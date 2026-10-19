Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nemocná společnost řeší svobodné matky a nešťastné seniory

Miloslava Cejpková
Toho si musel všimnout snad každý - ve všech médiích je samozřejmě dávána pozornost případům, které se nějak vymykají normálu, čtenost /sledovanost/ je na prvním místě.

Je opravdu tak rozložená společnost, že lidé, kteří spolu mají dítě, nedokážou tvořit úplnou rodinu?

Opravdu se rodina nezajímá o své staré příslušníky, kteří v domově důchodců od nich čekají na jakýkoliv kontakt?

Je to o výchově, morálce a možná i nějakém osobním nastavení.

Výchova se odehrává hlavně v rodině – všichni pedagogové a psychologové se shodují, že první roky života jsou rozhodující pro nasměrování malého človíčka.

Jestli bude kolem sebe mít hádky, hrubost, projevy netolerance... má naději, že se v dospělém životě bude chovat zrovna tak.

Jsem konzervativní – myslím, že když si člověk dovolí mít dítě, musí se tomu podřídit, podle toho se chovat a připravit mu to nejlepší, čeho je schopen. Takže mít dítě s někým, kdo je potenciálně dobrým rodičem.

Někdy se to asi nepovede, ale měly by to být výjimky. Ne ruská ruleta. Často mi to u případů svobodných matek tak připadá...

O druhém konci života: nemám ve svém okolí nikoho, kdo by nepečoval pěkně o svého starého rodinného příslušníka. Je to vysilující a hlavně náročné, jelikož „sendvičová generace“ má svých problémů dost.

Každý si přejeme odejít v náležitou dobu z tohoto světa rychle a bezbolestně. Když to je dlouhodobý proces, je to trápení, ale nevěřím, že většina je opuštěná všemi nejbližšími.

Všechno je otázkou výchovy, mravnosti, tradic a taky svědomí -to si možná každý uvědomí až pak...

Autor: Miloslava Cejpková | pondělí 19.10.2026 20:22 | karma článku: 0 | přečteno: 43x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Miloslava Cejpková

Jak jsem luxovala pavučinu

To se tak koncem léta stává - velmi dlouze a lenivě koukáte celou dobu na terase na takový ten záhyb mezi svislou a skorovodorovnou konstrukcí a koncem tohohle, mnou oblíbeného období, už toho máte dost...

7.10.2026 v 0:40 | Karma: 11,07 | Přečteno: 190x | Diskuse | Společnost

Miloslava Cejpková

O životě na plný plyn

Prý má být každý den prožitý tak, jako by měl být poslední. Dovolila bych si k tomu mít lehkou připomínku. Nebo možná subjektivní pocit a zkušenost.

7.9.2026 v 0:00 | Karma: 10,20 | Přečteno: 204x | Diskuse | Společnost

Miloslava Cejpková

Stárnete? - jste dehonestován

Je to možná můj subjektivní názor - uráží mě všeobecná mantra- koho volí senioři, jak senioři řídí, jak senioři vyrážejí na slevové akce do hypermarketů... jakákoliv generalizace měla vždycky mezery - tahle je má fakt velký...

8.7.2026 v 16:51 | Karma: 36,26 | Přečteno: 1539x | Diskuse | Společnost

Miloslava Cejpková

O narozeninových oslavách, na které nechodíte rádi

Byla u mně předevčírem jedna kamarádka. Probíraly jsme kdeco a přišla řeč i na návštěvu při příležitosti narozenin jejího strýčka. Vzal si její milovanou tetu už dávno, někdy před půlstoletím... Moc vzájemných kontaktů neudržují,

15.6.2026 v 23:33 | Karma: 15,65 | Přečteno: 395x | Diskuse | Společnost

Miloslava Cejpková

Jak držíte příbor a jak nasedáte na kolo?

Všimněte si prosím nadpisu, protože článek bude opravdu o tom, co v něm je, což se poslední dobou většinou nevidí :-)

28.5.2026 v 0:15 | Karma: 15,68 | Přečteno: 412x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie
14. října 2026  12:01,  aktualizováno  16:59

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...

Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii

Nákupy během středečního otevření drogerie Normal. (12. srpna 2026)
12. října 2026  9:51

Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...

Legendární hotel Medlov málem uhnil. Teď do něj lidé vozí poklady a vracejí mu život

Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali...
12. října 2026  18:05

Z taneční školy a realitního byznysu až k hotelu, který zachraňují kus po kuse. Klára a Jan...

6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit

Kožená bunda a košile jsou pro ženy i muže nadčasovou kombinací.
15. října 2026  7:07

Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný...

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...
19. října 2026  16:07

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...

Vítěz voleb v Nymburce míří do opozice. Město povede čtyřkoalice

Nymburk, radnice (15. září 2026)
19. října 2026  21:42,  aktualizováno  21:42

Starostou Nymburka bude Jan Ritter (Starostové s Nymburskými demokraty), místostarosty Stanislava...

Samici servala, která se ztratila ze zookoutku na Jihlavsku, chovatelé našli

ilustrační snímek
19. října 2026  19:38,  aktualizováno  19:38

Samici servala stepního, která se ztratila minulý týden ze zookoutku v obci Vápovice na Jihlavsku,...

Koalici ve Vsetíně vytvořilo hnutí VS21, ODS a Koalice pro otevřený Vsetín

Koalici ve VsetĂ­nÄ› vytvoĹ™ilo hnutĂ­ VS21, ODS a Koalice pro otevĹ™enĂ˝ VsetĂ­n
19. října 2026  19:36,  aktualizováno  19:36

Vsetín povede koalice vítězného hnutí VS21, Koalice pro otevřený Vsetín (KOV) a ODS. Jejich...

Při rekonstrukci náměstí v Nymburce se odkryly zřejmě pozůstatky kostnice

ilustrační snímek
19. října 2026  18:48,  aktualizováno  18:48

Při rekonstrukci Kostelního náměstí v Nymburce se odkryly pozůstatky zdí, které by podle historika...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Miloslava Cejpková

  • Počet článků 216
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1290x
Teplomilný tvor se sklonem k ironii, snahou o laskavě-úsměvný nadhled a nechutí komentovat politiku.

Ťukněte na "Seznam rubrik" a vyberte si podle nálady - od naštvaných glos ohledně společnosti, přes cestovatelské postřehy, po fotoblogy a úsměvné :-)

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené knihy

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×