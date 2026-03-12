Když mám hlad a zkusím dovážku feedora
S hranolkami a cibulovými kroužky jako třešničku. Když už hřešit, tak pořádně. A zvolil jsem si na to dovážkovou službu feedora přes jejich aplikaci.
Vše vypadalo nadějně, pak mi volá kurýr, že je na místě. Vylezu ven a nikde nikdo. Tak mu volám zpět a dozvím se, že je sice na stejné ulici, ale u čísla 31 a ne 191, kde bydlím. OK, domluvil jsem se s ním, že mu dám navíc stovku dýško v hotovosti, když mi to doveze domů. Pár minut potom mi volá, že mu to centrála stornovala, takže přijet nemůže, ať to řeším s podporou feedory.
Tak jsem začal psát na tu podporu, ale ještě než jsem to dopsal, tak mi to to celé v půli věty úplně zmizelo. Zpětně jsem pak zjistil, že se asi alespoň ta napsaná část snad možná někam dostala, protože tam je nyní v řešení vrácení peněz. Fakt mi nejde o ty blbé čtyři stovky anebo o to, že mám pořád hlad, jde mi o ten přístup té firmy. Chápu, že jsem si přes ně v minulosti objednal zatím pouze čtyřikrát (včetně této zkušenosti), takže asi nejsem žádný VIP a taky chápu, že jsem si měl tu adresu zkontrolovat pečlivěji (i když pořád nechápu, kde ji vzali), to zcela jistě byla moje chyba. Ale to se přece dá řešit, nebo ne?
Bez ohledu na to, jak tahle anabáze nakonec dopadne, tak jsem si zcela totožné menu objednal přes konkurenční Wolt a uvidím jak se to podaří dopravit jim. Pokud mi ty peníze feedora nevrátí, tak dnes budu mít bezkonkurenčně nejdražší burger, který jsem si kdy dopřál.
Ale nejvíc mne na tom štve to, že ten burger nejspíš skončí v koši. Kdyby to alespoň dali nějakému bezdomovci...
PS: Právě mi Wolt přivezl vysněnou večeři, tak si jen popřeji „dobrou chuť“ a jdu do toho.
