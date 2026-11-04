Je EET 2.0 zbytečná buzerace?
Samozřejmě, že je to celé populismus ANO, „kdě všeci kradnú“, jak prohlásil současný premiér ČR, aniž by mu poradci měli odvahu říct, že tímto pouze soudí ostatní podle sebe.
Mně osobně by se EET vůbec týkat nemělo, již mnoho let vše pouze fakturuji a v dobách, kdy jsem ještě občas přijal nějakou hotovost, tak jsem samozřejmě přiznával i to.
Je pravda, že jsem si jen tak čistě pro zajímavost nedávno zprovoznil i platební terminál do mobilu, ale přijal jsem na tom zatím jen zkušební platbu z mé vlastní karty a taktéž zkušebně od kolegy za koupené pivo. Na obojím jsem prodělal ta necelá dvě procenta za konkrétní platbu, ale s tím jsem počítal. Jinak to nestojí vůbec nic. Zajímalo mne hlavně to, zda je opravdu tak jednoduché a vlastně i docela levné přijímat platbu kartou. A vážně je.
Samozřejmě se jen kvůli tomu nehodlám do EET 2.0 registrovat, ostatně nevypadá to, že by ta UK firma hodlala ty platby jakkoli integrovat s nějakým EET naší mastné Alenky.
Podnikám jako OSVČ od roku 1996, většinu času na vedlejšák. Nikdy jsem nebyl plátce DPH (a nehodlám s tím pokud možno začínat). Zaměstnance taky žádné nemám. Nepoužívám podnikatelský účet, pouze můj osobní (i když jiný, než kam mi chodí výplata, ale jak jsem zjistil, tak bych si nejspíš ten druhý účet klidně i mohl odpustit, mám ty dva jenom pro vlastní přehlednost).
A vlastně by mne zajímalo, jak FÚ vlastně zjistí, komu jsem za ten rok fakturoval a jestli jsem uvedl v ročním vyúčtování správnou celkovou částku? Moje vydané faktury nevidí, vidí jen tu celkovou roční částku, kterou jsem uvedl já sám a klidně jsem si ji mohl i vycucat z palce v ... puse.
Upozorňuji, že za těch třicet let jsem nikdy neměl jedinou kontrolu účetnictví. Kdybych chtěl podvádět, měl na to žaludek a svědomí, tak bych možná „ušetřil“ docela slušné peníze.
Nechápu, proč současná vláda vymýšlí hlouposti, které stejně ničemu nepomohou, pouze znepříjemní a zdraží podnikání těm nejdrobnějším a v drtivé většině poctivým, aniž by řešila mnohem závažnější úniky peněz. Premiér Babiš by měl být na tom seznamu úniků peněz jako první.
Ovšem nyní trošku očekávám, že první budu po zveřejnění tohoto článku zakleknut naopak já, podnikám totiž, na rozdí od Babiše zcela poctivě. Podobně jako podnikala firma FAU, kterou také mimo jiné Babiš „zaklekl“ a zlikvidoval pomocí FÚ, který ovládal.
Opravdu se nemáme obávat, že by tímto aktuálním krokem nechtěl Babiš s Okamurou zakleknout třeba i veřejnoprávní média podobně jako nechal zakleknout na firmu FAU jenom kvůli blbé vlečce?
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