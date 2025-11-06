Naprosto arogantní přístup APK, ohledně změny pravidel sestupu z Extraligy.

Je tady někdo, kdo už konečně bouchne do mantinelu, rozbije plexisklo, udělá pořádek a přijde s vizí pro český hokej? Vymlouvat se, že i rolby mají své dny donekonečna nejde.

Vedení APK LH ( Asociace profesionálních klubů ledního hokeje) Jan Tůma a ředitel Extraligy Martin Loukota se nezvykle rychle vyjádřili k výzvě STOP BARÁŽI. Oním jejich stanoviskem, na kterém samozřejmě panuje shoda napříč kluby Extraligy je, že Extraligu mají hrát pouze ty nejlepší kluby v ČR. Až potud s nimi naprostý souhlas.

To, co je ale z mého pohledu naprosto za hranou slušnosti a zavání arogancí moci, kterou jsme tady měli za bývalého vedení českého hokeje panem Tomášem Králem, jsou jejich následná vyjádření, kterými jen maskují to, co všichni stejně vědí. V podstatě si majitelé a manažéři klubů Extraligy tuto soutěž neoficiálně uzavřeli v mantinelech současných účastníků a nikoho dalšího tam prostě nechtějí pustit. Tyto kluby tak mají nad s sebou ochranný finanční deštník, že i když výkonnost není nic moc, viz posledních pár let Kladno, tak stejně nemají, jak spadnout o patro níže.

Jak si vůbec pánové mohou dovolit vyjadřovat se, že oni v Maxa lize nevidí žádný tým, který by mohl hrát Extraligu. Jim snad patří český hokej? Oni samozřejmě moc dobře vědí, že příchod nových, silnějších sponzorů do klubu, který vyhraje Maxa ligu, je právě silně ovlivněn postupem do Extraligy. To má pak samozřejmě vliv na příchod nových posil do kabiny mužstva. Jak vůbec můžou argumentovat, že si má Maxa liga upravit pravidla, aby nehráli Play-off a pak budou mít dost sil na baráž.

Není snad Lední hokej sport? Kvůli čemu jinému, než kvůli zápasům, kde jde o všechno se hraje. Oni snad soutěživost a touhu po výhře chtějí jen někde a zbytek je nezajímá?

Jak můžou být, tak sebejistí, když říkají nahlas, že autory výzvy STOP BARÁŽI nepovažují za partnery v jednání? Tím jen dávají na odiv tu svou letitou, trapnou mantru: „my jsem ti, kdo to tady řídí a vy ostatní se nám prostě přizpůsobte a podřiďte“

Naopak výzva STOP BARÁŽI, kterou podporuje vedení MAXALIGY (druhá nejvyšší hokejová soutěž v ČR) a myslím, že i naprostá většina fanoušků, hráčů a všeobecně lidí, kteří mají alespoň trošku sportovního ducha chce jen návrat k normálnosti.

Názor Filipa Pešána a skrytě samozřejmě asi i dalších šéfů a majitelů klubů, uzavřít Extraligu a z klubů Maxa ligy udělat farmy těch extraligových je v našich podmínkách naprostý nesmysl. Podívejme se, kolik chodí diváků na zápasy Pardubic B, kterým o nic nejde. Když je to 350 diváků, tak je to myslím hodně. Pro koho pak ten hokej děláme a hrajeme?

Je pravdou, že kvalita Extraligy se v posledních letech neuvěřitelně zvedla. Návštěvnost na zápasech stoupla a je vidět příval financí a tím pádem kvalitních hokejistů. Bohužel trend posledních let, že přichází do extraligy čím dál více cizinců, kvalitu nároďáku z větší míry neovlivní. Z počtu hráčů, kteří momentálně hrají v NHL, už ani neposkládáme jeden celý národní tým.

Aby se ale něco změnilo potřebuje český hokej návrat k normálu. Potřebujeme soutěživost. Potřebujeme otevřené všechny soutěže, kde bude souboj o první příčky, a i o ty poslední, aby se prostě bojovalo až do konce abychom nespadli. To znamená přímý sestup a přímý postup. Bez toho to nepůjde. Potřebujeme, aby junioři dostávali více prostoru na ledě s kvalitními soupeři. To by pak ale znamenalo mít více kvalitativně vyrovnané dvě nejvyšší soutěže. To by možná přineslo dnes těžko představitelnou vizi, zúžit Extraligu a také Maxa ligu o dva kluby. Myslím, že by ještě stoupla návštěvnost v obou soutěžích, protože by se hrálo více kvalitních utkání. Kvalita hráčů by se zvedla a v Maxe lize by dostávali více prostoru mladí hráči, kteří by tímto jen rostli. Hokej by se zase více propojil i do regionů, z kterýchžto i menších měst dnes mnozí hráči hrají právě Extraligu a mnozí i válejí v NHL.

Je tu pak ale ta otázka, zda je i nadále legitimní, aby o osudu českého hokeje i nadále rozhodovala APK ve své uzavřené bublině, kde si spolu chlapci plácají po ramenou, jak jsou oni ti správní a dobří. Je tady někdo, kdo už konečně bouchne do mantinelu, udělá pořádek a přijde s vizí?

Autor: Robert Chroust | čtvrtek 6.11.2025 16:43

Robert Chroust

  • Počet článků 2
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 388x
Sedím a pozoruji život.

