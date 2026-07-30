Lidi, dávejte na sebe pozor!
Bohužel holt zase někdo předjížděl tzv. „na Turka“. Dřív se říkalo obecně „na pražáka“, ale pan poslanec tomu nedávno dodal nový rozměr.
Podle svědků a i toho, co jsem následně viděl osobně, se dotyčný výše nezařadil zipem do pravého pruhu, jak mu přikazovalo značení, ale pokusil se ještě co nejrychleji (tachometr se mu prý zasekl na 105 km/h - ve městě!?!) předjet co nejvíc aut i za cenu, že již jede v protisměru, kde vůbec být nesmí.
A holt mu tam zcela zákeřně vjela naproti tramvaj, potvora jedna a navíc zcela odmítla uhnout.
Takže tu tramvaj čelně nabral a dokonce i vyhodil z kolejí, odhodilo ho to do pruhu, kde původně měl správně jet a tam ještě stihl smést motocykl a těžce zranit zcela nevinného člověka, který ten motocykl řídil.
Naštěstí alespoň nezranil či dokonce nezabil nikoho na chodníku, kde ta směs plechu a železa s rachotem skončila.
Kousek pod místem té nehody je uprostřed zastávka tramvaje zcela oddělená od silnice. A asi není den, kdybych na ní neviděl, že přes ni někteří řidiči vysokou rychlostí „předjíždějí“ auta, která jedou tam, kde mají. Tady je asi už takové chování klasika.
Tomu řidiči už tu otázku nepoložíme, ale vážně mu to za těch pár ušetřených sekund stálo?
A vám, kdo to teď čtete a někdy řídite, by to za to stálo? Opravdu nikdy nic podobného neděláte?
Zdroje: Odkaz a
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