Nemůžu spát a může za to Donald

Zdá se, že i kolegové republikáni nad jeho výroky kroutí hlavou a budou mít co brzdit. Nebo toho kšeftaře pustí až k tomu, že si s kamarádem v Kremlu naporcují co chtějí a Evropa bude jen pozdě a udiveně koukat...

Když vyhrál volby, říkala jsem si, že je fajn, že si konečně dosluhující president nebude dělat násilí a může zůstat celý den v pyžámku. Jenže to, co převádí ta nová garnitura, nemá obdoby.

Před spaním si pouštím uklidňující historické podkasty, jélikož tam už není co řešit – opravdu to funguje jako uspávací pohádka. Jenže teď mi do toho vlítnul ten oranžový gibon.

Znáte to - při ranní kávě prolítnete zběžně titulky na servrech a ani se jim většinou nevěnujete, nebo se chcete do nového dne naladit něčím optimistickým. Pak je takový ten běžný den - fofr, kdy na blbosti není čas.

