Jak funguje MP?
Byl jsem dnes odpoledne na balkoně a viděl jsem jak o ulici níž hází dva puberťáci na nějaké cizí červené auto plechovky. Tak jsem je okřikl ať toho nechají nebo na ně zavolám policii. Prý ať to teda udělám. Tak jsem teda zavolal 156. Z pražské centrály mne po krátkém dohadování přepojili přímo na MP osmičky, nechali si říct dokonce popis těch dvou (díval jsem se při tom na ně) a prý že ti měšťáci hned přijedou. Přijeli až po 25 minutách od toho hovoru, ale ti dva kluci tam na ně pořád po té naší komunikaci u toho auta k mému překvapení čekali (ještě na mne volali, kdy už konečně ti poldové dorazí), evidentně si byli velice jistí v kramflecích a to se ukázalo jako správný předpoklad. Městská po té téměř půlhodině přijela, ani nevystoupila z auta a po nějaké krátké komunikaci z okýnka s mlaďochy zase odjela, přičemž ti puberťáci pak v klidu odešli. Takže by mne nyní zajímalo, jak mohu zjistit oficiální zprávu z tohoto konkrétního „zásahu“. Ale zatím z toho mám v mých skoro šedesáti letech nové poučení, že bych se už nikdy neměl plést do věcí, kde nejde o moje zájmy, ale „jen“ o zájmy někoho cizího. Takže když někdy uvidím, jak někdo někoho třeba znásilňuje či vraždí, tak bych vlastně měl jen odvrátit zrak a dělat, že to nevidím, prostě ignorovat to. Super.
Ostatně těch zážitků s MP mám mnohem víc.
Například kdysi, v Jablonci nad Nisou jsem jel ve dvě ráno od libereckého zákazníka (nakonfigurovat firemní linuxový server není úplně sranda) a uprostřed hlavní ulice ležel pes. Tak jsem před ním s blikačkama zastavil a volám MP. Prý mám volat útulek. Tam mi to v tu dobu samozřejmě nikdo nebral. Tak znovu volám MP a prý mám teda počkat. Po půl hodině čekání jsem před čokla dal trojúhelník (který jsem samozřejmě už nikdy neviděl) a jel přímo na služebnu MP. A tam mne přes zvonek slušnou formou poslali do prdele. Netuším jak ten pejsek nakonec dopadl, ale takový laxní přístup mi prostě vadí.
Ovšem máte asi pravdu, když už kouřím doutníček na balkoně, měl bych se starat jenom o něj. Na druhou stranu, před týdnem jsem u nás na zahradě brzo ráno, v širším centru Prahy, potkal dokonce i lišku. Ale ani tu jsem nestačil vyfotit. Podívala se na mne a utekla přes sousední zahrady kdoví kam. Ale pořád tady chci vidět raději tu lišku.
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