Sedím v čakárni u zubára a čakám. Je to logické, čo iné by človek asi tak v čakárni mal robiť, ako čakať.

Čakám na dcéru, ktorá je už vo vnútri. Idú jej nasadiť strojček na zuby a ona má z toho neuveriteľnú radosť. Je to zvláštne, keď som bol v jej veku ja, tak všetky tieto veci boli pre nás čírou katastrofou. Zlatý, alebo chýbajúci predný zub bol znamením, že vaše spoločenské postavenie kleslo minimálne o dve triedy nižšie. K takej spoločenskej potupe stačilo už len to, že ste nosili okuliare. „Okuliarnik indický, chytal kravu za cicky“ vysmievali sme. Ak by boli súčasné fixné strojčeky v čase môjho detstva, tak by sme všetky tieto deti nazývali železné tlamy, alebo nejako podobne. Časy sa menia, teraz je to iné. A to je dobre. Pravdepodobne dnes je to naopak - ak sa niečím neodlišuješ od iných, tak si nudný a nezapadáš do kolektívu.

Takže sedím v čakárni a čakám. Zabudol som si zobrať nejakú knihu, ktorá by zamestnala moju myseľ a teraz trpím. Ja totiž keď čakám, tak trpím. Ak by ma niekedy vypočúvali nejaké represívne zložky, tak by stačilo, aby mi v temnej miestnosti zasvietili stolovou lampou do tváre a povedali: „Teraz počkajte, za chvíľu budete vypočúvaný.“ Bum, asi po troch minútach, by som vyzradil aj to, čo neviem. Nedokážem čeliť čakaniu, podľa mňa je to najpremrhanejší čas, aký existuje. Po mame som zdedil jemnocit a empatiu, po otcovi cholerizmus a netrpezlivosť. Veru, nie je jednoduché žiť v mojom schizofrénnom svete. Snažím sa teda uniknúť trýznivej situácii a začínam filozofovať nad celým tým ubíjajúcim úkonom čakania. Celý život iba čakáš, hovorím si.

Začína to v detstve. Čakáš na to kým ťa niekto vyzdvihne zo škôlky, neskôr čakáš na koniec vyučovania, čakáš na piatok, čakáš na prázdniny, čakáš kým mama uvarí obed - keď je uvarený, tak samozrejme čakáš, kým vychladne. Čakáš na rozprávku v telke, čakáš kým zlo porazí dobro, čakáš kedy už konečne Goro trafí do Tokia a podobne. Procesom ubíjajúceho čakania sa pomaly prehryzieš do puberty. A ideš odznovu, ale s inými kulisami. Čakanie na dospelosť, na tú najromantickejšiu lásku, na vášnivý sex, na svoje vlastné peniaze, na svoju skutočnú nezávislosť. Párkrát sa vyspíš a máš to za sebou. Si dospelý a prichádzajú nové méty, ktoré teda, povedzme si úprimne, nie sú príliš atraktívne. Teraz čakáš na pošte, pri pokladni v obchode, na zastávke MHD. Neskôr zase čakáš na schválenie hypotéky, na vianočné prémie, na dovolenku. Medzi tým pribudnú tie malé tvory, ktoré sú neustále netrpezlivé, pretože ony majú stále pocit, že musia na niečo čakať, ako napríklad na koniec vyučovanie, piatok, prázdniny, Vianoce a celý ten kolotoč, ktorý ty už máš viac, či menej úspešne za sebou. Čakáš, kedy to peklo skončí a pomaly sa pripravuješ na čakanie na dôchodok. A tí, ktorí majú to šťastie, že sa ho dočkajú, čakajú zase na iné veci, napríklad kým im urobia nové zuby, na bedrový kĺb, na zvýšenie dôchodku, na to kedy otvoria Kaufland, kedy zlacnie maslo, či kedy zaberú lieky na spanie a tak ďalej.

Márnotratne mávnem rukou, pretože som v čakárni sám. Je to proste bludný kruh, poviem si nahlas. Aby mi to deprimujúce čakanie utieklo rýchlejšie, napadá mi, že si ho skrátim nejakou činnosťou. Prešiel som sa po chodbe, dvakrát tam a späť. Prečítal som si mená doktorov na dverách, rovnako aj mená zdravotných sestier, preštudoval som leták, ako si správne umývať zuby a spočítal uschnuté muchy na okenných parapetoch. Kontrolujem hodinky a s hrôzou zisťujem, že som práve zabil iba tri minúty.

Upadám v myšlienkach do detstva a spomínam na to, ako sme spolu so sestrou a mamou cestovali vlakom na prázdniny na Moravu. Nebol to priamy spoj, takže sme museli prestupovať na iný vlak vo Valašskom Meziříčí. Na tento spoj sme museli čakať asi dve hodiny. Stanica bola plná rôznych ľudí, tak ako to na staniciach býva. Zväčša to boli priemerné existencie, pár excentrikov so zakalenými očami a alkoholickým krokom. Starenky v krojoch, hipisáci obutí v kristuskách a dievčatá v dlhých batikovaných sukniach s čelenkami vo vlasoch. Vždy mi pripadali ako víly, bolo v nich niečo ezoterické. Kolorit týchto náhodných ľudí dopĺňali zamestnanci dráhy a iné rodiny cestujúce odovzdať svojich potomkov do rúk starých rodičov.

Mama nám zvykla v nejakom stánku priamo na peróne kupovať frgále. Boli to obrovské koláče, ktoré vyzerali ako keby ich namaľoval sám Josef Lada. Kúpili sme vždy jeden a jedli sme ho v čakárni. Bola to skromná miestnosť, iba stoly a stoličky a na bielej stene viseli obrovské hodiny. Jedna minúta tam trvala asi milión rokov, ale keď ste tú minútovú ručičku trpezlivo pozorovali, kedy sa posunie o ďalší centimeter, tak to trvalo asi dva milióny rokov. Myslím, že som v tej čakárni pochopil význam slova večnosť. Bol som rozmaznané a otravné decko, ktoré sa dookola pýtalo ako dlho ešte budeme čakať. „Když bude velká ručička tam a malá tam, tak už nám pojede vlak“ odpovedala mama trpezlivo.

Celý život na niečo čakáme, pretože nás tak nastavila smrteľnosť. Ešteže sú na svete veci, ktoré to čakanie robia znestitelnejším, ako napríklad frgále.

23.11.2020