O životě na plný plyn
První část je o tom „plném plynu“ – jste mladí, perspektivní, máte novou rodinu a chcete jí zajistit to nejlepší, co lze.
Jako příklad: zaměstnanec korporátu – vzdělaný, práce si vážící, ženatý, hypotéka, cca 2 děti. Ideálně vydíratelný.
Nechtěla bych být genderovně nespravedlivá, ale takhle to prakticky většinou je...
Na plný pecky to jde x let – odborníci praví, že 10, ale jestliže je to ve funkci, kde už to hodně fouká, je to moc... ale jestliže tuhle funkci máte, nechce se vám ji opustit – loajalita s firmou, výše platu, prestiž...
Jsou situace, kdy se máte na všechno vykašlat – asi to cítíte, vaši bližní na vás vidí, jak jste vyčerpaní, ale máte pocit, že by to bez vás nešlo, nebo že by to byl konec světa...nebyl, všechno půjde dál :-)
Miloslava Cejpková
Stárnete? - jste dehonestován
Je to možná můj subjektivní názor - uráží mě všeobecná mantra- koho volí senioři, jak senioři řídí, jak senioři vyrážejí na slevové akce do hypermarketů... jakákoliv generalizace měla vždycky mezery - tahle je má fakt velký...
Miloslava Cejpková
O narozeninových oslavách, na které nechodíte rádi
Byla u mně předevčírem jedna kamarádka. Probíraly jsme kdeco a přišla řeč i na návštěvu při příležitosti narozenin jejího strýčka. Vzal si její milovanou tetu už dávno, někdy před půlstoletím... Moc vzájemných kontaktů neudržují,
Miloslava Cejpková
Jak držíte příbor a jak nasedáte na kolo?
Všimněte si prosím nadpisu, protože článek bude opravdu o tom, co v něm je, což se poslední dobou většinou nevidí :-)
Miloslava Cejpková
Velký pátek a politika
Zdánlivě nesouvisí - a taky, jako agnostik bych nechtěla vnášet zbytečný laický pohled na něco, čemu nerozumím. Ačkoliv, dneska se to nosí - je doba internetová, tam se flákne všechno, zvlášť když je to anonymní...
Miloslava Cejpková
Milý Stando,
Kdybys tu byl, mohli jsme teď vesele slavit 49. výročí... jenže život je zapeklitej a protože nemá cenu koukat dozadu, tak jen krátce, co je za těch 15 let, co spolu nejsme, nového:
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