Boj o ČT a poplatky
Zrovna SPD, která s tou kontrolou vysílání veřejně přišla, je vyhlášená mazáním komentářů a blokováním jejich pisatelů, přestože jen velice slušně vznesli pouhý dotaz. Osobně jsem byl (a zůstal) odpůrcem toho Baxova rozšíření povinnosti platit poplatky jenom za to, že vlastníme mobil anebo počítač, čímž to zavedl prakticky plošně pro úplně všechny, ovšem ještě víc mi vadilo a dál vadí i to jeho plošné zavedení pro firmy podle počtu zaměstnanců bez ohledu na to, zda vůbec daná firma vlastní byť jen jedinou televizi. Rádio teď neřeším, to je asi v každém služebním autě. Tohle bych čekal třeba od ČSSD (dej jí lehké odpočinutí), ne od ODS. Kdyby ty poplatky Baxa jen zvedl za původních podmínek, tak neřeknu ani popel, přestože ODS slibovala opak, ale tohle bylo i na mne moc. Uznávám, že jsem i ovlivněný tím, že jsem měl osobně možnost vidět „efektivitu“ práce ČT, kdy si udělali třídenní výlet do regionu a strávili ho tím, že si v televizních kamionech dělali alkoholové párty včetně grilování, protože si na veškerou práci najali externí soukromé firmy, které také samozřejmě platila ČT. Bylo tam takových asi šest náklaďáků včetně dvou přenosových vozů, které to okamžitě přes satelit posílaly přímo na Kavčí hory, což také jistě není zadarmo. Dodnes jsem nepochopil proč to tam takto posílali, když se to natáčelo na jaře a do vysílání to šlo, po sestříhání, až na Vánoce. Takže nějaká nezávislá kontrola hospodaření by ČT zcela jistě prospěla, ty peníze tam mnohdy tečou mezi prsty. Mám pracovní zkušenost jako externista i s Novou, je to dnes již samozřejmě klasický korporát, takže taky žádný zázrak, ale je tam pořád znát, že ty peníze si prostě vydělat musí, že je nedostanou jen tak zadarmo. A to ČT dle mne hrozně chybí. Což ovšem tahle změna financování nevyřeší, ta dá pouze politikům (bez ohledu na příslušnost) na ČT bič, takže o nějaké veřejnoprávnosti či objektivnosti nebude řeč. Bude to jenom hlásná trouba aktuální vlády jako za komoušů. A to je špatně bez ohledu na to, zda s tou aktuální vládou souhlasím anebo ne. A nyní si tou cenzurou Nohavici, kterého také kvůli jeho estébácké minulosti nemusím, podělali úplně nejvíc. I kdyby to opravdu byla technická závada, tak tohle se v této vyhrocené době o poplatky a nezávislost prostě stát nesmí.
Ivo Cilich
Paní češtinářka napsala a smazala článek
Já jsem s ní v diskuzi souhlasil, což ji pravděpodobně rozhodilo až natolik, že ho ihned zase raději smazala. Pokud to tedy neudělala administrace, ale o tom pochybuji, nic závadného jsem v něm opravdu neviděl.
Ivo Cilich
Co vlastně bude nově považováno za švarcsystém?
Stát chce změnit pravidla práce na IČO. Má se prý jinak rozlišovat, zda nejde o práci závislou, tedy o zaměstnanecký poměr, takzvaný „švarcsystém“.
Ivo Cilich
Už mohu přijímat i platby kartou
Sice to v praxi vůbec nepotřebuji, vše zásadně bezhotovostně fakturuji přes účty, ale zajímalo mne jak náročné takové zprovoznění terminálu na mobilu je. A třeba se mi to někdy v budoucnu bude hodit.
Ivo Cilich
Udělal jsem si zase jednou radost
Proč investovat statisíce za velký osvětlovací pult, když zcela totéž mohu téměř plnohodnotně pořídit i za několik desítek tisíc?
Ivo Cilich
Každý žijeme v nějaké bublině, i Petr Pavel v ní tehdy žil.
Dovolím si navázat na můj předchozí blog. Raději zcela pominu, že někteří diskutéři nejsou schopni pochopit ani jednoduchou větu s otazníkem v nadpisu anebo nechápou rozdíl mezi novinařinou a soukromým blogem.
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