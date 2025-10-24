O umění být sám
Život občas šokuje, člověka to buď složí, nebo posílí. Když složí na krátký čas, je to snad normální. Pak se musí vzchopit a jít dál.
- Když má rozpracovaný rodinný dům, je to vpodstatě v dané situaci záchrana od psychických problémů-i když dodává firma, starostí je ažaž.
A pak – radost, že se zadařilo. Rok je pryč.
...ještě pár let a pak člověka začne napadat, že ještě tady třeba chvíli bude a co s tím...
Tak zkusí – jenže to nikdy není „TO ONO“ – když jste zvyklí víc než 30 let na něco, nejde to naplnit. Zajímavý dominantní muž vás bude ovládat, submisivního nebrat .
Fajn, poznání, co teď?
Krásný/?/ je, že už s člověkem necvičí ty potvory hormony.
Zvykne si, že být sám a být sám sebou, kdy mu nikdo neříká, že by to mělo být jinak, je báječný.
Jsou věci, s kterými se člověk musí smířit, nejsou změnitelné. Nemá cenu nad nimi naříkat. Mám vyzkoušeno, že je lepší koukat dopředu, než se rozlítostňovat vzpomínkami, i když jsou krásné.
Mám tělo drobet nadranc, ale jezdit na kole cca 70 km týdně /ale bacha přátelé- na elektrokole :-)/ a plavat pravidelně každé úterý půl kiláku, mi dodává pocit, že to ještě jde...
Dokud mi organismus funguje, raduju se z toho, že můžu své nejmaldší vnučky /4-6 let/ šokovat nějakými informacemi, na které rodiče i škola neměla čas.
Jsem ráda sama, mám fajn kamaráda na cyklovýlety, partičku na kulturní akce, báječnou rodinu s mnoha vnoučaty...
A na konci všech událostí si přestavíte takovou tu scénu z filmových trháků, kdy si ti dva leží v náručí a vy nemáte v čem...
Miloslava Cejpková
A babi, co je demokracie?
Bylo před volbami - těmi nejdůležitějšími, parlamentními. Letos. A já měla domluveno babičkování. To je taková ta služba, která baví obě strany, hlídanou i hlídající. Když si to umí užít.
Miloslava Cejpková
Máte něco proti boomrům?
Tak přátelé Z, X... na úvod - jsme taky lidé, ještě se nám nechce z tohohle pódia odejít a taky bychom vám rádi vysvětlili co, proč a jak. Možná nás pak lépěji pochopíte :-)
Miloslava Cejpková
Cibulák, prkýnko a volby
Ne, nezbláznila jsem se,- zatím - jako všechno v životě, i tady je souvislost, i když možná velmi individuální, ale třeba se v tom ještě někdo další najde
Miloslava Cejpková
A babi, proč bych si nemohla vzít bráchu?
Tak milí přátelé, svět pokročil, tedy skoro mi připadá, že učinil velký krok, než stál před propastí, ale to je třeba jen můj pocit... mám s rodiči níže uvedených dítek už velmi dlouho naplánovaný týden,
Miloslava Cejpková
Kdy jste si popovídali se svou babičkou?
Nemyslím tím, že jste se sešli někde na povinných nedělních obědech, kdy byla rodina vyzvána, aby se zúčastnila a tato, jsouc slušně vychována, se vesele shromáždí - přemýšlím o těch ostatních, kdy není žádná předepsaná účast,
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Lidé často platí za iluzi. Nekupujte diamanty na internetu, radí gemolog
Laboratorní diamanty se stávají masovou komoditou. V indických továrnách se jich dokonce vyrábí víc...
Natáčejí vlogy i unboxing ústavy. Poslanci z generace Z sdílí politiku na Instagramu
Premium Zatímco starší poslanci se drží tiskových zpráv a formálních projevů, nová generace vtrhla do...
Brusel uzavírá kohoutky s ruským plynem. Naplánoval, kdy přijde definitivní konec
Premium Rada Evropské unie přijala ve čtvrtek 19. balíček protiruských sankcí. Opatření cílí na klíčová...
Čtení na prodloužený víkend a dalších 12 měsíců. Rok iDNES Premium jen za 690 Kč
Ověřené informace ze zákulisí domácí politiky, analytický pohled na dění ve světě, komentáře,...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 206
- Celková karma 15,49
- Průměrná čtenost 1328x
Ťukněte na "Seznam rubrik" a vyberte si podle nálady - od naštvaných glos ohledně společnosti, přes cestovatelské postřehy, po fotoblogy a úsměvné :-)
Seznam rubrik
Co právě poslouchám
- Mike Oldfield
- Leonard Cohen
- Coldplay
- Pink Floyd