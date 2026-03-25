Milý Stando,

Kdybys tu byl, mohli jsme teď vesele slavit 49. výročí... jenže život je zapeklitej a protože nemá cenu koukat dozadu, tak jen krátce, co je za těch 15 let, co spolu nejsme, nového:

Pamatuješ, jak Gross odstoupil kvůli spornému milionu, údajně od strýčka, z funkce premiera? Dneska jsou ve hře miliardy a neodstupuje nikdo. To, co se dřív pokládalo za morální povinnost, je dneska „normálka“.

Pamatuješ, jak se měl „Armáďák“ u nás v Budějcích rekonstruovat za 176 mio? Další fáze byla na 370mio a teď se to nakonec povedlo za miliardu :-)

Pamatuješ, jak se říkalo, že všechno tady řídí kníže z Hluboké? Teď je jednička Martin Kuba – schopný, úspěšný, všechno řešící...- jo. Všechna čest. Kdo ho zná, řekne: opravdu schopný ...všeho...

Pamatuješ, jak jsme si někdy říkali – nejsme v šťastný době – všude ošuntělý šedivý baráky a rudý hvězdy – jenže kdybys to dneska sledoval..fasády září, forma je skvělá, ale podstata je často podivná a ne zrovna česká.

Kdybys viděl, jak se doba hodně změnila... těžko bys to při svých morálních zásadách vydýchával...

Dneska je všeobecně pochopitelné, že člověk po 18 letech precizní manažerské práce, může mít psychiské problémy. Škoda, že tenhle náhled nebyl tenkrát...

Když si prohlížím fota a videa, je mi smutno, žes většinu našich báječných 7 vnoučat nezažil, ale kdo ví... snad to všechno vidíš a raduješ se...

Autor: Miloslava Cejpková | středa 25.3.2026 19:18

Miloslava Cejpková

Praktikujete „small talk" a drobné dobré skutky?

To jsem to dopracovala - anglicismy už v nadpisu, já hlasatelka čisté češtiny, - no nic, člověk pokrok nezastaví... - ale teď už jen načisto :-)

28.2.2026 v 22:51

Miloslava Cejpková

Vymíráme... máme moc psů a málo dětí

Samozřejmě bulvární nadpis, jak už je člověk nakažený ze současných periodik. Ale taky obraz mého normálního života - když jedu naší pěšo-cyklo trasou do města, potkávám maminky

28.11.2025 v 0:39

Miloslava Cejpková

O umění být sám

Nejsem akademicky vzdělaný expert na výše uvedené téma, ale zato jsem už takřka 15 let vdova, která by si třeba ještě v říjnu 2010, nedovedla představit, že po dovolené v Malaze bude za pár měsíců sama...

24.10.2025 v 0:42

Miloslava Cejpková

A babi, co je demokracie?

Bylo před volbami - těmi nejdůležitějšími, parlamentními. Letos. A já měla domluveno babičkování. To je taková ta služba, která baví obě strany, hlídanou i hlídající. Když si to umí užít.

4.10.2025 v 19:56

Miloslava Cejpková

Máte něco proti boomrům?

Tak přátelé Z, X... na úvod - jsme taky lidé, ještě se nám nechce z tohohle pódia odejít a taky bychom vám rádi vysvětlili co, proč a jak. Možná nás pak lépěji pochopíte :-)

13.9.2025 v 23:05
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Miloslava Cejpková

  • Počet článků 209
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1314x
Teplomilný tvor se sklonem k ironii, snahou o laskavě-úsměvný nadhled a nechutí komentovat politiku.

Ťukněte na "Seznam rubrik" a vyberte si podle nálady - od naštvaných glos ohledně společnosti, přes cestovatelské postřehy, po fotoblogy a úsměvné :-)

