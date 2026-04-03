Velký pátek a politika
I když je náš národ údajně veeelmi ateistický, většina má ponětí o tom, že na Velký pátek ukřižovali Ježíše Krista, který se obětoval za lidstvo.
Před dávnými lety jsem byla na alergologickém vyšetření, kvůli vosímu píchnutí. To není důležité, ale byla důležitá ta situace. S paní doktorkou jsem se předtím vůbec neznala. Nějak jsme si padly do oka a ona začala konverzaci:
“Nikdy bych nevěřila, že se můžu takhle splést, v neskutečný naivitě jsem si říkala, jak je krásný, že se člověk, který už je opravdu za vodou, obětuje pro vlast“ – ubezpečila jsem ji, že jsem měla přesně ten pocit a až slzu v oku, jak mě tehdy ten Andrej dojímal...
Protože to bylo už nějakou dobu po tom dojetí, shodly jsme se, že jsme obě pořádně nas...štvaný a zklamaný, co se z toho vyklubalo.
Je asi dávno doba, kdy do politiky vstupovali bohatí vážení lidé, kteří měli kredit a hlavně morálku – a taky užitečnou vizi pro rozvoj a blaho národa.
Kdo se trochu zajímá o historii, ví, že politika vždycky byla hrací plochou kalkulátorů, vyčůránků a páteřních ohybačů.
Jen bych si moc přála, aby se našel nějaký Ježíš, který by v tom balastu blbosti, snah a podrazů našel pro naši vlast nějakou cestu. A obětoval se.
Ale to by asi opravdu musel být zázrak...
Miloslava Cejpková
