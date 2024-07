Turecko v červnu - tip na 2025

Není nad to, vykoupat se začátkem června ve vyhřátém Středozemním moři. I když to třeba trefíte tak, že denní teploty dosahují pár dní 40 stupňů - dá se to vydržet. Hupnete do vody, která má 27 a je to akorát.

Ani domorodci nejsou v tuto dobu na takové horko zvyklí. Globální oteplování zrovna dorazilo. Pokud není člověk limitován dvěma letními měsíci, je začátek června ideální dobou i z hlediska finančního – cena je o nezanedbatelné tisíce nižší, než o prázdninách. V hotelu nestojíte nekonečnou frontu a v klidu si vyberete svou oblíbenou zeleninku a masíčko – ocení zvláště dámy /není nad to, nemuset nakupovat, vařit a mýt nádobí / Informace cestovní kanceláře ohledně pláže je dobré si ověřit na recenzích – vstup není vždycky písčitý a oblé kamínky jsou příjemnější s vodní obuví, pokud nejste mosochista. Lehátka a zastínění na pláži zdarma je paráda, bez paraplete se tu člověk neobejde. Pokud je zpoplatněno, je to za celý pobyt slušný peníz. Osušky na vratnou zálohu taky potěší. Pitný režim je třeba řádně dodržovat – jestli funguje bar na pláži, projdete jen kolem oleandrů a vychlazená voda, nebo pivo je k dispozici /i když se tu netrápí čepováním v úhlu 45 st/ Turecko je geograficky i jinak blízké rusky mluvícím zemím, takže si tu můžete oprášit jazykové znalosti a poklábosit třeba s Kazachstánci. Je třeba se připravit i na to, že z paraglidingové lodi huláká na celé kolo ruský hit. Angličtina to jistí – na recepci. V jídelně personál mluví jen svou rodnou řečí. I tak můžete Turka edukovat českým pozdravením, nebo poděkováním. Pokud chce člověk jen intenzivně a zodpovědně lenošit, je to ta pravá volba.