Nevychované RETENCE u poskytovatelů T-M, O2, VDF
Také se Vám zdá Váš mobilní tarif (nebo internet na doma, přenosný internet nebo služba TV) u poskytovatele Vašich služeb drahý?
Domníváte se, že díky tomu, že když při telefonické komunikaci řeknete například: „Jsem Zákazník, který je u Vás ještě, když jste byli Paegas, Eurotel, OsKar. Vždy platím včas.“ máte mít automaticky nárok na min. 30% slevu na poskytované služby?
Nebo si myslíte, že pokud budete používat vulgarismy, tak se operátor po_ere a splní Vám neomezený tarif GSM za vysněných a nesplnitelných 199 Kč s trvalou slevou?
A spousty dalších obdobných (s)myšlenek, které Vás samozřejmě opravňují k tomu, že „tu slevu přeci musím“ dostat. Proč? Protože „Já jsem Zákazník a Ty Operátore telefonní linky budeš poslouchat mé rozkazy“ nebo uvidíš… „Máňa přeci říkala, že to je směroplatný…“
Zkusil někdo z Vás výše uvedené někdo říci při nákupu rohlíků, chleba, salámů, masa, piva (nejlépe v hospodě kolem „zavíračky“)… A pokud ano - byla tam okamžitá úklona obsluhují osoby?
Slevy se i v těchto obchodech získávají většinou za jejich „kartičky“ s jasně stanovenými cenami. Nemáte? Krásný den přejeme, ale cena je taková a taková.
A co tedy vlastní hovor s tzv. Retenční linkou?
Zkusme první příkladový hovor - tedy jeden z mnoha…
(OP = operátor. ZK = Zákazník)
OP: „Dobrý den, jmenuji se Františka Lopatová a viděla jsem, že jste si vygenerovala přenosový kód k jinému poskytovateli služeb, co Vám, prosím, nabídnul jiný operátor lepšího, že chcete od nás odejít?“
ZK: „ Do toho, co mi nabídnul jiný operátor, Vám nic není, Já chci jen přenosový kód (OKU).“
OP: „ Mohu Vás i tak poprosit o nabídku konkurence?“
ZK: „ Tak buď jste blbá nebo to máte v pracovních povinnostech, ale Já chci jen ten kód jasný?!?“
OP: „V takovém případě Vám zasílám přenosový kód SMSkou na kontaktní číslo u uvedeného Zákaznického účtu. Jakmile předáte kód novému operátorovi, tak…“
ZK: „ Kurva, to mi nejste schopna něco nabídnout, když už jsem u Vás tolik let? Je vidět, že Vám na nových zákaznicích záleží více, než na mém současném zákaznickém účtu, a proto na Vás seru, jasný Ty krávo?!?“
Opravdu dokážeme být „drsoni“ jen při telefonické komunikaci s někým cizím, protože Já jsem zákazník/zákaznice?
Dokážete to říci i někomu při osobní komunikaci - FACE TO FACE (tváří v tvář)?
Velká dávka vulgarismů a rozkazů Vás určitě posune jen ke snížení vašeho Ega, nikoliv však cen za služby u kohokoliv.
Další příklad možného „retenčního hovoru“…
OP: „Dobrý den, jmenuji se Josef Sáňka ze společnosti ... Viděl jsem, že si chcete snížit ceny Vašich služeb na svém zákaznickém účtu. Co se prosím stalo? Nevyhovují Vám naše tarify?“
ZK: „Dobrý den, můj bratr má za stejné služby o 400 Kč, méně. Chci to nastavit také.“
OP: „Nemám náhled na zákaznický účet Vašeho bratra. Jaké služby využívá? Stejné jako Vy?“
ZK: „To nevím. Ale má to levnější.“
OP: „A využívá stejný mobilní tarif jako Vy? Stejnou službu pevného internetu? Sleduje stejnou službu TV jako Vy? Kolik využívá služeb na svém zákaznickém účtu?“
ZK: „ To nevím, jen vím, že platí o 400 Kč méně“
OP: „ A na co nejvíce užíváte Váš mobilní tarif, pevný internet, co nejvíce sledujete v TV“?
ZK: „To fakt nevím, jen to chci snížit o 400 Kč, jasný?“
A po OP chcete vlastně co? Snížit cenu za měsíční fakturu za současné služby jen proto, že řeknete, že bratr platí méně (nebo sestra, sousedka, soused, kolegyně, kolega nebo to říkali v TV, psal to někdo na FCB, Instagramu…), ale sami ani nevíte jaké služby ten někdo využívá, a sami ani nevíte jaké služby máte a platíte?
OP Vám nabídne rekapitulaci Vašich služeb a Vy? Chci a chci a chci – jak malé dítě, které nedostalo okamžitě panenku na hraní nebo okamžitě náklaďák na dovoz písku z pískoviště... Zkuste spolupracovat, ne jen diktovat, prosím.
Je tolik příkladů, jak si dokážeme sami zne/příjemnit hovor i na „retenční lince“.
Proč? Protože se sami v sobě konečně cítíme důležitými : „už nejsem pod tlakem vedoucí/manželky/manžela/přítele/přítelkyně/milence/milenkyně a PŘEDEVŠÍM - konečně můžu někoho „legálně seřvat = Ufff, jaká úleva…“ A chlapi v hospodě to ocení…
Myslíte si, že operátor na druhé straně je jen cvičená „opice“, která bude slepě poslouchat a plnit Vaše „konstrukce“ a instrukce? Je také v zaměstnání, kde se dodržují pravidla.
Především slova „prosím, rád bych, pomůžete mi prosím“ pomůže více, než „Ty krávo/debile okamžitě to nastav“ (v tom nejlepším případě, další slova nejsou publikovatelná ani po 22 hodině).
Operátor telefonní linky jakéhokoliv operátora telefonních služeb je stejný člověk jako Vy - stejné problémy v práci, doma…
Stejné hodnocení doma i v práci… A z valné většiny vydělává za měsíc mnohem méně než Vy…
A chcete nám operátorům i připomenout, že máme „nejdražší telefonní služby“ v celé EU, protože v takové a takové zemi EU to stojí tolik a tolik za stejné služby?
Tyto podněty však předejte nejlépe na svého poslance/senátora, kterého jste volili ve volbách… Čím více takových podnětů bude, tím větší šance na změnu.
Chcete využít placených služeb u pochybných firem za snížení ceny Vašeho tarifu nebo služeb na Vašem zákaznickém účtu? Pak jim předejte své admistrátorské heslo k ovládání Vašeho zákaznického účtu (obdobné jako PIN k platební kartě). Předáte-li, připomíná to jednu z Povídek pánů Šimka a Grossmanna - „Nechci slevu zadarmo..“
Což už mi přijde stejně „hloupé“ jako poslat peníze námořníkovi na ropné plošině, který se nedokáže se zlatým pokladem dostat domů a stačí mu „jen“ poslat 100.000 Kč a pak budete mít 50 % z jím zmíněho zlatého pokladu…
Prosím mysleme a především buďme lidští a normální, zvláště v této složité lidské, morální a finanční době... Děkuji
Petr Chláň
