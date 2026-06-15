O narozeninových oslavách, na které nechodíte rádi
ale narozky jsou narozky, příbuzenství se musí ctít a tetičku má ráda, nechtěla by ji zarmoutit.
Tak vyrazila s dárkovým vybavením, které bylo pečlivě vybráno podle oslavencova vkusu.
Začátek oslavného večera podle vžitých konvencí -hodně štěěěěstííí, zdrááááívííí....
Pak se ujal slova oslavenec, jak se sluší a patří. Jenže už ho nepustil... celý večer... probral politickou scénu, co kdo komu, za kolik...
Tetička se snažila úsměvně přikyvovat, jak je zvyklá celý život, protože jinak by se to nedalo vydržet a narozeninová oslavná nálada byla kdesi v dáli...
Jsou situace, na které se těšíte a pak ty ostatní. Naprosto chápu kamarádku, která se raduje z každé životní srandičky, že pro ni musí být taková oslava utrpením. Člověk už je dost starý a moudrý, aby si život užíval a nekomplikoval něčím, co neovlivní.
Miloslava Cejpková
Jak držíte příbor a jak nasedáte na kolo?
Všimněte si prosím nadpisu, protože článek bude opravdu o tom, co v něm je, což se poslední dobou většinou nevidí :-)
Miloslava Cejpková
Velký pátek a politika
Zdánlivě nesouvisí - a taky, jako agnostik bych nechtěla vnášet zbytečný laický pohled na něco, čemu nerozumím. Ačkoliv, dneska se to nosí - je doba internetová, tam se flákne všechno, zvlášť když je to anonymní...
Miloslava Cejpková
Milý Stando,
Kdybys tu byl, mohli jsme teď vesele slavit 49. výročí... jenže život je zapeklitej a protože nemá cenu koukat dozadu, tak jen krátce, co je za těch 15 let, co spolu nejsme, nového:
Miloslava Cejpková
Praktikujete „small talk“ a drobné dobré skutky?
To jsem to dopracovala - anglicismy už v nadpisu, já hlasatelka čisté češtiny, - no nic, člověk pokrok nezastaví... - ale teď už jen načisto :-)
Miloslava Cejpková
Vymíráme... máme moc psů a málo dětí
Samozřejmě bulvární nadpis, jak už je člověk nakažený že současných periodik. Ale taky obraz mého normálního života - když jedu naší pěšo-cyklo trasou do města, potkávám maminky
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