Nemocná společnost řeší svobodné matky a nešťastné seniory
Je opravdu tak rozložená společnost, že lidé, kteří spolu mají dítě, nedokážou tvořit úplnou rodinu?
Opravdu se rodina nezajímá o své staré příslušníky, kteří v domově důchodců od nich čekají na jakýkoliv kontakt?
Je to o výchově, morálce a možná i nějakém osobním nastavení.
Výchova se odehrává hlavně v rodině – všichni pedagogové a psychologové se shodují, že první roky života jsou rozhodující pro nasměrování malého človíčka.
Jestli bude kolem sebe mít hádky, hrubost, projevy netolerance... má naději, že se v dospělém životě bude chovat zrovna tak.
Jsem konzervativní – myslím, že když si člověk dovolí mít dítě, musí se tomu podřídit, podle toho se chovat a připravit mu to nejlepší, čeho je schopen. Takže mít dítě s někým, kdo je potenciálně dobrým rodičem.
Někdy se to asi nepovede, ale měly by to být výjimky. Ne ruská ruleta. Často mi to u případů svobodných matek tak připadá...
O druhém konci života: nemám ve svém okolí nikoho, kdo by nepečoval pěkně o svého starého rodinného příslušníka. Je to vysilující a hlavně náročné, jelikož „sendvičová generace“ má svých problémů dost.
Každý si přejeme odejít v náležitou dobu z tohoto světa rychle a bezbolestně. Když to je dlouhodobý proces, je to trápení, ale nevěřím, že většina je opuštěná všemi nejbližšími.
Všechno je otázkou výchovy, mravnosti, tradic a taky svědomí -to si možná každý uvědomí až pak...
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