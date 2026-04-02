Hřát si na prsou prase
Každý máme svého štětináče. Je to zákon. Na každého člověka připadá alespoň jedno prase. Na větší společenství celé stádo. Někdy jsou to jen selátka, po kterých zůstane trochu zápachu a výkalů. To ještě snesete. Někdy vás to dokonce donutí přemýšlet. Větší prasata však dokáží rozrýt kdeco. Obávám se, že se v poslední době přemnožila.
Pro prase je charakteristické, že se s oblibou rochní v bahně. Jeho zevnějšek by tedy mohl naznačovat, že se nejedná o úplně čistého tvora. Jako začínající chovatel však těžko odhalíte, že skutečná špína se skrývá v jeho vnitřnostech. Prase kálí ze své přirozené podstaty. Ale nikdy se ve vlastních výkalech neválí. Vylučuje výhradně mimo místa, kde spí a žere. Jeho výměšky se tak objeví tam, kde to nečekáte. Zásadní je také, čím je prase krmeno. Těžko stravitelný je pro ně váš úspěch a obecně pozitivní emoce. Ve větším společenství se prasata přikrmují vlastní důležitostí a touhou po moci. Pokud jde o jednotky prasat, jedná se přirozený jev. Velkokapacitní vepřín však již dokáže produkovat tuny hnoje.
Ze zkušeností chovatelů vyplývá, že vás tyto sviňárny více či méně zasáhnou. Prase nevychováte. Nevycvičíte. S prasetem se nedá domluvit, chrochtá si svou. Tak vám jen zbyde vymezit vašemu praseti prostor takový, aby vás neobtěžoval jeho zápach. A ulevit si četbou zabijačkové kuchařky. Záleží ovšem na tom, jaký druh prasete chováte.
Například takový polovybavený kanec, lidově řečeno jednokulčák, je téměř neškodný. Ale chováte-li vepře, tedy kastrovaného samce, měli byste být ostražití. Vepř strká rypák tam, kam nepatří. Pravděpodobně si tím vynahrazuje absenci fyzické lásky a reprodukce. Pohroma může nastat v případě chovu kance. V tom lepším případě nachází uspokojení ve vlastním projevu, který se těžko rozeznává od kydání hnoje. Nehraje si na čistotného tvora, neudržuje si odstup a nezná míru. Kanec v pravém slova smyslu je skutečné prase. Nejenže strká rypák tam, kam nemá, ale činí tak s jistotou, že na to má právo. Je přímočarý, pudový a neomalený. Co si usmyslí, to si vezme. Co mu překáží, to rozryje. Tam, kde ostatní prasata jen zanechají nepořádek, kanec zanechává spoušť. Jako bezmocný chovatel můžete jen zvážit, jestli už se nažral dost. Jestli už má hmotnost na zabijačku.
Obecně je prase domácí tvor inteligentní, což může chov komplikovat. Je schopno strategicky myslet, tudíž intriky jsou jeho pomejemi. S tím se můžeme setkat u mladších sviní, které postrádají kance. Přemíru energie si vybíjejí v drobných naschválech a neustálém rytí v okolí. Na větší sviňárny nemají ještě dostatek zkušeností. Starší prasnice je ale zákeřnější tvor. Na pohled to může být výstavní samice, ale v jitrnici by jí to slušelo víc. Ta už ví, že není potřeba útočit přímo. Nejde jí o celé stádo, ale o vlastní korýtko. To už vám může bublat voda na sporáku.
Máme prasata, co se dá dělat. Někdo chová prasnici v sousedství, někdo má velkochov na Malé Straně. Jiný chová kance na východě nebo dokonce až v zámoří. Ale každý z nás chová kus toho prasete v sobě. Rozdíl je jen v tom, jestli máme potřebu ho krmit, nebo držet o hladu. Na každou svini se totiž vaří voda.
Terezie Čerbáková
Terezie Čerbáková
Terezie Čerbáková
Terezie Čerbáková
Terezie Čerbáková
