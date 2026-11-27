Nechce se vám na abiturientské večírky?
Rozumný člověk je ve věku, kdy si váží toho, že tělo nějak funguje a neřeší, jak to vypadá. Pokud to vypadá dobře, je to nadlimitní :-)
Přijde vám pozvánka na Tu akci. Samozřejmě elektronicky, i senioři jdou s dobou. Jéžiš, jak se tam dostanu? Co si s něma budu povídat?...
Jestli jste absolvovali předchozí sleziny, asi víte – všechny poznáte, vrásky mají všichni, zdravotní problémy taky... – není co řešit,není se čeho bát.
To setkání /nejlépe v ověřené příjemné hospůdce/ je návrat do školních – aha – čeho? Škamen se už nepoužívá, my měli normální židle, takže židlí :-)
Hvězdou večera je ten, kdo si vzpomene na nějakou zábavnou školní historku – leckdy tenkrát zas tak úsměvná nebyla – třeba když obávaný pan profesor Folda neshledal obal na sešitu „účetnictví“ býti dosti důstojný, s radostí ho serval a hodil přes celou třídu.
Postupem času začíná přibývat příhod, které musí dávat dohromady několik spolužáků – všichni si ty dějinné události pamatují, ale někdo si pamatuje, „kdy“, někdo „kdo“ a někdo „proč“... společnému úsilí je odměnou kolektivní veselí...
PS: čím jsou srazy vzdálenější od maturity, je osvědčenou jistotou volit stále stejnou hospůdku – pro jistotu :-)
Miloslava Cejpková
Hlídáte vnoučata? - víc pro ně, ani pro sebe nemůžete udělat
Zdá se to na první pohled jako ptákovina -ale je hlídání a „hlídání“ - samozřejmě je rozdíl, jestli se jedná o batolata s utíráním prdelek, nebo o vzrostlejší jedince, s kterými si už můžete vyměňovat názory.. Ale
Miloslava Cejpková
Nemocná společnost řeší svobodné matky a nešťastné seniory
Toho si musel všimnout snad každý - ve všech médiích je samozřejmě dávána pozornost případům, které se nějak vymykají normálu, čtenost /sledovanost/ je na prvním místě.
Miloslava Cejpková
Jak jsem luxovala pavučinu
To se tak koncem léta stává - velmi dlouze a lenivě koukáte celou dobu na terase na takový ten záhyb mezi svislou a skorovodorovnou konstrukcí a koncem tohohle, mnou oblíbeného období, už toho máte dost...
Miloslava Cejpková
O životě na plný plyn
Prý má být každý den prožitý tak, jako by měl být poslední. Dovolila bych si k tomu mít lehkou připomínku. Nebo možná subjektivní pocit a zkušenost.
Miloslava Cejpková
Stárnete? - jste dehonestován
Je to možná můj subjektivní názor - uráží mě všeobecná mantra- koho volí senioři, jak senioři řídí, jak senioři vyrážejí na slevové akce do hypermarketů... jakákoliv generalizace měla vždycky mezery - tahle je má fakt velký...
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