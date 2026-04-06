Byla jsem Vlasy
Mít vlasy po kolena znamenalo nesplývat s davem. Jezdila jsem s rozpuštěnou hřívou tramvají jako velká hvězda Hollywoodu. Pohledy se na mě lepily ze všech stran. Vlastně ne na mě. Na moje vlasy. Byla jsem Vlasy.
Byla jsem hvězda! Podpisy po mně teda nikdo nechtěl. O rozhovor však zájem byl. Omezil se na jednu až čtyři otázky: jak dlouho mi vlasy rostou, jak je myju, jak je češu a kdo je můj kadeřník. I hvězdu stále stejné otázky unaví. Osvojila jsem si proto odpověď, která rozhovor spolehlivě ukončila. Stačilo zmínit praktické využití dlouhých vlasů ve vysokohorských podmínkách. Tam, kde civilizace končí i s toaletním papírem. V takové chvíli poslouží i to, co roste člověku z hlavy. Opláchneš konečky v potůčku a jdeš dál. Následovalo většinou ticho. Tedy pokud jsem nepotřebovala vystoupit.
Takhle dlouhé vlasy jsou totiž součástí sdíleného prostoru. Vždycky se našel někdo, kdo mi je nevědomě přisedl. Musela jsem pak požádat, zda si mohu zpod jeho zadnice vzít kus sebe. A intimní chvíle by mohly být dokonalé. Kdyby tušil, že mi celou dobu klečí na vlasech. Zatímco on si užíval, já jsem řešila, jak nepřijít o skalp.
Měla jsem něco, co si žilo vlastním životem. Vítr mi během pár vteřin vytvořil na hlavě moderní umění, které jsem pak rozplétala půl dne. Ideálně někde, kde zrovna nebylo zrcadlo. A už ani důstojnost. Během jídla jsem často nevěděla, kdy jím já a kdy jedí moje vlasy. Zvláštní kapitolou byly zipy. Stačila chvilka nepozornosti a přicvakla jsem se k bundě nebo kabelce. Občas i k cizí.
A někdy i ke klice obchodu. Když byl za pultem pohledný sympaťák, snadno jsem zapomněla, že ačkoliv já už jsem z obchodu venku, moje vlasy ještě neodešly. A držely se kliky. Škubnutí, které mi vrátilo hlavu zpět do obchodu, mi to rychle připomnělo. Jako ta slavná herečka jsem pak předstírala, jak mě děsně zajímá otvírací doba na dveřích obchodu. A nenápadně odvíjela vlasy z kliky.
Když jsem byla Vlasy, měla jsem hodně obdivovatelů. Motorkář si představoval, jak mi vlají vlasy ve větru. Pro poetu jsem byla múzou. Pro starší chlapy Maryška z Postřižin. A pro toho kluka na diskotéce holubem. Svíjeli jsme se na parketu během hlasité hudby a on ke mně přitančil: „Máš moc krásný vlasy.“ Jasně, jsem přece hvězda. Zrcadlo na dámách mi však jeho větu přeložilo: „Máš něco u nosu, asi.“ V zrcadle na mě svítil holub jak vánoční ozdoba! Byla jsem Holub.
Byla jsem taky majitelka zbraně. V lekcích aerobiku jsem si dvěma copy vytvářela bezpečný prostor kolem sebe. Každá otočka roztočila copy do smrtících úderů. Při běhání jsem se jimi občas propleskla sama. Občas mě vychovávaly víc než okolí.
Byla jsem ale taky opravdová princezna. V očích malých holčiček. Občas i fotomodelka – alespoň na pár stránkách časopisů. A hvězda pokaždé, když jsem rozpustila jinak nenápadný drdol. Měla jsem roli Vlasy, kterou jsem mohla kdykoliv rozehrát.
Ustřihla jsem se od toho. Už jsem nechtěla být Vlasy. Sedmdesát centimetrů copu skončilo v almaře. A i potom mi zůstaly do půlky zad. Těžko soudit, zda se mi o tu ustřiženou délku prodloužil rozum. Ale byla jsem to já.
Terezie Čerbáková
Hřát si na prsou prase
Mám prase. Co se dá dělat. Jsem jeho chovatelka. Chovám se k němu hezky, přestože mě občas blaží myšlenka na zabijačku. Neznám jeho rodokmen, jisté je jen to, že jeho matka byla svině. Moje prase zdědilo její svinské geny. Škodí.
Terezie Čerbáková
Jeden krtek jaro nedělá
Přišly mi cvičit zelené trenýrky. Obsahovaly muže ve středních letech s prvními šedinami. Takového bodrého, ne příliš sdílného strýčka, kterého vidíte jen tehdy, když se v rodině slaví kulatiny.
Terezie Čerbáková
Čtyři písmena
H,O,R,Y. Čtyři obyčejná písmena. Jen čtyři. Je to málo. Je to málo na to, co dokáží dát. Možná je to až příliš na to, co dokáží vzít. Čtyři písmena, která za život přečte snad každý. Každý po svém. A do každého se zapíší jinak.
Terezie Čerbáková
Čudla v seriálu
Je to trhák. Český seriál Život je zatím jediný, u kterého jsem vydržela tak dlouho. Obsadili mě v roce 1974. Chtěla jsem si zahrát nějakou akční scénu, jako je únik z vězení vykopaným tunelem nebo tak něco.
Terezie Čerbáková
Volvo, traktor a kočárek
Bylo mu už dvacet pět let, když ho můj muž adoptoval. Stal se hrdým otcem. Každý se ho ptal, jak k němu přišel. Všude s ním byl středem pozornosti. Pečoval o něho s mateřskou láskou. Dodnes je to jeho miláček.
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Silný vítr rozšířil požár lesa u Choustníkova Hradiště na jeden hektar
U Choustníkova Hradiště na Trutnovsku dnes odpoledne hořel les. Příčinou byl pád elektrického...
Za covidu psal vnučce dopisy. Vznikla kniha inspirovaná Josefem Čapkem
Pandemie rozdělila rodinu, ale spojila ji pohádkami. Dědeček Pavel Fara psal vnučce do Dánska nové...
Na Ústecku hasiči v obtížném terénu likvidují požár lesa na jednom hektaru
Ve Valtířově u Velkého Března na Ústecku hasiči likvidují požár lesa, vyhlásili druhý stupeň...
Na Žďársku hoří les. Platí druhý stupeň poplachu
Hasiči z Vysočiny museli v pondělí odpoledne vyjet kvůli lesnímu požáru u Bystřice nad Pernštejnem....
