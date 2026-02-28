Praktikujete „small talk“ a drobné dobré skutky?
Jsem takový ten nedospavec, který vstává kolem šesté ráno, ať je úterý nebo duben. Navíc uvědomělý SS /spokojený senior/, který neotravuje v hypermarketech v době největšího návalu, nýbrž právě v téhle době, kdy normální většina národa ještě spí.
Třeba v sobotu, nebo v neděli ráno. Brzy ráno – sotva otevřou pult lahůdek. Tam pulzuje prodavačka, která má před sebou tu sobotu, kdy bude vážit „ to nechte, to je dobrý“ možná až do večera, zatímco vy budete chalupařit... Možná má úsměv na líci už když vám váží nekostelecký salám, páč měla noc plnou záviděníhodných zážitků... ale tipuju, že spíš ne. Už jste jí zkusili někdy popřát hezký den?
Abychom zůstali ve stejném prostoru – dojdete k pokladnám -samozřejmě v té době ještě pouze samoobslužným, což vás, jako zkušeného seniora nerozhodí, páč máte rádi svůj klid a tempo. Jenže v košíku máte sedmičku zdravého červeného. Přiběhne děvucha, aby potvrdila vaši plnoletost. Má skoro tolik vrásek jako vy, „fakt je vám tolik?“ -“ jo, několikrát“ obě se zasmějete – taková blbost zdánlivě...
Jsem kolobaba, kam se dá, jedu na kole. Mám na něm malý nevtíravě zvonící zvoneček, kterým dávám na naší zavadilské stezce opravdu hoooodně předem na vědomí, že se blíží nebezpečí. Když se míjíme, já stihnu poděkovat, oni také...ještě stihnu pochválit malé cyklisty :-)
Už nesleduju pro vlastní psychickou pohodu podrobně zprávy, máme dobu, kdy se dozvíme o všem na druhém konci světa okamžitě, nic s tím neuděláme, ale to malý pokecání snad pro dobrý den zvládem...
Miloslava Cejpková
Vymíráme... máme moc psů a málo dětí
Samozřejmě bulvární nadpis, jak už je člověk nakažený že současných periodik. Ale taky obraz mého normálního života - když jedu naší pěšo-cyklo trasou do města, potkávám maminky
Miloslava Cejpková
O umění být sám
Nejsem akademicky vzdělaný expert na výše uvedené téma, ale zato jsem už takřka 15 let vdova, která by si třeba ještě v říjnu 2010, nedovedla představit, že po dovolené v Malaze bude za pár měsíců sama...
Miloslava Cejpková
A babi, co je demokracie?
Bylo před volbami - těmi nejdůležitějšími, parlamentními. Letos. A já měla domluveno babičkování. To je taková ta služba, která baví obě strany, hlídanou i hlídající. Když si to umí užít.
Miloslava Cejpková
Máte něco proti boomrům?
Tak přátelé Z, X... na úvod - jsme taky lidé, ještě se nám nechce z tohohle pódia odejít a taky bychom vám rádi vysvětlili co, proč a jak. Možná nás pak lépěji pochopíte :-)
Miloslava Cejpková
Cibulák, prkýnko a volby
Ne, nezbláznila jsem se,- zatím - jako všechno v životě, i tady je souvislost, i když možná velmi individuální, ale třeba se v tom ještě někdo další najde
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
Obyvatelé Hynčiny na Šumpersku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren
Obyvatelé Hynčiny na Šumpersku se v dnešním referendu vyslovili proti stavbě větrných elektráren v...
Pád malého sportovního letadla na Lounsku byl pro pilota tragický
U Panenského Týnce na Lounsku dnes odpoledne havarovalo nedaleko místního letiště malé sportovní...
Na středočeských silnicích dnes zemřeli dva motocyklisté
Ve středních Čechách dnes zemřeli dva motocyklisté, kteří využili slunečného počasí a vyrazili na...
USA a Izrael zahájily vojenskou operaci proti Íránu. Úřady již hlásí stovky obětí
Izrael se Spojenými státy začaly vojenskou operaci proti Íránu. Premiér Benjamin Netanjahu hovoří o...
Pronájem skladového prostoru 124m2, ulice Provozní, Ostrava-Třebovice
Provozní, Ostrava - Třebovice
15 500 Kč/měsíc
- Počet článků 208
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1319x
Ťukněte na "Seznam rubrik" a vyberte si podle nálady - od naštvaných glos ohledně společnosti, přes cestovatelské postřehy, po fotoblogy a úsměvné :-)
Seznam rubrik
Co právě poslouchám
- Mike Oldfield
- Leonard Cohen
- Coldplay
- Pink Floyd