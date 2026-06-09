Co vlastně bude nově považováno za švarcsystém?
Podle serveru justice by mělo platit, že:
„Nově mají být v zákoníku práce čtyři konkrétnější subkritéria, kterými se bude posuzovat vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance“.
„Bude se posuzovat, zda zaměstnavatel skutečně organizuje práci, zda zaměstnavatel dohlíží nad výkonem práce zaměstnance, zda zaměstnanec vykonává práci podle pokynů zaměstnavatele a zda ji vykonává v pracovní době“.
Takže by si podle právníka měli dát všichni pozor, protože nově:
„Půjde o posouzení, zda člověk pracuje jménem firmy a zda je mezi ním a firmou vztah nadřízenosti a podřízenosti. Právě v tomto druhém kritériu je háček. Nadřízenost a podřízenost se má posuzovat podle několika dalších okolností: Jednak podle toho, kdo práci organizuje, kdo na ni dohlíží, kdo dává pokyny. A dále podle toho, zda je práce vykonávána v pracovní době“.
Na hlavní pracovní poměr jsem zaměstnaný jako mistr světel, neboli šéf osvětlovačů v jednom známém divadle. A v rámci vedlejšáku OSVČ pak ve volném čase pracuji jako osvětlovač pro několik dalších, více či méně známých divadel (a i jednu komerční TV, ale tam je to čistě na poptávku, když jim někdo vypadne a já mám zrovna čas). U všech těch dalších divadel připravuji a svítím sám (anebo se po dohodě střídám s dalšími OSVČ) pouze jistá konkrétní představení, některá jiná jejich představení jim svítí zase úplně jiní OSVČ. Pracovní doba je ovšem jasně daná časem toho představení a když kvůli představení volám do jiných divadel, kam s tím pojedeme, tak se také logicky představím jménem toho konkrétního divadla, protože kdybych se představil jenom mým jménem, tak si to jen těžko spojí. Ono stačí, jak jsou občas zmatení, když tam jednou přijedu s jedním divadlem a třeba za týden s úplně jiným 😉
Navíc, pokud to představení svítím v jejich domovském divadle, tak využívám i jejich domovský osvětlovací pult. Pokud s tím jedeme hostovat do jiného divadla, tak u jednodušších představení využiji pult toho daného divadla, kam přijedeme anebo si u těch složitějších představení vezmu pult vlastní, kde mám ta představení předem předprogramovaná a pouze to přizpůsobím místním podmínkám.
Takhle třeba vypadá část mé smlouvy s jedním divadlem na konkrétní muzikál:
Bude to podle nových pravidel „švarc“ anebo nebude? Předtím bylo celkem jasné, že ne, když takto pracuji pro více různých subjektů, ale teď fakt nevím 😒
Ivo Cilich
Už mohu přijímat i platby kartou
Sice to v praxi vůbec nepotřebuji, vše zásadně bezhotovostně fakturuji přes účty, ale zajímalo mne jak náročné takové zprovoznění terminálu na mobilu je. A třeba se mi to někdy v budoucnu bude hodit.
Ivo Cilich
Udělal jsem si zase jednou radost
Proč investovat statisíce za velký osvětlovací pult, když zcela totéž mohu téměř plnohodnotně pořídit i za několik desítek tisíc?
Ivo Cilich
Každý žijeme v nějaké bublině, i Petr Pavel v ní tehdy žil.
Dovolím si navázat na můj předchozí blog. Raději zcela pominu, že někteří diskutéři nejsou schopni pochopit ani jednoduchou větu s otazníkem v nadpisu anebo nechápou rozdíl mezi novinařinou a soukromým blogem.
Ivo Cilich
Proč nejvíc vadí komunistická minulost prezidenta právě komunistům?
Předpokládám, že my všichni, kritici i podporovatelé prezidenta tu dobu zažili, protože kdo to komunistické sviňstvo nezažil, tak by měl raději mlčet.
Ivo Cilich
Kam spěješ ODS?
Myslel jsem si, že už mne nemůže nic překvapit, ovšem krutě jsem se mýlil. To, že Vláda není populistická, takže i relativně těsně před volbami dělá velice nepopulární kroky bych snad ještě i lidsky chápal. Takticky ovšem ne.
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