Opravdu zdejší blogy ovládne AI?
Je tato její fotka reálná anebo ji také vygenerovala umělá inteligence?
Takže také jsem využil AI, zatím jen na krátkou úvahu jako reakci na tento „její“ AI blog a ta mi vyplivla toto:
„V obchodě se ozýval křik rozmazleného dítěte, které si vynucovalo pozornost a odmítalo se uklidnit. Rodič si s ním zjevně nevěděl rady a ostatní nakupující už začínali být podráždění. Nakonec se jeden z nich ozval a dítě důrazně slovně usměrnil. Bez křiku a bez jediného dotyku mu jednoduše dal najevo, že takové chování není přijatelné.
K překvapení všech se dítě téměř okamžitě uklidnilo. Celá situace tak připomněla, že někdy není potřeba dlouhé vysvětlování ani složité výchovné metody. Důležitá může být především klidná, pevná a srozumitelná hranice. Zároveň je ale dobré mít na paměti, že vychovávat dítě je především úkolem rodičů a cizí člověk by měl zasahovat s rozvahou.“
Mám z toho snad také udělat nějaký podobný článek? Opravdu jsou nyní osobní blogy o výplodech umělé inteligence?
Doposud jsem věřil, že ty naše blogové cancy jsou naše autentické názory, které sem píšeme více či méně kvalitně, ale píšeme je sami za sebe. Bez ohledu na to, zda s námi bude souhlasit tahle či jiná strana. Prostě jdeme sem s vlastní kůží na trh, děj se co děj.
Ale když stačí, abych AI zadal tento zcela jednoduchý pokyn
„Napiš mi krátkou úvahu o tom, že v obchodě zlobilo rozmazlené dítě a jeden z nakupujících ho slovně zpacifikoval, takže se uklidnilo.“
a vznikne z toho mnou výše uvedené (kdybych vynechal slovo „krátký“, tak třeba mohl vzniknout i celý podobný článek), tak mi ta autenticita „autora“ prostě uniká.
Opravdu chceme čist i takovéto „články“? A proč si „autorka“ neříká třeba C-3PO? Bylo by to mnohem autentičtější.
PS: Teď jsem si všiml, že to AI dílo administrace dokonce dala na titulní stranu. OK, už asi nerozumím ničemu.
Ivo Cilich
SPD prostě nikdy nezklame
SPD si evidentně dokáže poplést dokonce i dvě sousedící města. Ale zase buďme k nim a i k jejich inteligenci tolerantní, Kraj se jim v obou případech podařilo trefit zcela správně a to si vlastně zrovna u nich zaslouží pochvalu.
Ivo Cilich
Pepík Hnátek už tu frustraci nevydržel. Opět.
Diskutér Pavel Chmelík mi u mého posledního blogu napsal toto: „Tento typ blogů považuji za nejubožejší. A je úplně jedno, kdo je autorem“. OK, to beru.
Ivo Cilich
Populismus Pepíka Hnátka z okresního přeboru
Pepík Hnátek z okresního přeboru je až natolik zbabělý, že ty diskuze, kde bychom ho mohli třeba i pochválit, raději již vůbec neotevře. Takže holt zareaguji alespoň takto. Zde můžete reagovat zcela svobodně.
Ivo Cilich
Pořád věřím, že většina je slušná
Občas se dočtu, že jsou lidé neteční, že nepomohou druhým v nouzi. Dnes se mi opět potvrdilo, že to není pravda.
Ivo Cilich
Lidi, dávejte na sebe pozor!
Dnes ráno mne probudila velká rána, hrozný rachot a za chvíli byly slyšet i houkačky. Následně jsem se na internetu dozvěděl proč.
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