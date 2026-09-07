Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

O životu na plný plyn

Prý má být každý den prožitý tak, jako by měl být poslední. Dovolila bych si k tomu mít lehkou připomínku. Nebo možná subjektivní pocit a zkušenost.

První část je o tom „plném plynu“ – jste mladí, perspektivní, máte novou rodinu a chcete jí zajistit to nejlepší, co lze.

Jako příklad: zaměstnanec korporátu – vzdělaný, práce si vážící, ženatý, hypotéka, cca 2 děti. Ideálně vydíratelný.

Nechtěla bych být genderovně nespravedlivá, ale takhle to prakticky většinou je...

Na plný pecky to jde x let – odborníci praví, že 10, ale jestliže je to ve funkci, kde už to hodně fouká, je to moc... ale jestliže tuhle funkci máte, nechce se vám ji opustit – loajalita s firmou, výše platu, prestiž...

Jsou situace, kdy se máte na všechno vykašlat – asi to cítíte, vaši bližní na vás vidí, jak jste vyčerpaní, ale máte pocit, že by to bez vás nešlo, nebo že by to byl konec světa...nebyl, všechno půjde dál :-)

Autor: Miloslava Cejpková | pondělí 7.9.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Další články autora

Miloslava Cejpková

Stárnete? - jste dehonestován

Je to možná můj subjektivní názor - uráží mě všeobecná mantra- koho volí senioři, jak senioři řídí, jak senioři vyrážejí na slevové akce do hypermarketů... jakákoliv generalizace měla vždycky mezery - tahle je má fakt velký...

8.7.2026 v 16:51 | Karma: 36,18 | Přečteno: 1517x | Diskuse | Společnost

Miloslava Cejpková

O narozeninových oslavách, na které nechodíte rádi

Byla u mně předevčírem jedna kamarádka. Probíraly jsme kdeco a přišla řeč i na návštěvu při příležitosti narozenin jejího strýčka. Vzal si její milovanou tetu už dávno, někdy před půlstoletím... Moc vzájemných kontaktů neudržují,

15.6.2026 v 23:33 | Karma: 14,60 | Přečteno: 376x | Diskuse | Společnost

Miloslava Cejpková

Jak držíte příbor a jak nasedáte na kolo?

Všimněte si prosím nadpisu, protože článek bude opravdu o tom, co v něm je, což se poslední dobou většinou nevidí :-)

28.5.2026 v 0:15 | Karma: 15,15 | Přečteno: 399x | Diskuse | Společnost

Miloslava Cejpková

Velký pátek a politika

Zdánlivě nesouvisí - a taky, jako agnostik bych nechtěla vnášet zbytečný laický pohled na něco, čemu nerozumím. Ačkoliv, dneska se to nosí - je doba internetová, tam se flákne všechno, zvlášť když je to anonymní...

3.4.2026 v 20:51 | Karma: 11,52 | Přečteno: 216x | Diskuse | Společnost

Miloslava Cejpková

Milý Stando,

Kdybys tu byl, mohli jsme teď vesele slavit 49. výročí... jenže život je zapeklitej a protože nemá cenu koukat dozadu, tak jen krátce, co je za těch 15 let, co spolu nejsme, nového:

25.3.2026 v 19:18 | Karma: 20,07 | Přečteno: 363x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.
1. září 2026  12:04,  aktualizováno  15:30

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.
30. srpna 2026

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept
31. srpna 2026

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...
4. září 2026  12:01

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

30. srpna 2026  11:53

Petřínské sady

Petřínské sady
vydáno 6. září 2026  23:22

Vyhořelý kostel sv. Michala Petřínských sadech je po citlivé rekonstrukci.

Strahov

Strahov
vydáno 6. září 2026  23:21

V neděli 6.9. jezdily na lince 53 historické trolejbusy. Jenže ve smyčce na Strahově není trolej, a...

Praha Holešovice

Praha Holešovice
vydáno 6. září 2026  23:20

Prague Harley Days - testovací jízdy a půjčování motorek Harley Davidson

Zemřel Richard Tesařík z Yo Yo Bandu. Bylo mu 80 let

Muzikant Richard Tesařík
6. září 2026  22:47

Patřil mezi výrazné české hudebníky, byl to průkopník reggae a ska na československé scéně. Richard...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Miloslava Cejpková

  • Počet článků 214
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1299x
Teplomilný tvor se sklonem k ironii, snahou o laskavě-úsměvný nadhled a nechutí komentovat politiku.

Ťukněte na "Seznam rubrik" a vyberte si podle nálady - od naštvaných glos ohledně společnosti, přes cestovatelské postřehy, po fotoblogy a úsměvné :-)

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené knihy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×