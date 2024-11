Taky máte takový vztah k „bílýmu plášti“?

On za to samozřejmě nemůže, je to můj problém, navíc mám to štěstí, že když v nejnevyhnutelnějším případě na ten plášť narazím, je to vlídná bytost, která z mé zlomené čéšky nedělá tragédii...

Ale vážně – neříkejte mi, že řádně dodržujete preventivní prohlídky...Já to mám na stupních prokrastinace na jednom z nejvyšších :-) Tak jsem v rámci prevence jednoho krásného dne vyrazila za odbornicí – na můj kožní probém pohlédla důkladně a její záhadný rezultátní úsměv byl pro mě dlouhou dobu záhadou – až po delší době mi došlo, že měl znamenat “máš svůj věk, babo co bys chtěla?“ Můj názor : „ co bych tam lezla, když mě nic nebolí“ byl krutě narušen zjištěním, že pokud chci nadále vesele řídit svého malého oplíka jménem ˇ“Šemík“. musím vlastnit řádný papír – tento celulozový doklad nebyl jen tak zadarmo. V první fázi se na mě vrhla sestřička -“no,vy už jste u nás dlouho nebyla:-)?“ Nasadili na mě hadičky všeho druhu, vyzkoumali zrak i sluch, provedli test na alzheimera se zapamatováním 3 slov, test na viuální i časovou orientaci, absolvovala jsem test periferního vidění . Dali mi to – za 500 českých Další 2 roky pokoj. Až do mě na silnici vlítne netestovanej zdrogovanej 18letej majitel ŘP, bude v PR zpráva „senior havaroval“.