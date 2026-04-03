Velký pátek a politika

Zdánlivě nesouvisí - a taky, jako agnostik bych nechtěla vnášet zbytečný laický pohled na něco, čemu nerozumím. Ačkoliv, dneska se to nosí - je doba internetová, tam se flákne všechno, zvlášť když je to anonymní...

I když je náš národ údajně veeelmi ateistický, většina má ponětí o tom, že na Velký pátek ukřižovali Ježíše Krista, který se obětoval za lidstvo.

Před dávnými lety jsem byla na alergologickém vyšetření, kvůli vosímu píchnutí. To není důležité, ale byla důležitá ta situace. S paní doktorkou jsem se předtím vůbec neznala. Nějak jsme si padly do oka a ona začala konverzaci:

“Nikdy bych nevěřila, že se můžu takhle splést, v neskutečný naivitě jsem si říkala, jak je krásný, že se člověk, který už je opravdu za vodou, obětuje pro vlast“ – ubezpečila jsem ji, že jsem měla přesně ten pocit a až slzu v oku, jak mě tehdy ten Andrej dojímal...

Protože to bylo už nějakou dobu po tom dojetí, shodly jsme se, že jsme obě pořádně nas...štvaný a zklamaný, co se z toho vyklubalo.

Je asi dávno doba, kdy do politiky vstupovali bohatí vážení lidé, kteří měli kredit a hlavně morálku – a taky užitečnou vizi pro rozvoj a blaho národa.

Kdo se trochu zajímá o historii, ví, že politika vždycky byla hrací plochou kalkulátorů, vyčůránků a páteřních ohybačů.

Jen bych si moc přála, aby se našel nějaký Ježíš, který by v tom balastu blbosti, snah a podrazů našel pro naši vlast nějakou cestu. A obětoval se.

Ale to by asi opravdu musel být zázrak...

Autor: Miloslava Cejpková | pátek 3.4.2026 20:51 | karma článku: 7,28 | přečteno: 129x

Další články autora

Miloslava Cejpková

Miloslava Cejpková

Miloslava Cejpková

Miloslava Cejpková

Miloslava Cejpková

Další články autora

Miloslava Cejpková

  • Počet článků 210
  • Celková karma 12,83
  • Průměrná čtenost 1311x
Teplomilný tvor se sklonem k ironii, snahou o laskavě-úsměvný nadhled a nechutí komentovat politiku.

Ťukněte na "Seznam rubrik" a vyberte si podle nálady - od naštvaných glos ohledně společnosti, přes cestovatelské postřehy, po fotoblogy a úsměvné :-)

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené knihy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.