle mého názoru zcela oprávněně), že ČT neodvysílala u nějakého přenosu jakéhosi sportovního zápasu z Ostravy (mne sport absolutně nezajímá, takže už ani netuším jakého sportu, ovšem mnozí jistě víte) hymnu, kterou zpíval Jaromír Nohavica. Takže tu moji reakci pod jejím smazaným článkem zkopíruji alespoň sem:
Tohle bylo od ČT opravdu velice nešťastné. Bylo by to špatně kdykoli, ovšem v současné vyhrocené atmosféře protestů a stávek to nedá jenom vodu, ale úplný vodopád na mlýn všem odpůrcům ČT.
Mimochodem, již jsem se Vás na to před časem někde ptal, ale asi se to k Vám nedostalo:
Vy máte v oblibě ruské autory, že? Znáte i Asju Vološinu? Jedno z jejích děl uvádíme, dělal jsem na to světla a představitelka hlavní role za to nedávno získala Thálii. Zvu Vás na to představení, jako spoluautor mám možnost získat vstupenky prakticky za hubičku, takže by Vás to vůbec nic nestálo. Tuhle sezónu už to nestihneme, ale v říjnu to hrajeme hned dvakrát. Pokud byste projevila zájem, rád pro Vás dva lístky zdarma zajistím. A nemusíte se mne bát, tahle dvě říjnová představení nesvítím já, ale kolegyně.
Když už nic jiného, tak se k ní snad už tímto konečně dostane ta moje pozvánka do divadla na ruskou autorku, kterou jsem měl tu čest poznat i osobně.
PS: Paní autorka ten text smazala, protože jí ho administrace kdovíproč stáhla na soukromý blog.
Ivo Cilich
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Ivo Cilich
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Ivo Cilich
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Ivo Cilich
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Dovolím si navázat na můj předchozí blog. Raději zcela pominu, že někteří diskutéři nejsou schopni pochopit ani jednoduchou větu s otazníkem v nadpisu anebo nechápou rozdíl mezi novinařinou a soukromým blogem.
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