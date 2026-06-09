Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Co vlastně bude nově považováno za švarcsystém?

Stát chce změnit pravidla práce na IČO. Má se prý jinak rozlišovat, zda nejde o práci závislou, tedy o zaměstnanecký poměr, takzvaný „švarcsystém“.

Podle serveru justice by mělo platit, že:

Nově mají být v zákoníku práce čtyři konkrétnější subkritéria, kterými se bude posuzovat vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance“.
Bude se posuzovat, zda zaměstnavatel skutečně organizuje práci, zda zaměstnavatel dohlíží nad výkonem práce zaměstnance, zda zaměstnanec vykonává práci podle pokynů zaměstnavatele a zda ji vykonává v pracovní době“.

Takže by si podle právníka měli dát všichni pozor, protože nově:

Půjde o posouzení, zda člověk pracuje jménem firmy a zda je mezi ním a firmou vztah nadřízenosti a podřízenosti. Právě v tomto druhém kritériu je háček. Nadřízenost a podřízenost se má posuzovat podle několika dalších okolností: Jednak podle toho, kdo práci organizuje, kdo na ni dohlíží, kdo dává pokyny. A dále podle toho, zda je práce vykonávána v pracovní době“.

Na hlavní pracovní poměr jsem zaměstnaný jako mistr světel, neboli šéf osvětlovačů v jednom známém divadle. A v rámci vedlejšáku OSVČ pak ve volném čase pracuji jako osvětlovač pro několik dalších, více či méně známých divadel (a i jednu komerční TV, ale tam je to čistě na poptávku, když jim někdo vypadne a já mám zrovna čas). U všech těch dalších divadel připravuji a svítím sám (anebo se po dohodě střídám s dalšími OSVČ) pouze jistá konkrétní představení, některá jiná jejich představení jim svítí zase úplně jiní OSVČ. Pracovní doba je ovšem jasně daná časem toho představení a když kvůli představení volám do jiných divadel, kam s tím pojedeme, tak se také logicky představím jménem toho konkrétního divadla, protože kdybych se představil jenom mým jménem, tak si to jen těžko spojí. Ono stačí, jak jsou občas zmatení, když tam jednou přijedu s jedním divadlem a třeba za týden s úplně jiným 😉

Navíc, pokud to představení svítím v jejich domovském divadle, tak využívám i jejich domovský osvětlovací pult. Pokud s tím jedeme hostovat do jiného divadla, tak u jednodušších představení využiji pult toho daného divadla, kam přijedeme anebo si u těch složitějších představení vezmu pult vlastní, kde mám ta představení předem předprogramovaná a pouze to přizpůsobím místním podmínkám.

Takhle třeba vypadá část mé smlouvy s jedním divadlem na konkrétní muzikál:

Bude to podle nových pravidel „švarc“ anebo nebude? Předtím bylo celkem jasné, že ne, když takto pracuji pro více různých subjektů, ale teď fakt nevím 😒

Autor: Ivo Cilich | úterý 9.6.2026 13:00 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Další články autora

Ivo Cilich

Už mohu přijímat i platby kartou

Sice to v praxi vůbec nepotřebuji, vše zásadně bezhotovostně fakturuji přes účty, ale zajímalo mne jak náročné takové zprovoznění terminálu na mobilu je. A třeba se mi to někdy v budoucnu bude hodit.

6.5.2026 v 16:44 | Karma: 10,66 | Přečteno: 319x | Diskuse | Ekonomika

Ivo Cilich

Udělal jsem si zase jednou radost

Proč investovat statisíce za velký osvětlovací pult, když zcela totéž mohu téměř plnohodnotně pořídit i za několik desítek tisíc?

7.4.2026 v 19:08 | Karma: 9,50 | Přečteno: 268x | Diskuse | Osobní

Ivo Cilich

Každý žijeme v nějaké bublině, i Petr Pavel v ní tehdy žil.

Dovolím si navázat na můj předchozí blog. Raději zcela pominu, že někteří diskutéři nejsou schopni pochopit ani jednoduchou větu s otazníkem v nadpisu anebo nechápou rozdíl mezi novinařinou a soukromým blogem.

19.2.2026 v 18:20 | Karma: 25,62 | Přečteno: 1487x | Diskuse | Osobní

Ivo Cilich

Proč nejvíc vadí komunistická minulost prezidenta právě komunistům?

Předpokládám, že my všichni, kritici i podporovatelé prezidenta tu dobu zažili, protože kdo to komunistické sviňstvo nezažil, tak by měl raději mlčet.

17.2.2026 v 19:39 | Karma: 35,25 | Přečteno: 2038x | Diskuse | Osobní

Ivo Cilich

Kam spěješ ODS?

Myslel jsem si, že už mne nemůže nic překvapit, ovšem krutě jsem se mýlil. To, že Vláda není populistická, takže i relativně těsně před volbami dělá velice nepopulární kroky bych snad ještě i lidsky chápal. Takticky ovšem ne.

5.3.2025 v 20:40 | Karma: 23,03 | Přečteno: 903x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek
8. června 2026

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).
9. června 2026  12:47

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...

Začíná léto a s ním i obří stavba u letiště. Neriskujte, že vám kvůli kolonám uletí letadlo

V následujících měsících bude v okolí letiště probíhat přestavba křižovatky...
8. června 2026  19:02

Míříte na dovolenou a ta začíná na Letišti Václava Havla v Praze? Tak zbystřete, hlavně pokud...

Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků

Zastávky na znamení, kočárky a tlačítka... Umíte je správně používat?
8. června 2026  16:21

Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není...

Železnice na letiště vstupuje do nové etapy. Kvůli protestům zmizí ze Střešovic plánovaný komín

Architektonický návrh terminálu Dlouhá Míle od společnosti Pavlíček Hulín...
3. června 2026  18:05,  aktualizováno  4. 6. 7:12

Přípravy klíčové části železnice z centra hlavního města na Letiště Václava Havla pokračují....

vydáno 9. června 2026  12:55

V Praze 10-Strašnicích proběhla deratizace na Sídlišti Rybníčky a Sídlišti Skalka.

vydáno 9. června 2026  12:54

V Praze 10-Strašnicích proběhla deratizace na Sídlišti Rybníčky a Sídlišti Skalka.

Víkend ve Velehradě nabídne turistiku i prohlídky klášterní zahrady

ilustrační snímek
9. června 2026  11:17,  aktualizováno  11:17

Druhý červnový víkend nabídne ve Velehradě na Uherskohradišťsku turistiku, prohlídky klášterní...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).
9. června 2026  12:47

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ivo Cilich

  • Počet článků 202
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2193x
Pán světla v několika divadlech (takže vlastně světlonoš a pro některé zde možná i lucifer), také vystudovaný strojní konstruktér z vývoje i ajťák s víc jak dvacetiletou praxí. Pravicový bohém s o třicet let mladší duší, rebel srdcem i myslí pro kterého je svoboda na prvním místě a nejstarší mimozemská "negativní nula" (0Rh-). Ale také rozený jihomoravák léta žijící na českém severu a nyní již hlavně v Praze, kde se dobrá domácí slivovička shání opravdu špatně.
Všechny mé články na tomto blogu vyjadřují jen a pouze moje osobní názory. Pokud se to někomu nelíbí, nemusí to číst. Povinné to není.
Bloger roku 2024
Blogera roku 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.