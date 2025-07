Penzisté z USA způsobili pozdvižení v Českém Těšíně

Pravděpodobně nadpis mého příspěvku vyzní jako z bulvárního plátku, ale...................................

Ale ona se vážně v roce 1971 Českým Těšínem protáhla kolona amerických důchodců v naleštěných bourácích, které za sebou táhly obytné přívěsy jenž, svým vzhledem spíše připomínaly námořní jachty, nebo moduly kosmické lodi Apollo. A že ta událost vyvolala pozdvižení mezi občany Českého Těšína to potvrzují i samotní pamětníci téhle mimořádné podívané se slovy, že od té doby podobnou automobilovou show v centru města neviděli a možná už ani neuvidí.

Domněnky a hypotézy

Začaly se mezi lidmi šířit prameníce z jejich neznalosti cizího jazyka, a tak jedna z úvah, že se jedná o americké válečné veterány z druhé světové války na cestě do Polska, kde mělo dojít k setkání válečných veteránů z Evropy a USA byla pro ně ta nejvíce přijatelná. Zde jsem bohužel na pochybách i já, jelikož podle pamětníků se američtí cestovatelé protáhli Českým Těšínem dokonce dvakrát a existuje filmový záběr na 8 mm filmu z roku 1979 kde kolona projíždí Nádražní ulicí. Také nelze vyloučit, že s odstupem času mohlo být video chybně datováno. Každopádně se ani jedna z výprav nevracela stejnou trasou nazpět. První průjezd městem se tak uskutečnil 20. července 1971. K tomu to datu mám více indicií včetně fotografického materiálu, a proto se ho budu držet.

Stříbrná kolona v centru města

Podle všeho se do centra města Českého Těšína dostali po Frýdecké ulici dále ulicí Sokola Tůmy na Revoluční (Hlavní třída) směrem k hraničnímu přechodu do Polska. Průjezd kolony automobilů, které většinou přihlížející znali jen z amerických filmů táhnoucí za sebou nablýskané obytné přívěsy zastínily těch pár zaparkovaných vozů Škoda 1000 MB parkujících podél cesty. Lidé se sbíhali ze všech koutů Českého Těšína, aby si tu nezvyklou podívanou nenechali ujít. Doslova ráj zažívaly děti, které řidiči obdarovávali především plochýma žvýkačkami značky Wriglei různých příchutí a barev.

Toho letní dne se na tu parádu vypravila podívat nejedna rodina, ale málokterá měla to štěstí, že se jejich ratolesti kromě povinné ruštiny učili i angličtinu. A přece se někteří našli. Konečně mohli využít svých znalostí, jak se říká naostro. Živě se diskutovalo u spuštěných okýnek automobilů s osádkami vozů. A jelikož nezůstalo pouze u toho a během dalších let si i s novými přáteli dopisovali, než tehdejší režim podobné iniciativy z USA zatrhl. A tak dnes máme informace očitých svědků, které vám nyní mohu poskytnout. Mr. Ralph Mikesell z města Eaton v americkém Ohiu tak se jeden účastník cesty kolem Evropy jmenoval cestoval společně se svou manželkou a 20.7. 1971 přivedl kolonu do Českého Těšína. Dnes už pravděpodobně nežijí, ale z jejich korespondence se některé informace dají poskládat do ucelené mozaiky.

V roce 1971 vyjelo z USA 50 karavanů na cestu kolem Evropy, která měla trvat šest měsíců. Převážně účastníci této odyseji byli američtí důchodci majitelé obytných přívěsů značky Airstream. Vlastně firma Airstream stála za celým cestovatelským projektem, který nebyl vůbec ojedinělý, protože obytné přívěsy tohoto výrobce jezdí po celém světě coby legendární americké aerodynamické obytňáky. Několik historických unikátních fotografií máte nyní možnost si prohlédnout a ocenit pohotovost a smysl pro detail tehdejších fotoamatérů.

Použité fotografie se souhlasem zdroje Zdeňka Pašková, Zbigniew Delong, Pavel Kosiarz a z vlastní sbírky.