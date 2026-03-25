Milý Stando,
Pamatuješ, jak Gross odstoupil kvůli spornému milionu, údajně od strýčka, z funkce premiera? Dneska jsou ve hře miliardy a neodstupuje nikdo. To, co se dřív pokládalo za morální povinnost, je dneska „normálka“.
Pamatuješ, jak se měl „Armáďák“ u nás v Budějcích rekonstruovat za 176 mio? Další fáze byla na 370mio a teď se to nakonec povedlo za miliardu :-)
Pamatuješ, jak se říkalo, že všechno tady řídí kníže z Hluboké? Teď je jednička Martin Kuba – schopný, úspěšný, všechno řešící...- jo. Všechna čest. Kdo ho zná, řekne: opravdu schopný ...všeho...
Pamatuješ, jak jsme si někdy říkali – nejsme v šťastný době – všude ošuntělý šedivý baráky a rudý hvězdy – jenže kdybys to dneska sledoval..fasády září, forma je skvělá, ale podstata je často podivná a ne zrovna česká.
Kdybys viděl, jak se doba hodně změnila... těžko bys to při svých morálních zásadách vydýchával...
Dneska je všeobecně pochopitelné, že člověk po 18 letech precizní manažerské práce, může mít psychiské problémy. Škoda, že tenhle náhled nebyl tenkrát...
Když si prohlížím fota a videa, je mi smutno, žes většinu našich báječných 7 vnoučat nezažil, ale kdo ví... snad to všechno vidíš a raduješ se...
Miloslava Cejpková
Praktikujete „small talk" a drobné dobré skutky?
To jsem to dopracovala - anglicismy už v nadpisu, já hlasatelka čisté češtiny, - no nic, člověk pokrok nezastaví... - ale teď už jen načisto :-)
Miloslava Cejpková
Vymíráme... máme moc psů a málo dětí
Samozřejmě bulvární nadpis, jak už je člověk nakažený ze současných periodik. Ale taky obraz mého normálního života - když jedu naší pěšo-cyklo trasou do města, potkávám maminky
Miloslava Cejpková
O umění být sám
Nejsem akademicky vzdělaný expert na výše uvedené téma, ale zato jsem už takřka 15 let vdova, která by si třeba ještě v říjnu 2010, nedovedla představit, že po dovolené v Malaze bude za pár měsíců sama...
Miloslava Cejpková
A babi, co je demokracie?
Bylo před volbami - těmi nejdůležitějšími, parlamentními. Letos. A já měla domluveno babičkování. To je taková ta služba, která baví obě strany, hlídanou i hlídající. Když si to umí užít.
Miloslava Cejpková
Máte něco proti boomrům?
Tak přátelé Z, X... na úvod - jsme taky lidé, ještě se nám nechce z tohohle pódia odejít a taky bychom vám rádi vysvětlili co, proč a jak. Možná nás pak lépěji pochopíte :-)
