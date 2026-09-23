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Opravdu zdejší blogy ovládne AI?

Ivo Cilich
Kdo je Alice Králová? Existuje vůbec reálně? A ty její tři děti nejsou také jenom výplod AI fantazie?

Je tato její fotka reálná anebo ji také vygenerovala umělá inteligence?

Takže také jsem využil AI, zatím jen na krátkou úvahu jako reakci na tento „její“ AI blog a ta mi vyplivla toto:

V obchodě se ozýval křik rozmazleného dítěte, které si vynucovalo pozornost a odmítalo se uklidnit. Rodič si s ním zjevně nevěděl rady a ostatní nakupující už začínali být podráždění. Nakonec se jeden z nich ozval a dítě důrazně slovně usměrnil. Bez křiku a bez jediného dotyku mu jednoduše dal najevo, že takové chování není přijatelné.

K překvapení všech se dítě téměř okamžitě uklidnilo. Celá situace tak připomněla, že někdy není potřeba dlouhé vysvětlování ani složité výchovné metody. Důležitá může být především klidná, pevná a srozumitelná hranice. Zároveň je ale dobré mít na paměti, že vychovávat dítě je především úkolem rodičů a cizí člověk by měl zasahovat s rozvahou.

Mám z toho snad také udělat nějaký podobný článek? Opravdu jsou nyní osobní blogy o výplodech umělé inteligence?

Doposud jsem věřil, že ty naše blogové cancy jsou naše autentické názory, které sem píšeme více či méně kvalitně, ale píšeme je sami za sebe. Bez ohledu na to, zda s námi bude souhlasit tahle či jiná strana. Prostě jdeme sem s vlastní kůží na trh, děj se co děj.

Ale když stačí, abych AI zadal tento zcela jednoduchý pokyn

Napiš mi krátkou úvahu o tom, že v obchodě zlobilo rozmazlené dítě a jeden z nakupujících ho slovně zpacifikoval, takže se uklidnilo.

a vznikne z toho mnou výše uvedené (kdybych vynechal slovo „krátký“, tak třeba mohl vzniknout i celý podobný článek), tak mi ta autenticita „autora“ prostě uniká.

Opravdu chceme čist i takovéto „články“? A proč si „autorka“ neříká třeba C-3PO? Bylo by to mnohem autentičtější.

PS: Teď jsem si všiml, že to AI dílo administrace dokonce dala na titulní stranu. OK, už asi nerozumím ničemu.

Autor: Ivo Cilich | středa 23.9.2026 18:19 | karma článku: 8,12 | přečteno: 82x
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Pán světla v několika divadlech (takže vlastně světlonoš a pro některé zde možná i lucifer), také vystudovaný strojní konstruktér z vývoje i ajťák s víc jak dvacetiletou praxí. Pravicový bohém s o třicet let mladší duší, rebel srdcem i myslí pro kterého je svoboda na prvním místě a nejstarší mimozemská "negativní nula" (0Rh-). Ale také rozený jihomoravák léta žijící na českém severu a nyní již hlavně v Praze, kde se dobrá domácí slivovička shání opravdu špatně.
Všechny mé články na tomto blogu vyjadřují jen a pouze moje osobní názory. Pokud se to někomu nelíbí, nemusí to číst. Povinné to není.

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